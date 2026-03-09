Ropa prudce zdražuje. ODS navrhuje na čas snížit daň

Izraelsko-americký útok na Írán začal 28. února 2026. Cena ropy Brent se tou dobou podle serveru Kurzy.cz pohybovala okolo 73 dolarů za barel.
„Svět čelí největšímu ropnému šoku od 70. let, ropa dnes přeskočila hranici 100 dolarů za barel, pohonné hmoty v ČR mohou zdražit až o 9 Kč/l,“ informuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jedná se podle něj o mnohem tíživější poruchu světového trhu s ropou, než jaká nastala v roce 1990 v době první války v Perském zálivu nebo roku 2022 po ruské invazi na Ukrajinu.
V důsledku lze podle ekonoma očekávat zdražení pohoných hmot v tomto týdnu o tři až pět korun za litr. Pokud by se současné vysoké ceny ropy udržely, mohly by se podle Kovandy během maximálně dvou týdnů promítnout do růstu cen benzínu a nafty až o osm až devět korun na litr.
Podle dat společnosti CCS stál litr benzinu v neděli průměrně 36,21 koruny a nafta 38,63 koruny. Na čerpacích stanicích by tak litr benzínu mohl stát okolo 43 korun za litr a nafta 47 korun za litr, pokud by vysoké ceny ropy přetrvávaly.
Pokud současná situace přetrvá, může podle investičního analytika eToro Jakuba Rochlitze cena ropy dál růst a dosáhnout až kolem 120 dolarů za barel. „Další vývoj však bude záviset především na geopolitické situaci. Každý den, kdy zůstane Hormuzský průliv paralyzovaný, se zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu cen,“ uvedl analytik pro CNN Prima NEWS.
Ekonom Kovanda navrhuje, aby vláda Andreje Babiše snížila spotřební daň alespoň u nafty. Stát by ji to podle ekonoma mělo více než deset miliard korun.
„Při snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč/l činí roční ztráta pro veřejné finance ČR zhruba třináct miliard korun. V krajním případě snížením spotřební daně z nafty v uvedeném rozsahu po zbytek letoška by vláda zřejmě musela navýšit plánovaný schodek z 310 až na více než 320 miliard korun, možná i 325 miliard,“ uvedl ekonom Kovanda.
Během pondělní tiskové konference ovšem vláda uvedla, že žádná opatření k cenám pohonných hmot nechystá. Babiš nicméně uvedl, že komunikuje s českými rafineriemi i se společností MERO ČR, která v Česku vlastní a provozuje ropovody Družba a IKL.
Ministryně financí Alena Schillerová připomněla, že v České republice jsou stále jedny z nejnižších cen pohonných hmot v Evropské unii.
„Sledujeme vývoj, sledujeme ceny. Žádné konkrétní opatření v tuto chvíli nepřipravujeme,“ uvedla ministryně, cituje server Novinky.cz.
Informační server Hrot24.cz mezitím informuje o návrhu opoziční strany ODS. Ta by chtěla v Poslanecké sněmovně prosadit dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot, u nafty o 1,70 koruny za litr. Úspora by mohla činit až dvě koruny.
„Umožní to úlevu pro všechny motoristy i celou ekonomiku, která je na dopravě závislá,“ uvedl Kupka.
„Je to racionálnější opatření, než když nám radilo hnutí ANO Andreje Babiše zastropovat ceny ropy,“ přisadil si místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček.
