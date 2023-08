Rouček nečekal, že se tohoto dožije. Čerstvé zážitky s bojechtivými pravičáky na síti

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Určitá část našeho pravicového spektra je tak zaslepená, neinformovaná a netolerantní, že jakmile vyslovíte trošku jiný názor, tak jste proruský, pročínský, bolševik.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček (SOCDEM) „to schytal“ za svou reakci na vystupování ruské operní pěvkyně nebo zahraničních tenistek v ČR. Ať už jde o urážky osobní nebo na internetové síti, má toho dost. „Neočekával jsem, že se toho dožiju,“ připouští. Také on, který strávil dvanáct let v exilu proto, aby byl poražen „komunismus,“ se dočkal do nebe volajícího nevděku. Má co říct i k cestovnímu ruchu. V jiných zemích se totiž nesnaží lidi „odrbat“ hned na parkovišti.

Plakat nebo se smát? „Paradox. Neočekával jsem, že se toho dožiju,“ připouští bývalý europoslanec a někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček. Rouček začínal ve válcovnách na Kladně, pak si prošel uprchlický tábor a čtyři kontinenty, než se začal zabývat vyšší politikou. „Znovu opakuji, že jsem odešel do exilu, abych se něco naučil a abych proti komunismu bojoval. Byl jsem na Hlasu Ameriky. Celý svůj život hájím hodnoty svobody, lidských práv, demokracie, právního státu a našeho členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Tyto organizace jsou postaveny na těchto hodnotách a jsou garanty naší možnosti se rozvíjet svobodně,“ dodal. V poslední době se totiž víc, než kdy jindy setkává s urážkami, a to jak na sociálních sítích a ve virtuálním prostředí, tak osobně.

Rouček konstatuje dál jasně, že nikdy nebyl v komunistické straně a nemá komunistickou minulost. „Přesto se dočkávám kritiky, když řeknu…,“ uvažoval.

Pak vysvětlil problematiku od začátku: „Mezinárodní tenisová asociace rozhodla, že se mohou ruské a běloruské tenistky individuálně zúčastnit turnajů a já kritizuji, že např. běloruská tenistka Sasnovičová může hrát ve Varšavě, ale ne v Praze. Jen kritizuji to, že česká vláda dělá opatření, která nikde jinde na světě nevidíme. Tím je to kontraproduktivní pro naši zemi a kontraproduktivní i pro českou vládu. Od počátku ruské invaze a agrese vůči Ukrajině se snažím prosazovat názor, že válka bude bohužel dlouhá a aby česká vláda měla zajištěnou podporu ve veřejnosti, musí dělat chytrou, inteligentní politiku. To znamená podporovat Ukrajinu humanitárně, ekonomicky i zbraněmi, zároveň nesmí jít do takových extrémů, aby např. zakazovali účast běloruským tenistkám!“ vzkázal.

„Ty dvacetileté holky nemají s válkou nic společného, akorát mají tu smůlu, že se narodily v Bělorusku! Když mohou hrát po celém světě, dokonce i v Polsku, které má velmi napjaté vztahy s Běloruskem, nechápu, proč by nemohly hrát u nás. Vláda dělá chybné věci a škodí si sama. Pak lidé vidí, že jdeme do takových extrémů. Pak se samozřejmě proti vládě obrátí. Jakoukoli pomoc Ukrajině budou krok za krokem odmítat,“ předpokládá Rouček.

Může u nás zpívat? Radní se jde zeptat na ukrajinskou ambasádu

Podobné je to podle něj i s ruskou operní pěvkyní Annou Netrebko. „Má rakouské občanství, žije v Rakousku, vystupuje po celé Evropě, stačí se podívat na její stránky. Vystupuje od Verony, Berlína, Paříže, přes Malmö, po estonský Tallin. U nás se jde pražský radní pro kulturu zeptat na ukrajinskou ambasádu, jestli může zpívat, nebo nemůže. To jsou všechno věci ponižující, které nás diskreditují. Diskreditují aktéry, třeba pražské radní.

Ukrajinské straně to nepomůže ani o milimetr. Nedůstojné, kontraproduktivní, zbytečné! To neznamená samozřejmě, že jsem proruský nebo dokonce komunista! Jakmile tady vyslovíte trošku jiný názor, tak to od netolerantní pravice se zastydlým antikomunismem schytáte,“ popsal.

Rouček: Čína není obchodní partner jen pro rozvojové země

Podobné je to podle Roučka i s Čínou. „Ať se nám to líbí nebo ne, Čína je druhá největší ekonomika na světě. Je nějakých sto padesát zemí na světě, pro které je Čína obchodním partnerem číslo jedna. Není to jen pro rozvojové země, ale dokonce pro Německo, unii jako celek, Spojené státy, Austrálii, Japonsko apod., člověk by si myslel, že je to i v našem zájmu,“ říká s ironií.

„Samozřejmě, že si hájíme své hodnoty, kritizujeme stav lidských práv v Číně nebo zásahy v Hongkongu,“ předesílá. Zároveň je podle něj ovšem důležité rozvíjet obchod. „Neznamená to, že jsem pročínský. Dám příklad Tchaj-wanu. Před covidem měl asi tři miliony čínských turistů ročně, pak byl covid, letos na Tchaj-wan přijede milion čínských turistů. Když jezdí na Tchaj-wan, nevidím sebemenší důvod, proč bychom se neměli snažit o to, aby čínští turisté, kteří tady zanechávali dříve miliardy, jezdili k nám. To neznamená, že jsem pročínský! Bohužel určitá část našeho pravicového spektra je tak zaslepená, neinformovaná a netolerantní, že jakmile vyslovíte trošku jiný názor, tak jste pročínský, proruský, bolševik,“ zhodnotil.

Polsko se stalo hitem. V zahraničí je levněji než u nás

Předběžné statistiky letošní turistické sezóny něco naznačují. „Mnohem více Čechů, než nejrůznější odborníci na cestovní ruch předpokládali, vyjíždí do zahraničí. Letos se stalo hitem Polsko. Lidé, co mají ještě peníze a chtějí cestovat, raději jedou do zahraničí, kde za stejné nebo o málo vyšší peníze dostanou lepší kvalitu než u nás. Naopak k nám jezdí méně zahraničních turistů. Proč? Za poslední rok už se u nás tak zdražilo, že pro spoustu Evropanů se už nevyplatí k nám jezdit. Jednou z komparativních výhod naší turistiky byly levné ceny za ubytování, služby, jídlo atp. Česká republika už levná není. V porovnání s jinými zeměmi je kvalita služeb a ochota lidí, kteří je nabízejí, nižší. Není se co divit, že kdo na to z Čechů má, jede do zahraničí. Kdo Českou republiku už viděl, ví, že je tu draho, a tak jede do zemí s velehorami a mořem, které jsou pro turisty atraktivní,“ vysvětlil.

Když se vás snaží hned na parkovišti „odrbat?“

Doktor Rouček, který vystudoval na univerzitě ve Vídni, se věnuje rád i sociologii. Analyzuje současnou situaci, kdy se nesnažíme získat turisty z mimoevropských destinací. „Když se podíváte na CNN, stále běží reklama na Chorvatsko. Reklama na Českou republiku nikde neběží, protože se o to nesnažíme. Když k tomu přidáme i zmíněnou Čínu, odkud k nám turisté nejezdí, pak je výsledkem, že nemáme příjem z turistického ruchu, nemají jej hoteliéři ani restaurace. Mimochodem mimoevropští turisté si u nás často koupili sklo,“ připomenul.

Jsme jediná země z celé Evropské unie a OECD, kde ekonomická výkonnost ještě nedosáhla předcovidové úrovně. „Musíme se také zamyslet nad tím, z čeho vlastně chceme, aby naše ekonomika rostla. Turistický ruch je jedna z možností, jen musíme cestovní ruch podporovat a získávat turisty, kde to jde a jak to jde. Konkurence je velká a nemůžeme si pořád namlouvat, že jsme atraktivní. Je spousta zemí, které jsou atraktivnější. Nechci naši zemi hanět, jen taková je realita. Pokud chceme ekonomický růst, chceme, aby k nám jezdilo více turistů a nechávali tu více peněz, musíme se více snažit. Pokud jde o české turisty, vývoj ukazuje, že raději jedou ven, protože například v Rakousku nebo Itálii, když jedou do hor, platí stejně jako u nás ve Špindlerově Mlýně a Harrachově. Jenže služby jsou nesrovnatelně kvalitnější. Nemusí se pak obávat hned na parkovišti, že se je bude snažit někdo odrbat,“ uzavřel.

Libor Rouček

