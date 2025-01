Roušky, vakcíny, autoimunitní onemocnění. Profesor Beran mluví o „černé skříňce“

Plošné používání roušek během pandemie covidu-19 bylo podle profesora Jiřího Berana jednou z největších chyb. Podle jeho názoru jsme si velmi výrazně ničili kvalitu té přirozené obrany, která je na sliznicích dýchacích cest.

„Najednou naše děti začaly prodělávat chřipky a mykoplazmové infekce ve velkém. Bylo to tím, že se postupně nepromořovaly. Totéž platí i o tom černém kašli, protože když se dnes podíváme na čísla, která se objevují v evropském prostoru, tak zjišťujeme, že to, co nám narostlo nyní v počtech nemocných černým kašlem, jsou vlastně souhrny těch, kteří by za ty roky, když jsme nosili ty roušky, nám onemocněli. Roušky jako takové určitě nemají větší význam. Musíme si uvědomit, že právě přirozený pohyb a kvalita toho hlenu v dýchacích cestách jsou těmi nejdůležitějšími faktory, které nás mohou ochránit,“ upozornil Beran.

Očkování dle jeho slov nezabrání přenosu viru. „Princip očkování to nikdy nemohl zajistit,“ podotkl. Některé vedlejší účinky vakcín, včetně autoimunitních onemocnění, jsou dle jeho slov stále podceňovány. „Je to černá skříňka, o které víme příšli málo,“ poznamenal.

Závěrem také hovořil o tom, že čím čistší prostředí, tím slabší imunitní systém. „Snažíme se žít bez bakterií, ale tím ztrácíme imunitní rovnováhu,“ dodal.

Fotogalerie: - Seminář o covidu

Psali jsme: Vedle soudního verdiktu se šíří VIDEO: Trump a Obama spolu. Náhle přichází Harrisová Elon Musk opět zasáhl do dění: Zničit Hamás. Teroristy zabít, nebo uvěznit Polsko: 230 tisíc občanů nástup k vojenské kvalifikaci. Povinně Senátor Šlachta: Branná výchova by se měla vrátit do škol. Vláda opět zaspala