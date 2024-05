Rozčílená estonská premiérka. Rusko vyvolává strach a úzkost

reklama

Jak pokračuje ruská agrese proti Ukrajině, zesiluje stát, jenž válku rozpoutal, tlak i vůči zemím NATO. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že ruští pohraničníci odstranili bóje v estonských vodách řeky Narva, které vymezují estonsko-ruskou mezinárodní hranici.

Rada estonské policie a pohraniční stráže 23. května informovala, že v noci z 22. na 23. května odstranili ruští pohraničníci 24 bójí používaných k označení lodních tras v estonských vodách v řece Narvě, která vymezuje mezinárodní hranici mezi Estonskem a Ruskem. Vedoucí Úřadu pohraniční stráže východní prefektury Estonska Eerik Purgel uvedl, že Estonsko umístilo prvních 50 z plánovaných 250 bójí 13. května v souladu s estonsko-ruskou dohodou z roku 2022 uzavřenou před ruskou totální invazí na Ukrajinu,“ uvedl ISW s tím, že Rusko v poslední době sáhlo k několika provokujícím akcím.

Estonské ministerstvo zahraničí požadovalo vysvětlení od ruských pohraničních a diplomatických úředníků a okamžitý návrat bójí. Estonská premiérka Kaja Kallasová prohlásila, že „Rusko používá otázky hranic jako prostředek k vytváření strachu a úzkosti“.

Ruské ministerstvo obrany navrhlo 21. května, aby ruská vláda přehodnotila své námořní hranice v Baltském moři, a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označili návrh ruského MO za „vhodné kroky“ k „zajištění (ruské) bezpečnosti“.

Ve stejné době deník The New York Times (NYT) informoval, že americký ministr zahraničí Antony Blinken naléhá na amerického prezidenta Joea Bidena, aby zrušil omezení ukrajinského používání amerických zbraní pro údery v Rusku. Server amerického listu přitom připomněl, že na podmínce nepoužívat americké zbraně na cíle v Rusku Biden trval od počátku ruského vpádu na Ukrajinu. Zdůvodňoval to tím, že má od voličů mandát pro to, aby se vyhnul třetí světové válce.

„Ale konsenzus kolem této politiky se třepí. Poháněná ministerstvem zahraničí nyní uvnitř administrativy probíhá energická debata o uvolnění zákazu, který by Ukrajincům umožnil zasáhnout odpalovací místa raket a dělostřelectva těsně za hranicí v Rusku,“ uvedl server amerického listu.

Jednu dobrou zprávu ale v Kyjevě dostanou. Podle informací AP uvolní Washington dalších 275 milionů dolarů na dodávku munice na Ukrajinu.

„Půjde o čtvrtou splátku vojenské pomoci pro Ukrajinu od doby, kdy Kongres koncem minulého měsíce schválil dlouho odkládaný návrh zákona o zahraniční pomoci a přichází v době, kdy se Bidenova administrativa zavázala, že budou pravidelně proudit zbraně a co nejrychleji se dostávat do předních linií,“ napsala agentura AP.

Mluvčí polského ministerstva zahraničí Pawel Wronski 23. května uvedl, že Polsko zvažuje použití své protivzdušné obrany k ochraně ukrajinského vzdušného prostoru před ruskými údery. Ruské síly se v posledních měsících zaměřily na ukrajinskou energetickou a plynárenskou infrastrukturu na západní Ukrajině, včetně Lvovské oblasti, která sousedí s Polskem. Vláda ve Varšavě však prý ještě musí posoudit jak technické možnosti, tak prostor, který poskytuje mezinárodní právo.

Psali jsme: Odveta. Rusové prý nenechají dodávky Ukrajině jen tak Ochladíme vám hlavy, vzkázalo nám Rusko. Vážná věc Fico málem zemřel kvůli Ukrajině. Bulharský prezident zasáhl Rusové přesouvají síly. Ukrajinci ví, že je zle. Zapleteno Bělorusko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.