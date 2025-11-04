Rozhovory PL- Jana Jochová

04.11.2025 14:00 | Monitoring

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Jochová , Rozhovory PL

autor: Hans Štembera

Samuel​ Volpe byl položen dotaz

Dezinformace

Dobrý den pane poslanče, hodně politiků operuje s pojmem dezinformace, ale dokážete aspoň vy tento pojem definovat? Protože podle mě za to mnozí označují jen jiný názor, mnohdy jen proto, že neodpovídá tomu jejich. A problém také vidím v tom, že se dost informací potvrdí třeba až časem nebo naopak, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Další články z rubriky

Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

13:45 Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

Zpráva o smrti kardinála Duky v některých lidech vzbudila to nejhorší a internet zaplavily reakce ve…