Rozhovory PL- Vojtěch Šustek

22.06.2026 20:00 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Článek obsahuje štítky

historik , Šustek , Rozhovory PL

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Ukrajina v EU?

Cituji z prohlášení vaší strany: Evropská unie se snaží urychlit přístupová jednání s Ukrajinou. Kdo jako přesně? Kdo ten proces přijetí řídí? A kdo vlastně rozhoduje o přijetí či nepřijetí nějaké země do EU?

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