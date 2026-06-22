Prokšanová (KSČM): Díky všem statečným sovětským lidem. Nezapomeneme!

22.06.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí otevření východní fronty za druhé světové válce.

Prokšanová (KSČM): Díky všem statečným sovětským lidem. Nezapomeneme!
Foto: Se svolením Petry Prokšanové
Popisek: Petra Prokšanová

22. června 1941 otevírá Adolf Hitler se svou milionovou armádou východní frontu druhé světové války. Jeho plán porazit Sovětský svaz během několika týdnů je ale utopií od samého začátku.

Sovětský svaz tímto vstupuje do Velké vlastenecké války. Jejím výsledkem je - za cenu obrovských obětí statečného sovětského lidu - porážka fašismu a osvobození podstatné části Evropy.

Díky všem bojovníkům proti fašismu! Díky Rudé armádě! Díky všem statečným sovětským lidem! Nezapomeneme.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
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KSČM , Prokšanová

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