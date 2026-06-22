Prokšanová (KSČM): Díky všem statečným sovětským lidem. Nezapomeneme!

22. června 1941 otevírá Adolf Hitler se svou milionovou armádou východní frontu druhé světové války. Jeho plán porazit Sovětský svaz během několika týdnů je ale utopií od samého začátku.
Sovětský svaz tímto vstupuje do Velké vlastenecké války. Jejím výsledkem je - za cenu obrovských obětí statečného sovětského lidu - porážka fašismu a osvobození podstatné části Evropy.
Díky všem bojovníkům proti fašismu! Díky Rudé armádě! Díky všem statečným sovětským lidem! Nezapomeneme.
Mgr. Petra Prokšanová
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