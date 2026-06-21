Sudeťáky podpořili, oběti okupace ne! Priority Pavlova Hradu

22.06.2026 21:14 | Zprávy
autor: Jan Rychetský

„Vážený pane prezidente, obracím se na Vás nejen jako na hlavu státu a vrchního velitele, ale také jako na nositele nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála,“ napsal vojenský historik Jiří Fidler prezidentu Petru Pavlovi. Chtěl, aby „pán Hradu“ převzal záštitu nad jeho publikací o příslušnících meziválečné československé branné moci, kteří se stali oběťmi německé okupace. Nestalo se!

Sudeťáky podpořili, oběti okupace ne! Priority Pavlova Hradu
Foto: Hans Štembera
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„V této souvislosti vám s politováním sděluji, že na základě konzultace s Vojenským historickým ústavem coby odborným garantem inkriminované problematiky a dále po důkladném zvážení veškerých relevantních skutečností i informací se náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR) nakonec rozhodl předmětnou záštitu neudělit,“ napsali nedávno vojenskému historikovi Jiřímu Fidlerovi z Hradu. Přečtěte si, čeho se zamítavý postoj týká.

Povraždění gážisté

Pracovitý spisovatel Fidler vydal v květnu, kdy byla společnost „ostřelována“ zprávami o sjezdu sudetoněmeckého landsmanchaftu v Brně, publikaci Generálové a plukovníci branné moci s nadtitulem Oběti německé okupace. „Mezi skupiny nejvíce postižené okupací patřili gážisté (vojáci z povolání) bývalé československé branné moci,“ píše v předmluvě a doplňuje: „Stejně jako mezi jinými profesními skupinami, ani u vojenských osob nechyběli mezi odbojáři ti nejvýše postavení, v tomto případě generálové a plukovníci. Vojenští gážisté vstupovali do konfliktu mezi prvními, základ vojenské odbojové organizace Obrana národa byl vytvořen na tajné schůzce několika generálů již na konci března 1939.“

Obrana národa byla vícekrát vystavena tvrdým útokům německých bezpečnostních složek. Na místa vězněných a popravených nastupovali jejich další kolegové a tak se dočkala posledních dnů druhé světové války a sehrála klíčovou roli v květnovém povstání. V knize je devadesát medailonků příslušníků meziválečné československé branné moci, kteří se stali oběťmi německé okupace. Je zde samozřejmě i muž „smutného prvenství“, tedy jediný premiér okupovaného státu v Evropě, jehož Němci popravili. Tedy Alois Eliáš, jenž byl předsedou protektorátní vlády v letech 1939 až 1941.

Dopisní ping pong

Autor životopisu prvního vojáka - generála ve funkci československého prezidenta Ludvíka Svobody samozřejmě chtěl, jestli by nad zmíněnou knihou nepřevzal záštitu první voják - generál a současný český prezident Petr Pavel. „Vážený pane prezidente, obracím se na Vás nejen jako na hlavu státu a vrchního velitele, ale také jako na nositele nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála. Koncem září 2026 uplyne 85 let od popravy armádního generála ve výslužbě Josefa Bílého, odsouzeného německým stanným soudem v Praze k trestu smrti za vytvoření a vedení vojenské odbojové organizace Obrana národa. Šlo o důstojníka československé branné moci v nejvyšší hodnosti, jenž se stal obětí německých okupantů,“ napsal v úvodu Fidler na Hrad, popsal svou publikaci a požádal prezidenta o záštitu nad ní s tím, že by mu ji rád předal.

Hradní reakci znáte z úvodu. Dopisem se zabývala VKPR, za niž reagoval na žádost Fidlera adresovanou prezidentu republiky ve věci možného převzetí záštity pana prezidenta nad jím zpracovanou publikací ‚Oběti německé okupace – generálové a plukovníci čs. branné moci‘ plukovník Martin Machatý. Žádost totiž byla postoupena VKPR k dalšímu řízení a případnému udělení záštity ze strany náčelníka VKPR. Úplně nakonec se v mailu píše: „Vážený pane doktore, pevně věřím, že přijmete toto mé vysvětlení s pochopením.“

Oběti a oběti

Stalo se nedlouho poté, co prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který letos hostil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vysvětlení? Festival podle Kanceláře prezidenta republiky podporuje otevřený dialog o historii a česko-německých vztazích. O tom, co se Hradu nezdálo na publikaci o obětech německé okupace z řad meziválečného vedení československé branné moci, těžko spekulovat. Důvodů mohou být desítky. Každý, kdo čte ParlamentníListy.cz, ví, že Jiří Fidler je kritikem prezidenta Pavla a lidí z jeho okolí. Nikdy se však nikdo z Hradu nijak neohradil proti pravdivosti informací, které nám v rozhovorech sděloval.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Kniha Oběti německé okupace – generálové a plukovníci československé branné moci byla nedávno představena veřejnosti na zasedání republikového výboru Československé obce legionářské. Událost pro ParlamentníListy.cz okomentoval lakonicky sám její autor: „Dostal jsem tam čtvrt hodiny, v níž jsem je seznámil s publikací. Bylo to milé a vysoce pozitivní přijetí.“ Ohledně jednání Hradu sdělil: „Bylo mi do telefonu vysvětleno, že to byla příliš krátká doba, aby mohl prezident reagovat. Může být! Na Hradě mají na všechno čas.“

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Fidler , Hrad , Němci , oběti , Pavel , válka

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