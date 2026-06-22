Babiš na tiskovce: Pavel navštívil 12 zemí jen za naší vlády

22.06.2026 16:55 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila složení delegace na nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Zatímco prezident Petr Pavel zůstává v Praze, zemi budou reprezentovat klíčoví ministři Jaromír Zůna (SPD) a Petr Macinka (Motoristé). Podle předsedy vlády je kabinet připraven obhajovat novou koncepci armády a vysvětlit, proč Česká republika v letošním roce pravděpodobně nedosáhne aliančního závazku dvou procent výdajů na obranu.

Babiš na tiskovce: Pavel navštívil 12 zemí jen za naší vlády
Foto: Repro Úřad vlády, YT
Popisek: Andrej Babiš

Na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil složení delegace, která bude Česko reprezentovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel zůstane doma, do Turecka pojede předseda vlády Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD).

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„Summit se bude lišit od těch předchozích. Pro naši zemi je důležitý. Máme zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký truc, že bychom panu prezidentovi něco zakazovali. To zásadně odmítáme, není to pravda. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest. Jenom za naší vlády, za šest měsíců tohoto roku navštívil 12 zemí. Schválili jsme ho do čela delegace do OSN. Nemáme zájem bránit prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Minulý rok se neformální večeře summitu NATO účastnili ti samí lidé, kteří se pak zúčastnili jednání,“ uvedl Babiš.

Mgr. Andrea Babišová, MBA

  • ANO 2011
  • zastupitelka města
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Na neformálním setkání bylo loni podle něj 18 členů Evropské rady. „Myslím si, že neformální večeře slouží k tomu, abychom mohli s lídry řešit věci, které řešíme,“ zdůraznil premiér.

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Tématem podle něj bude výše výdajů na obranu. Minulá vláda podle něj nesplnila dvě procenta. „Ani teď neslibujeme, že se nám to podaří naplnit,“ přiznal předseda vlády.

Hovořil o prioritách financování a o nové koncepci armády. „Budeme se soustředit na protivzdušnou, protidronovou obranu. Zdědili jsme rozpočet, museli jsme se rozhodovat o prioritách, jestli zastavíme všechny infrastrukturní stavby. Resort v minulosti měl obrovské investice, ale nebyly transparentní, byly podivné a vyšetřují se,“ dodal Babiš.

V Ankaře chce obhajovat pozici ČR. „Určitě nebudeme mluvit tak, jak mluvila minulá vláda. Je důležité budovat armádu, mít dostatečný počet vojáků. Budeme připraveni vysvětlovat naši pozici. Vláda je odpovědná za zahraniční politiku a za rozpočet,“ odůvodnil složení delegace.

Babiš: Fiala zahraniční politiku nedělal, prezident se vžil do role lídra

Babiš odpovídal také na dotazy novinářů. Padl dotaz na obavy z kompetenční žaloby prezidenta a jaký bude do budoucna vztah s prezidentem. „Dobrý,“ soudí Babiš. Žaloba by podle něj byla zbytečná. „Argumenty jsou jasné. Předchozí vláda de facto nedělala žádnou zahraniční politiku. Premiér Fiala se jí vyhýbal,“ řekl Babiš. Jeho předchůdce měl prý z evropských akcí hrůzu. „My děláme aktivní zahraniční politiku, v minulosti vláda nedělala nic, pan prezident se vžil do role lídra, ale za naší vlády je to jinak,“ dodal šéf kabinetu.

Vyjádřil se také k dotazu, že evropský žalobce obžaloval společnost Pekárna Zelená louka z holdingu Agrofert a dvě fyzické osoby. „To jsou účelová stíhání. Když přišla kontrola z EU a začali to vyšetřovat a řekli, že je to střet zájmů a ministerstvo průmyslu jim doložilo, že to není střet zájmů, tak si vymysleli tu inovaci. Je to účelová záležitost, ke které se už nepotřebuji vyjadřovat,“ řekl Babiš.

Odpovídal také na otázku k regulaci mobilních telefonů na školách a zmínil analýzu ministerstva školství. „Určitě se k tomu opozice bude vyjadřovat, bude to velké téma ve Sněmovně. Potřebujeme dohnat zpoždění. V pátek ukážeme reportáž, co dělají naše děti na sociálních sítích. Zorganizovali jsme to v poslední den školy. Evropská komise má už nějaký návrh. Předpokládám, že bude velká debata veřejnosti i ve Sněmovně,“ soudí premiér.

Na přetřes znovu přišlo složení delegace na summit NATO. „Minulý rok ti, kteří byli na neformální večeři, kde je největší prostor řešit záležitosti, byli i druhý den na jednání. Jinak by to nemělo smysl,“ domnívá se Babiš.

Protesty a sprosté urážky na náměstích nic nezmění

Vyjádřil se i ke stávce veřejnoprávních médií. „Máme večer jednání s odboráři. Fascinuje mě, kolik nepravd v souvislosti s financováním médií je v prostoru. Není pravda, že lidé to zaplatí z daní. Daně se nenavyšují. Do května roku 2025 nebyly žádné protesty a to dostávali stejné peníze, které my navrhujeme. Navýšením poplatků opozice ovlivnila média. Tahle dvě média nejsou ochotná mluvit o úsporách, ani slovo,“ rozhořčil se Babiš.

Hovořil o způsobu financování veřejnoprávních médií. Stanoví se základní částka a přidá se inflační doložka. „Chtěli jsme, aby veřejnoprávní média mohla být kontrolována Nejvyšším kontrolním úřadem. Ředitel rozhlasu o tom odmítá mluvit,“ podivoval se premiér.

Ředitel by podle něj měl rozkrýt karty a ukázat, kde se dá ušetřit. „Nešli jsme cestou spojení, i když by se ušetřily velké peníze. Plníme náš program. Atmosféra, protesty, sprosté urážení nás na náměstích nic nezmění, jen plníme program. Nechápu, proč to někteří nechápou,“ řekl Babiš.

Premiér pak odešel na jednání o řešení duševního zdraví a k cestě do Ankary se vyjádřil ministr Macinka. Zmínil nejdůležitější témata jednání summitu. „Nechceme lhát. Obranné výdaje jsou prioritou. Budeme se snažit, abychom naplňovali alianční závazky. V roce 2025 ČR nenaplnila dvě procenta. Vzniká nová koncepce armády. Budeme se snažit řídit výdaje efektivně. Jedna věc jsou procenta, ale druhá, co za ně nakupujete,“ řekl a zmínil navyšování výdajů do budoucna.

Fotogalerie: - Pochod před Českou televizi

Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...

Hovořil také o dluzích zděděných po minulé vládě. „Musíme investovat do protivzdušné obrany atd. Bude to záležet na rozpočtu a fiskálních možnostech,“ zdůraznil vicepremiér.

Zmínil, že ČR je jakousi křižovatkou v rámci zemí NATO, proto je třeba investovat do dopravní infrastruktury.

Připustil, že v letošním roce ČR nevydá dvě procenta do obrany. „Vnímáme ten deficit. V minulosti se utrácelo za věci, které byly k ničemu. Nesplnily se cíle,“ uvedl Macinka.

Potom zkritizoval, jak média parafrázují jeho slova. „Citujte mě. Uvozovky dole, citát, uvozovky nahoře,“ poradil novinářům.

Vyjádřil se i k případné kompetenční žalobě prezidenta. „Neměli bychom se vzájemně žalovat, tímto způsobem se nedá přistupovat k politice. Jde nám o věc. Doufám, že prezident to pochopí a neuchýlí se k emocionálním krokům jako žaloba na vládu,“ řekl ministr.

Pozice ČR na summitu NATO je podle něj vážná věc, která ovlivní budoucnost ČR. „Na neformální části summitu bude ČR zastupovat premiér,“ zdůraznil Macinka.

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Babiš , regulace , vláda , TK , summit NATO , Macinka , Ankara , Zůna , mobily ve školách

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