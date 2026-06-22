Omluvou Nohavicovi za vypnutí hymny průšvih ČT nekončí

22.06.2026 13:51 | Komentář
autor: Karel Šebesta

V sobotu měli Ostravané možnost slyšet Jaromíra Nohavicu zazpívat českou hymnu na mistrovství světa v hokejbalu. Stejnou možnost mohli mít i diváci ČT sport. Nestalo se tak. Česká televize přenos ukončila krátce poté, co zaznělo Nohavicovo jméno. Veřejnoprávní médium se hájí technickými komplikacemi a tvrdí, že zpěvák toto vysvětlení přijal. Mediální expertka Alena Maršálková však dle svého vyjádření pro ParlamentníListy.cz v celé věci vidí hned několik nejasností.

Omluvou Nohavicovi za vypnutí hymny průšvih ČT nekončí
Foto: MHF Leoše Janáčka
Popisek: Jaromír Nohavica

Někteří lidé možná ani netuší, že se hraje sport zvaný hokejbal. Vysílání tohoto sportu ale přineslo prekérní situaci pro Českou televizi v den, kdy se její pracovníci zahalili do černé a obhajují dle svých slov svou „nezávislost“.

V sobotu vysílala ČT zápas mezi Finskem a Českem ve zmíněném sportu, který se konal v Ostravě. Jak si ale povšiml radní Českého rozhlasu Petr Žantovský, zápas začal zpěvem české hymny. A to v podání zpěváka, textaře, překladatele a umělce mnohými považovaného za národního básníka, Jarka Nohavici.

Ovšem jeho zpěv si užili pouze přítomní diváci. Ti, kdo sledovali zápas na obrazovkách České televize, byli o Nohavicův zpěv ochuzeni. „Dámy a pánové, je mojí velkou ctí dnes podruhé přivítat na hrací ploše pana Jaromíra Nohavicu, který-“ stihl říct uvaděč, než byl utnut a nahrazen znělkou a grafikou hokejbalového mistrovství. Po které už následoval projev komentátorů zápasu.

Pro kontext je dobré dodat, že koncerty Jarka Nohavici bývají sice vyprodané, ovšem v českém prostředí má stálou a hlasitou skupinu kritiků, která mu nemůže zapomenout jednak jeho spolupráci s StB, ale také to, že přijal a po vypuknutí invaze na Ukrajinu nevrátil vyznamenání udělené ruským prezidentem Putinem. Tato skupina kritiků se pak personálně velice často kryje s lidmi, kteří obhajují Českou televizi a veřejnoprávní média.

Na to, jak byl Jarek Nohavica „utnut“, pak na sociálních sítích upozornila Společnost pro obranu svobody projevu. Vysvětlení od České televize požadoval také místopředseda Sněmovny, Patrik Nacher.

Komentátor Petr Holec incident dokonce považuje za důvod, proč ČT definitivně „vypnout“. Obecně byla ČT v příspěvcích podezřívána, že vůči Nohavicovi praktikuje cenzuru.

ParlamentníListy.cz dotaz ohledně utnutí Jarka Nohavici České televizi zaslaly v dopoledních hodinách. Odpověď dorazila okolo půl dvanácté.

„Neodvysílání české státní hymny v podání Jaromíra Nohavici bylo způsobeno souběhem technických komplikací před začátkem přímého přenosu a pevně danou strukturou úvodní části vysílání, která byla z organizačních důvodů předtočena a nebylo možné ji časově upravit.“

V důsledku zpoždění při přepojení na správný přenosový signál z Ostravy došlo ke kolizi této části vysílání s harmonogramem zahajovacího ceremoniálu. Nešlo o úmyslné rozhodnutí, natož o cenzuru interpreta. Vzniklá situace byla důsledkem nešťastné shody technických a organizačních okolností, které nás velmi mrzí.

Ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský s panem Nohavicou hovořil, vzniklou situaci mu vysvětlil a pan Nohavica vysvětlení přijal,“ uvádí. Stejné vysvětlení pak Česká televize šíří i na sociálních sítích.

Kauze se pro ParlamentníListy.cz věnovala mediální expertka Alena Maršálková. „Je vskutku šlechetné, že pan Nohavica vysvětlení přijal, protože je to formát, který ví, jak ho Česká televize dehonestuje a nálepkuje a záleží mu na svých příznivcích, kteří vyprodávají všechny jeho akce. On z České televize nežije, nepotřebuje ji,“ podotýká. Dodává, že ČT je zodpovědná občanům, jak je v posledních dnech neustále připomínáno. „To, co provedla ČT s hymnou, je neomluvitelné, amatérské a dětinské, stejně jako vysvětlení, jak k tomu došlo,“ říká Maršálková.

Vysvětlení ČT nedůvěřuje. „Kdybych připustila, že to byl technický problém, pak měla Česká televize neprodleně zveřejnit svou omluvu a vysvětlení a ne čekat, až ji budou bombardovat se svými dotazy novináři o den, dva později, a to ještě jen na sociální síti, kterou miliony koncesionářů nepoužívají. Zřejmě potřebovali delší čas na to, jak vymyslet toto stupidní vysvětlení,“ argumentuje expertka a dodává, že by ČT také mohla zveřejnit, kolik a jaké techniky bylo v sále, kolik lidí a kolik to celé stálo.

„Abychom si udělali představu o tom, jak je možné, že předtočená část přenosu nešla pustit, a ano, nevíme, co bylo předtočeno, zato předtočená znělka šampionátu ano a pak se dokonce podařilo živé spojení s komentátory v hale. Pokud tedy nešla pustit předtočená část, kamery stály v hale a snímaly dění, tak proč jejich prostřednictvím nedošlo k živému přenosu zpívajícího Nohavici. Diváci by jim jistě nějaké technické chybičky odpustili,“ rozebírá situaci a konstatuje, že ČT si svým „tutláním a mlžením“ přivodila situaci, kdy jejímu vysvětlení nebudou lidé věřit. „Lidi, kteří nemají představu o tom, jak se vyrábí takové vysílání, tak ty velmi snadno ‚opije rohlíkem‘, ty, kteří jsou z branže, tak ti se tomuto vysvětlení jen pošklebují,“ uvádí expertka a zmiňuje podobný případ, kdy na ČT byly domy poničené tornádem vydávány za domy vybombardované ve válce na Ukrajině.

„Česká televize, vehementně podporovaná opozicí a hradním pánem, prostě zkouší, kolik český občan vydrží, hlavně ten, co na televizi nekouká, ale každý měsíc platí, a co všechno jí ještě projde. Bohužel to je naše vizitka toho, kam až jsme to nechali zajít. Dovolili jsme partě kdysi novinářů, profíků zprivatizovat média veřejné služby a teď se nás dnes už aktivisté a amatéři rozhodli ignorovat a dělají, co chtějí. Jsem zvědavá, zda se najde cesta, způsob a odvážní lidé, kteří se to pokusí napravit,“ soudí Alena Maršálková závěrem.

K vysvětlení ČT měl uštěpačnou poznámku i moderátor Michal Půr: „Chudák ten sockař v ČT, který chtěl být ve stávce a teď musí kopírovat všude vyjádření televize k Nohavicovi...“

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ČT , Holec , Nohavica , Žantovský , Nacher , Maršálková , ČT Sport , SOSP

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