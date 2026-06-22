Omluvou Nohavicovi za vypnutí hymny průšvih ČT nekončí

Někteří lidé možná ani netuší, že se hraje sport zvaný hokejbal. Vysílání tohoto sportu ale přineslo prekérní situaci pro Českou televizi v den, kdy se její pracovníci zahalili do černé a obhajují dle svých slov svou „nezávislost“.
V sobotu vysílala ČT zápas mezi Finskem a Českem ve zmíněném sportu, který se konal v Ostravě. Jak si ale povšiml radní Českého rozhlasu Petr Žantovský, zápas začal zpěvem české hymny. A to v podání zpěváka, textaře, překladatele a umělce mnohými považovaného za národního básníka, Jarka Nohavici.
Ovšem jeho zpěv si užili pouze přítomní diváci. Ti, kdo sledovali zápas na obrazovkách České televize, byli o Nohavicův zpěv ochuzeni. „Dámy a pánové, je mojí velkou ctí dnes podruhé přivítat na hrací ploše pana Jaromíra Nohavicu, který-“ stihl říct uvaděč, než byl utnut a nahrazen znělkou a grafikou hokejbalového mistrovství. Po které už následoval projev komentátorů zápasu.
Pro kontext je dobré dodat, že koncerty Jarka Nohavici bývají sice vyprodané, ovšem v českém prostředí má stálou a hlasitou skupinu kritiků, která mu nemůže zapomenout jednak jeho spolupráci s StB, ale také to, že přijal a po vypuknutí invaze na Ukrajinu nevrátil vyznamenání udělené ruským prezidentem Putinem. Tato skupina kritiků se pak personálně velice často kryje s lidmi, kteří obhajují Českou televizi a veřejnoprávní média.
Na to, jak byl Jarek Nohavica „utnut“, pak na sociálních sítích upozornila Společnost pro obranu svobody projevu. Vysvětlení od České televize požadoval také místopředseda Sněmovny, Patrik Nacher.
@CzechTV pokud je to pravda, proč? https://t.co/AzgQOEneie— Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 22, 2026
Komentátor Petr Holec incident dokonce považuje za důvod, proč ČT definitivně „vypnout“. Obecně byla ČT v příspěvcích podezřívána, že vůči Nohavicovi praktikuje cenzuru.
Tady vidíte, k čemu potřebujeme státní @CzechTV. Ke státní cenzuře za naše prachy. Pojďme to hnusný monstrum konečně vypnout!??? https://t.co/a4TPvnNikn— PetrHolec (@PetrHolec) June 22, 2026
ParlamentníListy.cz dotaz ohledně utnutí Jarka Nohavici České televizi zaslaly v dopoledních hodinách. Odpověď dorazila okolo půl dvanácté.
„Neodvysílání české státní hymny v podání Jaromíra Nohavici bylo způsobeno souběhem technických komplikací před začátkem přímého přenosu a pevně danou strukturou úvodní části vysílání, která byla z organizačních důvodů předtočena a nebylo možné ji časově upravit.“
V důsledku zpoždění při přepojení na správný přenosový signál z Ostravy došlo ke kolizi této části vysílání s harmonogramem zahajovacího ceremoniálu. Nešlo o úmyslné rozhodnutí, natož o cenzuru interpreta. Vzniklá situace byla důsledkem nešťastné shody technických a organizačních okolností, které nás velmi mrzí.
Ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský s panem Nohavicou hovořil, vzniklou situaci mu vysvětlil a pan Nohavica vysvětlení přijal,“ uvádí. Stejné vysvětlení pak Česká televize šíří i na sociálních sítích.
Neodvysílání české státní hymny v podání Jaromíra Nohavici bylo způsobeno souběhem technických komplikací před začátkem přímého přenosu a pevně danou strukturou úvodní části vysílání, která byla z organizačních důvodů předtočena a nebylo možné ji časově upravit.— Česká televize (@CzechTV) June 22, 2026
V důsledku…
Kauze se pro ParlamentníListy.cz věnovala mediální expertka Alena Maršálková. „Je vskutku šlechetné, že pan Nohavica vysvětlení přijal, protože je to formát, který ví, jak ho Česká televize dehonestuje a nálepkuje a záleží mu na svých příznivcích, kteří vyprodávají všechny jeho akce. On z České televize nežije, nepotřebuje ji,“ podotýká. Dodává, že ČT je zodpovědná občanům, jak je v posledních dnech neustále připomínáno. „To, co provedla ČT s hymnou, je neomluvitelné, amatérské a dětinské, stejně jako vysvětlení, jak k tomu došlo,“ říká Maršálková.
Vysvětlení ČT nedůvěřuje. „Kdybych připustila, že to byl technický problém, pak měla Česká televize neprodleně zveřejnit svou omluvu a vysvětlení a ne čekat, až ji budou bombardovat se svými dotazy novináři o den, dva později, a to ještě jen na sociální síti, kterou miliony koncesionářů nepoužívají. Zřejmě potřebovali delší čas na to, jak vymyslet toto stupidní vysvětlení,“ argumentuje expertka a dodává, že by ČT také mohla zveřejnit, kolik a jaké techniky bylo v sále, kolik lidí a kolik to celé stálo.
„Abychom si udělali představu o tom, jak je možné, že předtočená část přenosu nešla pustit, a ano, nevíme, co bylo předtočeno, zato předtočená znělka šampionátu ano a pak se dokonce podařilo živé spojení s komentátory v hale. Pokud tedy nešla pustit předtočená část, kamery stály v hale a snímaly dění, tak proč jejich prostřednictvím nedošlo k živému přenosu zpívajícího Nohavici. Diváci by jim jistě nějaké technické chybičky odpustili,“ rozebírá situaci a konstatuje, že ČT si svým „tutláním a mlžením“ přivodila situaci, kdy jejímu vysvětlení nebudou lidé věřit. „Lidi, kteří nemají představu o tom, jak se vyrábí takové vysílání, tak ty velmi snadno ‚opije rohlíkem‘, ty, kteří jsou z branže, tak ti se tomuto vysvětlení jen pošklebují,“ uvádí expertka a zmiňuje podobný případ, kdy na ČT byly domy poničené tornádem vydávány za domy vybombardované ve válce na Ukrajině.
„Česká televize, vehementně podporovaná opozicí a hradním pánem, prostě zkouší, kolik český občan vydrží, hlavně ten, co na televizi nekouká, ale každý měsíc platí, a co všechno jí ještě projde. Bohužel to je naše vizitka toho, kam až jsme to nechali zajít. Dovolili jsme partě kdysi novinářů, profíků zprivatizovat média veřejné služby a teď se nás dnes už aktivisté a amatéři rozhodli ignorovat a dělají, co chtějí. Jsem zvědavá, zda se najde cesta, způsob a odvážní lidé, kteří se to pokusí napravit,“ soudí Alena Maršálková závěrem.
K vysvětlení ČT měl uštěpačnou poznámku i moderátor Michal Půr: „Chudák ten sockař v ČT, který chtěl být ve stávce a teď musí kopírovat všude vyjádření televize k Nohavicovi...“
Chudák ten sockař v ČT, který chtěl být ve stávce a teď musí kopírovat všude vyjádření televize k Nohavicovi...— Michal Pur (@michalpur) June 22, 2026
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