Krutáková (STAN): Chceme od ministra jasné vysvětlení

Personální změny v ochraně přírody budí stále více otázek.
Pokud se potvrdí informace z médií, pak to bohužel působí dojmem, že výběrová řízení byla jen formalitou a o vítězích bylo rozhodnuto předem. To je špatná zpráva nejen pro důvěru ve státní správu, ale především pro ochranu přírody samotnou.
U vedení KRNAP lze alespoň argumentovat zkušeností z lesního hospodářství. V případě České inspekce životního prostředí ale vyvstávají vážné pochybnosti, zda nový ředitel disponuje zkušenostmi odpovídajícími vedení tak důležité odborné instituce.
Proto budeme požadovat svolání mimořádného jednání výboru pro životní prostředí a chceme od ministra jasné vysvětlení, podle jakých kritérií byli tito lidé vybráni. Ochrana přírody si zaslouží odborníky, ne politické trafiky.
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