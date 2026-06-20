Rozjíždí se to. Senátor chce zahájit vyšetřování amerických laboratoří

20.06.2026 21:05 | Zprávy
autor: Martin Huml

Americký senátor Rand Paul volá po novém přezkumu zahraničních biolaboratoří: „Lhali nám, teď to potvrzují odtajněné dokumenty“, volá po vytvoření nezávislé komise složené z vědců, která by předem posuzovala rizikové projekty, ať už v USA, nebo v zahraničí.

Rozjíždí se to. Senátor chce zahájit vyšetřování amerických laboratoří
Foto: Repro X
Popisek: Americký senátor Rand Paul
Debata o rizicích „gain-of-function“ výzkumu, zahraničních biolaboratořích a transparentnosti vlády nabírá na obrátkách. Jak dříve uvedly Parlamentní listy, ředitelka národního zpravodajství Tulsi Gabbardová odtajnila dokumenty o americké podpoře biologických laboratoří po celém světě. Tyto materiály odpovídají na část otázek, jež se objevily během pandemie covidu-19. 
 
Podle odtajněných informací USA podporovaly nebo financovaly přes 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. Z toho desítky na Ukrajině, kde se pracovalo s potenciálně nebezpečnými patogeny, včetně těch z éry Sovětského svazu. Dokumenty přiznávají i rizika spojená s válkou, laboratoře mohly být zranitelné.
 
Senátor Rand Paul, dlouholetý kritik Anthonyho Fauciho a gain-of-function výzkumu, dokumenty uvítal jako potvrzení svých varování. V rozhovoru pro americká média řekl: „Po léta, když někdo upozorňoval na laboratoře na Ukrajině, mu říkali, že jde o konspirační teorii. Teď zjišťujeme, že skutečně existovaly.“ 
Paul tvrdí, že část výzkumu byla přesunuta do zahraničí právě proto, aby se vyhnula přísnému dohledu doma. „Některé experimenty farmujeme do cizích zemí, protože vědí, že jsou nebezpečné a že by proti nim byly námitky, kdyby se dělaly na americké půdě,“ uvedl. 
 
Jeho kritika se zaměřuje především na úpravy patogenů, které zvyšují jejich přenosnost nebo nebezpečnost pro člověka, jako u ptačí chřipky nebo koronavirů. „Nechceme podporovat laboratoř, která bere virus a dělá ho více adaptovaným na lidi. Přesně to se dělo ve Wuhanu,“ připomněl Paul. Paul opakovaně obviňuje federální úřady a část zpravodajské komunity z maření dohledu Kongresu. Podle něj se informace o laboratořích tajily nebo bagatelizovaly, zatímco kritici byli označováni za šiřitele dezinformací. Nyní volá po vytvoření nezávislé vyšetřovací komise.
 
Odtajněné materiály potvrzují americké financování programů na Ukrajině včetně školení vědců pro práci s vysoce nebezpečnými patogeny (anthrax, MERS, SARS, Ebola, mor aj.). Neprokazují však záměrný vývoj biologických zbraní. Gain-of-function (GoF) výzkum je kontroverzní oblast biomedicínského výzkumu, při které vědci geneticky upravují organismy, nejčastěji viry nebo bakterie, tak, aby získaly nové nebo zesílené biologické funkce. Cílem je obvykle lepší pochopení toho, jak patogeny fungují, jak se šíří, jak přeskakují mezi druhy a jak proti nim bojovat.

Během ruské invaze v roce 2022 doporučila Světová zdravotnická organizace ukrajinským úřadům zničit vysoce rizikové vzorky patogenů v laboratořích poblíž fronty, aby se předešlo „jakémukoli potenciálnímu úniku“ a rozšíření nemocí mezi obyvatelstvem. Organizace spolupracovala s ukrajinskými veřejnými zdravotnickými laboratořemi na zvyšování bezpečnosti již několik let před konfliktem.
 
Tyto laboratoře (modernizované s americkou podporou v rámci Biological Threat Reduction Program) sloužily oficiálně k diagnostice a prevenci endemických onemocnění. Světová zdravotnická organizace se pak podílela na školeních a auditech, ale přímý provoz a vlastnictví zůstávají v rukou ukrajinských institucí.
 

 

Mgr. Bc. Radka Paulová

  • BPP
  • městská radní
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Ukrajina , Paul , Rand Paul , COVID , Fauci , Gabbardová

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https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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