Musílek (Česká párty): Blahopřejeme Václavu Klausovi k 85. narozeninám

20.06.2026 22:12 | Profily PL
autor: PV

Česká párty považuje Václava Klause včera i dnes za nejvýznamnější politickou osobnost; jeho názory jsou pro nás neustálou inspirací i korektivem našich politických vizí.

Musílek (Česká párty): Blahopřejeme Václavu Klausovi k 85. narozeninám
Foto: Archiv VM
Popisek: Václav Musílek

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty blahopřeje Václavu Klausovi k 85. narozeninám

Václav Klaus, prezident, premiér a ministr financí, je hlavním architektem ekonomické, politické a společenské transformace naší země od komunismu ke kapitalismu. Česká republika mu vděčí za přechod od systému, založeného na centrálním plánování ekonomiky a vládě jedné totalitní strany, k trhu a demokracii bez krizí a zásadních výkyvů. Rovněž mu vděčí za příkladné a mírumilovné rozdělení federace, které umožnilo, aby Češi a Slováci zůstali nejbližšími spojenci a přáteli. Děkujeme.

Česká republika se po většinu devadesátých let stala oázou stability, ekonomického růstu a rychlého budování klíčových demokratických institucí. Tento proces se zastavil a odklonil zcela jiným směrem ve chvíli, kdy většina voličů dala přednost kolektivistickým jistotám před individuální odpovědností a činorodostí. Tento neblahý vývoj byl posílen naším vstupem do Evropské unie, která si postupně prosadila rozhodující kompetence ve většině zásadních otázek života země.

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
59%
8%
13%
4%
hlasovalo: 4461 lidí

Svou v roce 1989 obnovenou suverenitu jsme rozpustili v záměrně nepřehledné džungli evropských nařízení, regulací, příkazů a standardů. Václav Klaus byl vždy zásadně proti tomu. Jako Česká párty jeho názor plně sdílíme.

Osobnosti, které výrazně převyšují ostatní svým rozhledem a schopností rozpoznat důsledky současného vývoje pro budoucnost a které přitom vycházejí z pevného ideového zakotvení vystavěného na svobodě jednotlivce, prosperitě založené na důvěře v trh a úctě k tradici a národní historii, to nemají doma téměř nikdy jednoduché. Václav Klaus je u části obyvatelstva, svedené idejemi převládajícími v současné EU a ovlivněné převážně jemu nepřátelskými hlavními médii, rovněž personou non grata. Nikoli k jeho škodě, ale ke škodě České republiky.

Jako světlou výjimku oceňujeme krok ministra zahraničí, který udělil bývalému prezidentovi medaili Za zásluhy o diplomacii.

Česká párty považuje Václava Klause včera i dnes za nejvýznamnější politickou osobnost; jeho názory jsou pro nás neustálou inspirací i korektivem našich politických vizí. Přejeme si, aby tomu tak bylo ještě dlouho, a při příležitosti jeho 85. narozenin přejeme Václavu Klausovi pevné zdraví.

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Musílek (Česká párty): Talenty v zacházení s noži nepotřebujeme
Musílek (Česká párty): Odmítáme politický proces s hnutím SPD
Musílek (CzP): Česká párty žádá zásadní transformaci soudnictví
Musílek (Česká párty): Evropské elity nás činí bezbrannými

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Klaus , Musílek , Česká párty

RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Dá se nyní nějak zjistit, kdo z politiků využívá obecní bydlení?

Myslíte, že těch politiků jako Mrázová bude víc? A máte pro váš návrh, aby to, kdo z politiků využívá obecní byt bylo veřejné podporu u jiných stran? A nebylo by ještě lepší, kdyby se zásadně změnila kritéria pro přidělování takových bytů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Musílek (Česká párty): Blahopřejeme Václavu Klausovi k 85. narozeninám

22:12 Musílek (Česká párty): Blahopřejeme Václavu Klausovi k 85. narozeninám

Česká párty považuje Václava Klause včera i dnes za nejvýznamnější politickou osobnost; jeho názory …