Musílek (Česká párty): Blahopřejeme Václavu Klausovi k 85. narozeninám

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty blahopřeje Václavu Klausovi k 85. narozeninám
Václav Klaus, prezident, premiér a ministr financí, je hlavním architektem ekonomické, politické a společenské transformace naší země od komunismu ke kapitalismu. Česká republika mu vděčí za přechod od systému, založeného na centrálním plánování ekonomiky a vládě jedné totalitní strany, k trhu a demokracii bez krizí a zásadních výkyvů. Rovněž mu vděčí za příkladné a mírumilovné rozdělení federace, které umožnilo, aby Češi a Slováci zůstali nejbližšími spojenci a přáteli. Děkujeme.
Česká republika se po většinu devadesátých let stala oázou stability, ekonomického růstu a rychlého budování klíčových demokratických institucí. Tento proces se zastavil a odklonil zcela jiným směrem ve chvíli, kdy většina voličů dala přednost kolektivistickým jistotám před individuální odpovědností a činorodostí. Tento neblahý vývoj byl posílen naším vstupem do Evropské unie, která si postupně prosadila rozhodující kompetence ve většině zásadních otázek života země.
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Svou v roce 1989 obnovenou suverenitu jsme rozpustili v záměrně nepřehledné džungli evropských nařízení, regulací, příkazů a standardů. Václav Klaus byl vždy zásadně proti tomu. Jako Česká párty jeho názor plně sdílíme.
Osobnosti, které výrazně převyšují ostatní svým rozhledem a schopností rozpoznat důsledky současného vývoje pro budoucnost a které přitom vycházejí z pevného ideového zakotvení vystavěného na svobodě jednotlivce, prosperitě založené na důvěře v trh a úctě k tradici a národní historii, to nemají doma téměř nikdy jednoduché. Václav Klaus je u části obyvatelstva, svedené idejemi převládajícími v současné EU a ovlivněné převážně jemu nepřátelskými hlavními médii, rovněž personou non grata. Nikoli k jeho škodě, ale ke škodě České republiky.
Jako světlou výjimku oceňujeme krok ministra zahraničí, který udělil bývalému prezidentovi medaili Za zásluhy o diplomacii.
Česká párty považuje Václava Klause včera i dnes za nejvýznamnější politickou osobnost; jeho názory jsou pro nás neustálou inspirací i korektivem našich politických vizí. Přejeme si, aby tomu tak bylo ještě dlouho, a při příležitosti jeho 85. narozenin přejeme Václavu Klausovi pevné zdraví.
JUDr. Václav Musílek
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