Rozšlapal v Davosu bábovičky. „Neomarxisté, feminismus, Západ v nebezpečí,“ jel prezident Argentiny

Už cestou na jednání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu vyvolal nový argentinský prezident Javier Milei značný rozruch, protože ještě cestou na jednání v letadle, na komerční lince, si nebral servítky.

„Když se ho reportéři během letu zeptali na jeho plány v Davosu, řekl, že jeho cílem je ‚přinést myšlenky svobody na fórum, které je kontaminováno socialistickou Agendou 2030, která světu přinese jen utrpení‘. Milei si pořizoval selfie a videa s překvapenými pasažéry na palubě, což je odrazem jeho záliby v dramatičnosti, ale zároveň podtrhuje, jak se mu podařilo oslovit obyčejné lidi v Argentině otrávené politickým status quo,“ napsala agentura Reuters.

Americká zpravodajská stanice CNN napsala, že Milei řekl „hrdinům“ Davosu, jak se to má dělat.

Přímo v Davosu pronesl dvacetiminutový projev, ve kterém, obrazně řečeno, rozšlapal hned několik báboviček.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 89% Nebude 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5016 lidí

„Jsem zde, abych vám řekl, že Západ je dnes v nebezpečí, protože ti, kteří by měli bránit západní hodnoty, přejímají vize, které vedou k nastolení socialismu a v konečném důsledku k chudobě,“ poznamenal Milei s tím, že snad ve snaze některým lidem pomoct se mnozí západní lídři posunuli od ideálů osobní svobody k principům kolektivismu. „A já vám zde říkám, že principy kolektivismu nikdy nevedly k vyřešení problémů světa. Jsou spíše jejich hlavní příčinou,“ hřímal u řečnického pultíku Milei.

Argentina je podle něj typickou ukázkou toho, co na fóru říká. Když jeho země v roce 1860 přijala za své ideály svobodu, v průběhu dalších 35 let se stala velmi významnou zemí. Jenže postupně přešla k ideálům kolektivismu a od té doby už sto let jen upadá. Svobodný kapitalismus je podle něj tím jediným systémem, který dokáže rozumně omezit světovou chudobu. Pohled do historie podle argentinského prezidenta také ukazuje, že mezi lety 0 až 1800 byl světový hospodářský růst minimální. Ale když kolem roku 1800 spolu s průmyslovou revolucí začal fungovat i kapitalismus, nastal světový hospodářský růst, a to ve velkém rozsahu. Milei zdůraznil, že mezi lety 1800 až 2023 se celkově světové bohatství zvětšilo patnáctinásobně, což napomohlo i k úspěšnému odstranění té největší chudoby v různých částech světa.

„Volný kapitalismus jako ekonomický systém je jediným nástrojem, který máme. Abychom na celém světě zatočili s hladem, s chudobou a s extrémní chudobou,“ zdůraznil Milei.

Někteří lidé podle argentinského prezidenta namítají, že volný kapitalismus je zlý, protože světové bohatsví nerozděluje spravedlivě, zatímco kolektivistické chování spravedlivé je, protože bohatství rozděluje rovnoměrněji. Ale podle Mileie toto tvrzení neodpovídá pravdě. Kolektivismus je podle něj založen na ideji násilí a na vynucování stále vyšších daní. Daně nikdo neplatí rád, ale přesto je platíme. Protože jsme k tomu nuceni. Tak to vidí Javier Milei.

Fotogalerie: - Střípky z politiky

Prezident zdůraznil, že kapitalismus nepracuje s myšlenkou represe, ale volného trhu. Pokud někdo nabídne službu, o kterou na volném trhu nebude zájem, nebude se mu dařit. Pokud přijde s něčím atraktivním, bude prosperovat. Kolektivisté však tomuto procesu kladou do cesty různé překážky. Jako by nechtěli vidět, že lidstvo jako celek se má dnes díky kapitalismu a volnému trhu tak dobře, jak se nemělo nikdy ve své historii. Millei o tom nepochybuje. „Země vyznávající svobodu jsou až 12x bohatší než země vyznávající represe. … V zemích vyznávajících svobodu žijí lidé až o čtvrtinu déle, oproti lidem ze zemí, kde je kladen důraz na represe,“ poznamenal argentinský prezident.

Prezident na ekonomickém fóru v Davosu obhajoval libertarianismus jako směr, který stojí na principech neagrese, hájí právo na život, právo svobodně se rozhodovat. Zdůraznil, že lidé se v tomto systému také svobodně rozhodují, že budou často spolupracovat, protože seznají, že spolupráce je pro ně výhodnější.

„Ale pokud toto všechno platí, tak proč jsem v úvodu řekl, že je Západ v nebezpečí?“ položil si řečnickou otázku Milei.

A hned si na ni odpověděl.

Fotogalerie: - Vystrčil a spol. - pocta Palachovi

„Právě proto, že se odklání od principů kapitalismu k metodám socialismu, které produkují jen chudobu, bídu a stagnaci. … Socialismus selhal v každé zemi, ve které ho vyzkoušeli,“ nebral si servítky argentinský prezident.

Kritici kapitalismu také často říkají, že volný trh není oním skvělým nástrojem, jak ho popisuje Milei, protože selhává. Podle argentinského prezidenta je však realita taková, že čistě volný trh tak úplně neexistuje, všude existují nějaké regulace, které vymýšlejí politici a úředníci. A právě tyto regukace vedou podle argentinského prezidenta k problémům celého ekonomického systému.

„Od roku 1800 se počet lidí na planetě zosminásobil, ale světové bohatství je oproti roku 1800 patnáctkrát větší. Počet lidí žijících v extrémní chudobě klesl z 95 procent na dnešních 5 procent,“ nechal se slyšet Milei.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8247 lidí

Typickým příkladem nežádoucích zásahů do svobody a do svobodného trhu jsou různé feministické snahy. Ty podle Mileie nepočítají s tím, že nás všechny Bůh stvořil sobě rovné, bez ohledu na pohlaví a všem nám dal šanci uspět. Feministé podle Mileie tuto přirozenost ničí a zaměstnávají velké skupiny úředníků, kteří společnosti vůbec nic nepřinášejí, ale vymýšlejí si další a další byrokracii, aby ukázali, jak jsou důležití. „Bohužel, neomarxisté už infikovali zdravý rozum Západu,“ posteskl si v této souvislosti Milei s tím, že feministické myšlenky mají velký vliv na politiky Západu.

„Je lhostejné, zda politici Západu vystupují otevřeně jako komunisté, fašisté, socialisté, sociální demokraté, národní socialisté, křesťanští demokraté, progesivisté, populisté, nacionalisté nebo globalisti. Všem jim jde v jádru o to samé. Říkají, že stát má ve všech aspektech korigovat životy jednotlivců,“ hřímal argentinský prezident.

Podle Javiera Mileie je na čase, aby se Západ vrátil k principům volného trhu, když mu tento systém přinesl tolik dobrého.

