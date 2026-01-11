Od Ukrajiny po Írán. Svět vstupuje do nové fáze napětí

„Řekněme to jasně!“ Předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf poslal vzkaz Spojeným státům i Izraeli. V prvním měsíci roku 2026 významně narůstá napětí v mnoha částech světa. Írán nevyjímaje. 47. prezident Donald Trump prý s ministrem zahraničí USA Markem Rubiem jednali o možném americkém zásahu v Íránu.

Ve světě stále narůstá napětí. Na jedné straně neutichá napětí v Súdánu a Jižním Súdánu, Rusové stále útočí na Ukrajinu, za což platí cenu nejvyšší i tamní civilisté, napětí neopadá ani ve Venezuele, odkud američtí vojáci odvezli tamního diktátora Nicolase Madura a v New Yorku ho postavili před soud, a jako by to nestačilo, dál se válčí i v Jemenu na Blízkém východě, Čína nedávno ukončila trénink blokády Tchaj-wanu a v Íránu napříč celou zemí probíhají protesty proti tamnímu islamistickému režimu. Spojené státy protestující slovně podpořily a zdá se, že v ulicích teče krev, hoří policejní stanice a Izrael kvůli situaci v Íránu vyhlásil pohotovost.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf v neděli v parlamentu varoval před „chybným odhadem“. „Řekněme to jasně: v případě útoku na Írán budou naším legitimním cílem okupovaná území (Izrael), stejně jako všechny americké základny a lodě,“ řekl Qalibaf, bývalý velitel elitních íránských Revolučních gard.

Předsedu Parlamentu citovala agentura Reuters.

Server konzervativní televize Fox News tvrdí, že 47. prezident USA Donald Trump jednal se svým ministrem zahraničí Markem Rubiem o možné americké intervenci v Íránu.

Protesty začaly 28. prosince v reakci na prudce rostoucí ceny. Úřady obviňují USA a Izrael z podněcování nepokojů.

Íránský policejní šéf Ahmad-Reza Radan uvedl, že bezpečnostní složky zintenzivnily úsilí v boji proti „výtržníkům“. Společnost HRANA, se sídlem v USA, oznámila počet obětí na 116, většinou protestujících, ale také 37 příslušníků bezpečnostních složek. Vzhledem k výpadku internetu je však celkový obraz nepokojů nejasný.

Státní televize v neděli odvysílala záběry desítek pytlů s těly ležících na zemi v kanceláři teheránského koronera a uvedla, že mrtví byli oběťmi událostí způsobených „ozbrojenými teroristy“.

Agentura Reuters připomněla, že islámský režim, jenž uchvátil moc v roce 1979, přežil už řadu protestů, a současné protesty označil za významné.

K národu promluvil i íránský prezident Masúd Pezeškijan. „Rodiny, žádám vás: nedovolte svým malým dětem, aby se připojily k výtržníkům a teroristům, kteří stínají hlavy a zabíjejí,“ prohlásila formální hlava státu.

Státní televize uvedla, že třicet příslušníků bezpečnostních sil bude pohřbeno v centrálním městě Isfahán a že dalších šest bylo zabito „výtržníky“ v Kermánšáhu na západě země.

Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha, který žije v exilu v USA, požádal občany Íránu, aby pokračovali v protestech.

Izraelský vojenský představitel uvedl, že protesty jsou vnitřní záležitostí Íránu, ale izraelská armáda sleduje vývoj, je připravena reagovat s využitím síly, pokud to bude nezbytné. V pátečním rozhovoru pro Economist Netanjahu uvedl, že by pro Írán útok na Izrael měl hrozné důsledky.

Silná slova ze strany izraelského premiéra padají v době, kdy Donald Trump ve Washingtonu nahlas uvažuje o tom, že po úderu ve Venezuele může přijít i úder v Kolumbii, případně v Mexiku. V Mexiku žije přes 130 milionů obyvatel a je otázka, jak by se postavili k případné americké intervenci.   

Trump na sociální síti Truth Social napsal, že íránský lid usiluje o svobodu. A posléze naznačil, že pokud íránský režim využije k potlačení protestů velmi násilné akce, Spojené státy mohou zareagovat. To podle Trumpa neznamená, že by do Íránu vstoupily americké pozemní síly, ale znamená to, že Američané mohou na íránský režim udeřit přesně tam, kde ho to bolí.

