Ruská raketa nad Polskem. NATO zůstává ostražité, vzkazuje Brusel

Polsko požaduje po Rusku vysvětlení pro narušení polského vzdušného prostoru ruskou raketou tak i okamžité zastavení těchto aktivit, uvedlo v pátek večer polské ministerstvo zahraničí.

Podle generálního štábu polských ozbrojených sil měla ruská raketa vstoupit do polského vzdušného prostoru v pátek ráno. „Rádi bychom vás informovali, že v pátek v 7.12 hodin místního času narušil polský vzdušný prostor od ukrajinských hranic objekt, který po necelých třech minutách opustil polské území. Identifikujeme jej jako ruskou manévrovací raketu,“ uvedl generální štáb polských ozbrojených sil na svém oficiálním účtu na sociální síti X.

V této době Rusko ostřelovalo ukrajinská města. Pod útokem se octla města jako Charkov, Oděsa, Kyjev nebo Lvov, přičemž šlo o jeden z největších útoků ruské armády za posledních několik měsíců.

Systémy polské protivzdušné obrany byly v pohotovosti. „Dále byly letouny F-16 nasměrovány do oblasti, kde raketa překročila polský vzdušný prostor, a hlídkovaly v této oblasti. Kromě toho byly za účelem ověření údajů z radiolokačních systémů nasměrovány síly a prostředky pozemních sil, vzdušných sil a také sil územní obrany, aby sledovaly trajektorii letu objektu na zemi,“ informoval generální štáb v pátek krátce před pátou hodinou odpoledne.

Podle velitele polských ozbrojených sil Wieslawa Kukuly ruská raketa vstoupila na polské území na téměř tři minuty a poté se vrátila zpět do ukrajinského vzdušného prostoru. Raketa tak měla doletět až 40 kilometrů do polského území. O události informovala i britská BBC.

Tisková agentura RIA Novosti citovala ruského chargé d'affaires ve Varšavě Andreje Ordaše. Podle něj Polsko pro narušení jejich vzdušného prostoru neposkytlo žádné důkazy.

„Byl mi předán lístek, který obsahoval nepodložené tvrzení, že údajně ráno 29. prosince narušil polský vzdušný prostor letecký objekt, který polští specialisté identifikovali jako ruskou řízenou střelu. Nebyl předložen žádný důkaz. Moje žádost o doložení toho, co bylo v poznámce uvedeno, byla odmítnuta,“ uvedl podle RIA Ordaš, citovala agentura Reuters.

„Jasně jsem řekl chargé d'affaires, že opakování takových pokusů se setká se silnější reakcí ze strany Polské republiky, protože to testuje naši efektivitu a náš přístup k obraně. Ujišťuji vás, že pokud se to bude opakovat, jsme schopni rychle a efektivně reagovat," řekl polský náměstek ministra zahraničních věcí Władysław Teofil Bartoszewski podle Polsat News.

Pokud by se incident měl opakovat náměstek ministra Bartoszewski uvedl, že pokud by raketa „doletěla o kus dál na území, byla by sestřelena“.

V reakci na ruskou raketu na polském území jednal na mimořádném zasedání polský prezident Andrzej Duda s ministrem obrany Waldyslawem Kosiniakem-Kamyszem. V souvislosti s „výskytem neidentifikovaného objektu v polském vzdušném prostoru státní služby okamžitě jednaly“ uvedl ministr obrany.

V pátek ve 13 hodin začalo naléhavé zasedání Úřadu národní bezpečnosti za účasti prezidenta Andrzeje Dudy, ministra národní obrany Władysława Kosiniaka-Kamyše, náčelníka generálního štábu generála Wiesława Kukuły a operačního velitele ozbrojených sil generála Macieje Klisy, informoval polský deník Polsat News.

Dnes ráno polský generální štáb informoval, že náčelník generálního štábu Wiesław Marian Kukuła si o události telefonoval s velícím generálem armády USA v Evropě a v Africe, Christopherem G. Cavolim. „Generálové zhodnotili interoperabilitu národních a spojeneckých systémů protivzdušné obrany a přislíbili další spolupráci v případě podobných incidentů,“ informoval polský generální štáb.

Informován byl o události i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. „Právě skončil rozhovor prezidenta Andrzeje Dudy s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Rozhovor se týkal narušení polského vzdušného prostoru. S našimi spojenci jsme od počátku v neustálém kontaktu,“ sdělil prostřednictvím sociální sítě X mluvčí polského prezidenta Marcin Mastalerek.

NATO situaci monitoruje. „Hovořil jsem s předsedou Andrzejem Dudou o raketovém incidentu v Polsku. NATO je solidární s naším cenným spojencem, situaci monitorujeme a budeme v kontaktu, jak budou zjištěna fakta. NATO zůstává ostražité,“ uvedl na X generální tajemník NATO Stoltenberg.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.