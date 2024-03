Ruské bakterie? Šídlo se pustil do ANO kvůli Ukrajině, moc se to nepovedlo

Zdržení se europoslanců hnutí ANO při hlasování o usnesení o potřebě neochvějné podpory Ukrajině na půdě Evropského parlamentu (EP) se dostalo pod palbu novináře Jindřicha Šídla. „Europoslanci ANO nevědí, jestli Ukrajina ještě potřebuje podporu,“ pustil se Šídlo do europoslanců ANO a ptal se, na čem se podpoření Ukrajiny v EP „zadrhlo“. Odpověď mu přišla krátce na to. „Ono není na škodu si nejdřív zjistit, co je obsahem,“ poradil novináři europoslanec ANO Ondřej Knotek a prozradil, proč se zdržel, přestože europoslanci ANO Ukrajinu „samozřejmě podporují“. Jde prý o miliardy. A nejen ty.

Že se Ondřej Knotek, Martin Hlaváček i Ondřej Kovařík, kteří v Evropském parlamentu zastupují hnutí ANO, zdrželi, novinář Jindřich Šídlo komentoval s tím, že „europoslanci ANO nevědí, jestli Ukrajina ještě potřebuje podporu“.

„Netušíte, na čem se to zadrhlo?“ ptal se také poslance ANO Martina Kolovratníka, poslance za ANO Patrika Nachera či stínového ministra zahraničí za hnutí ANO Jaroslava Bžocha.

Otázka, co vedlo europoslance ANO ke zdržení se hlasování na podporu ke zdržení se svých hlasů, pak byla velkou neznámou i pro samotného Nachera, jenž novináři odvětil, že sám „neví“. „Ale trochu zvláštní, ne?“ dodal mu na jeho odpověď, že „neví“, Šídlo.





„Já v tom ANO vždycky hájil, tak mi to přijde divný, jestli to třeba není chyba na sjetině,“ udivoval se novinář nadále, poté co mu lidé v diskuzi psali, že má jít o „ruské bakterie“.







Překvapivé pak zdržení se ANO mohlo být i kvůli dlouhodobému postoji hnutí expremiéra Andreje Babiše, které dosud většinu kroků k podpoře napadené země podporovalo. Stínový ministr zahraničí za hnutí ANO a poslanec Jaroslav Bžoch se například nedávno jménem hnutí ANO zastal Ukrajiny po projevu slovenského premiéra Roberta Fica. „Je potřeba připomínat, a očividně i Ficovi, že válku na Ukrajině začalo Rusko. Rusko napadlo Ukrajinu už v roce 2014, když anektovalo Krym. A nemyslím si, že by Unie Putina démonizovala,“ připomenul nedávno slovenskému premiérovi stínový ministr zahraničí za hnutí ANO v reakci pro Novinky.cz.

Co bylo tedy důvodem pro europoslance ANO k nepodpoření daného usnesení? Vše posléze vysvětlil europoslanec ANO Ondřej Knotek. „Ukrajinu samozřejmě podporujeme. Zdrželi jsme se, protože rezoluce obsahuje POVINNOST všem zemím EU a NATO podpořit Ukrajinu každý rok minimálně 0,25%HDP. To je pro Česko minimálně 19 miliard Kč ročně. Podporovat umíme i bez toho,“ uvedl.



„A dále rezoluce chce pokračovat v importu zboží z Ukrajiny bez cel a kvót. Ono není na škodu si nejdřív zjistit, co je obsahem,“ zmínil další z bodů, který vedl europoslance ANO ke zdržení se.

Ukrajinu samozřejmě podporujeme. Zdrželi jsme se, protože rezoluce obsahuje POVINNOST všem zemím EU a NATO podpořit Ukrajinu každý rok minimálně 0,25%HDP. To je pro Česko minimálně 19 mld. Kč ročně. Podporovat umíme i bez toho.

A dále rezoluce chce pokračovat v importu zboží z… — Ondřej Knotek (@KnotekOndrej) March 1, 2024

Usnesení hovoří o tom, že Evropský parlament „vítá zřízení Nástroje pro Ukrajinu, přičemž současně odkazuje na odhad uvedený v poslední rychlé analýze škod a potřeb, podle něhož bude Ukrajina v příštím desetiletí potřebovat na obnovu a rekonstrukci nejméně 452,8 miliardy EUR“.

„Finanční prostředky poskytnuté v rámci Nástroje pro Ukrajinu nebudou dostačující, a vyzývá EU a členské státy, aby se zavázaly k dalšímu dlouhodobému financování Ukrajiny, zejména vzhledem k tomu, že poslední balíček pomoci USA pro Ukrajinu zůstává zablokován v Kongresu,“ píše se také o financování Ukrajiny v usnesení.



Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 4% hlasovalo: 20521 lidí Evropský parlament skrze usnesení vyzývá členské státy, aby usnadnily dočasný pobyt uprchlíků z Ukrajiny v EU prostřednictvím cílených programů a politik, které jim „zajistí cenově dostupný a přiměřený přístup k bydlení, stravě, zdravotní péči, vzdělání a pracovním příležitostem, umožní dlouhodobý pobyt a přístup ke státnímu občanství, usnadní pohyb mezi jejich hostitelskou komunitou a Ukrajinou a poskytnou pomoc Ukrajincům, zejména dětem, při uchovávání vlastní kultury a jazyka v zahraničí“, hovoří o podpoře ukrajinské kultury či „vítá přijetí 13. balíčku sankcí EU vůči Rusku, který se bude zaměřovat na další osoby a subjekty z Ruska, Číny a dalších zemí, jež jsou považovány za osoby a subjekty, které napomáhají válečnému úsilí Moskvy“.

Text mimo jiné hovoří o znepokojení a odsouzení činů „ekocidy spáchané Ruskem na ukrajinské flóře a fauně a otravování atmosféry a vodních zdrojů prostřednictvím vojenských akcí“ a „vyzývá členské státy a orgány EU, aby zajistily cílenou dlouhodobou pomoc, která by co nejvíce zmírnila dlouhodobé ekologické dopady války“ a kromě členských států také vyzývá Evropskou komisi, učinila vše, „co je v jejich silách, na ochranu Ukrajiny před dalšími akty ekocidy ze strany Ruska“.



Či „naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby bojovaly proti dezinformacím a dalším formám hybridní války, které Rusko, jeho spojenci a sympatizanti používají v EU, v jejím sousedství a v zemích globálního Jihu, a to posilováním odolnosti místních komunit, využíváním narativů založených na faktech, posilováním digitální a demokratické infrastruktury a vyvozováním odpovědnosti online platforem za šíření škodlivého obsahu“.

„Evropský parlament znovu připomíná, že je v životním zájmu EU a jejích členských států zajistit vítězství Ukrajiny, neboť podle ruského vedení, jeho spojenců a vojenské rozvědky EU by Rusko v případě vojenského úspěchu na Ukrajině mohlo plánovat invazi do dalších kandidátských zemí a členských států EU,“ stojí také v textu, který přijal v tomto týdnu Evropský parlament.



Mimo poslanců ANO to schytal v diskuzi za svou absenci také lidovecký europoslanec Zdechovský. „A Zdechovskýmu je to, s prominutím, zjevně u prdele. Tak hlavně, že se fotí v uniformě, šašek…“ zaznělo v diskuzi k tomu, že se hlasování neúčastnil a rovněž tak usnesení o potřebě neochvějné podpory Ukrajině dva roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině nepodpořil.

A Zdechovskýmu je to, s prominutím, zjevně u prdele. Tak hlavně, že se fotí v uniformě, šašek… — Václav Hnátek ???????? (@wasyl1984) March 1, 2024

Kromě politiků vzbudil pozornost i samotný komentář Šídla a lidé s ním polemizovali také nad tím, zdali zdržení se europoslanců ANO znamená být „být proti“, jak tvrdil. Právě válka na Ukrajině a postoje Šídla pak v pátek zmínil ve svém komentáři pro server HlídacíPes.org také novinář Ondřej Neumann, jenž Šídlovi vyčítal například veřejnou podporu koncertu pro Ukrajinu.

„Budoucím problémem může být i dnes již zřejmá skutečnost, že dodávky zbraní i humanitární pomoci na Ukrajinu jsou terčem mafie i korupčníků v ukrajinské administrativě i armádě, kteří si na nich mastí kapsu. A to jsme stále u ‚drobných‘, oproti sumám, které budou na východ směřovat po ukončení bojů v rámci obnovy ruskými agresory zdevastované Ukrajiny. Jak poté budou moci čtyři zmiňovaní novináři (ale i mnozí další) věrohodně hrát jakoukoliv roli ‚hlídacích psů‘ při pokrývání těchto dějů?“ kritizoval Neumann ve svém komentáři Šídla, že dává „munici“ budoucím kritikům.

