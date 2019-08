Rusko a Trump to chtějí, ale nedělejme to! Debata o vlivném spolku. Podle Romancova Rusům stačí to, co už mají

V 90. letech 20. století bylo Rusko přizváno do skupiny G7, která se zrodila v 70. letech 20. století, ze které se tak stala G8.

„V těch 90. letech tady byla ze strany Západu obrovská vůle maximálním možným způsobem pomoct Rusku stát se standardní evropskou zemí – ekonomikou. Počítalo se s tím, že tam dojde k funkčnímu oddělení moci, že tam bude platit vláda zákona a tak dále. Tam byla celá řada kroků ve snaze Rusku ukázat, pokud chcete patřit k nám, tak my vám pomůžeme. Ale ruský politický establishment se rozhodl, že tam patřit nechce, tak tam není,“ popsal situaci expert.

O návrat Ruska mezi nejvyspělejší ekonomiky světa usiloval prý především prezident Spojených států Donald Trump, ale většina jeho partnerů s ním nesouhlasila. „Řekl bych, že svým neopakovatelným způsobem tam tu agendu nastavil Donald Trump. Pravděpodobně v průběhu jednání, nebo ještě než ten summit začal, dostal zase nějaký ze svých nápadů a ten se nejspíš rozhodl s ostatními projednávat takovým způsobem, až ta diskuse, jak prohlásil tuším (britský premiér) Boris Johnson, byla velmi živá,“ poznamenal k tomu expert. „Prezident Trump je člověk, který je standardně zmítán svými vášněmi,“ doplnil ještě.

A pokud bude Donald Trump znovu zvolen i v dalším období, nelze podle Romancova předpokládat, že by se choval jinak než dnes.

Podle Romancova má Rusko řadu jiných možností, jak komunikovat se svými partnery. Je členem Rady bezpečnosti OSN, existovala platforma pro komunikaci Ruska a NATO, a to podle Romancova stačí.

Rusko se prý dnes tváří, že do G8 patřit nepotřebuje, ale politický geograf zdůraznil, že je to pořád velmi silná skupina, i když slabší než v 70. a 80 letech 20. století, takže Rusko by si ve skutečnosti přálo do této skupiny patřit. Romancov o tom nepochybuje.

A když se to nedaří, snaží se prý Rusko více angažovat na Blízkém východě. „Rusko hraje na Blízkém východě svou hru. Já jsem přesvědčen, že kdyby se Rusové dostali na dosah nějakého cíle, který by v daný okamžik považovali za strategický, že klidně všechny své blízkovýchodní spojence hodí přes palubu. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že Rusko se angažuje na Blízkém východě ne proto, že by tam chtělo něco vyřešit. Rusko se tam angažuje proto, protože si je vědomo toho, že je to tam obrovský problém a Rusko pomáhá ty problémy tam přiživovat, že ho to vlastně vrací do těch nejvyšších pater politiky, což je primárně to, o co Rusové usilují,“ popsal situaci Romancov.

autor: mp