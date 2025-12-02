Rusko a USA. „Časově neomezená“ jednání v Moskvě jsou v běhu

02.12.2025 21:15 | Monitoring

Ruský prezident Vladimir Putin se v úterý v Kremlu setkal se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, aby s nimi jednal o možném způsobu ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Rusko a USA. „Časově neomezená“ jednání v Moskvě jsou v běhu
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Ruský prezident Vladimir Putin.

Schůzka nemá žádný jasný časový limit; bude trvat „tak dlouho, jak bude nutné“, vysvětlil Kreml. Podle něj Putin, Witkoff a Kushner projednají dohody dosažené mezi Kyjevem a Washingtonem v rámci hledání mírového urovnání, uvedla agentura TASS.

Těsně před schůzkou Putin varoval Evropu, že pokud vstoupí do války s Ruskem, bude čelit rychlé porážce, a evropské protinávrhy ohledně Ukrajiny odmítl jako pro Rusko absolutně nepřijatelné.

„Jsem rád, že vás vidím,“ řekl Vladimir Putin Witkoffovi a Kushnerovi při jejich úterním setkání.

„Je to nádherné město,“ řekl Witkoff Putinovi poté, co se procházel s Kushnerem a zvláštním vyslancem ruského prezidenta Kirillem Dmitrijevem po Rudém náměstí nedaleko Leninova mauzolea.

Na schůzce v Kremlu byli také Dmitrijev a Putinův poradce Jurij Ušakov spolu s tlumočníky.

Agentura Reuters informovala, že těsně před schůzkou v Kremlu Putin obvinil Evropu ze snahy podkopat Trumpovo mírové úsilí tím, že předkládá návrhy, o kterých ví, že jsou pro Rusko nepřijatelné.

Psali jsme:

„Jsou na straně války,“ řekl Putin o evropských mocnostech. „Jasně vidíme, že všechny tyto změny směřují pouze k jedinému: k úplnému zablokování celého mírového procesu, ke kladení takových požadavků, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné,“ uvedl. „Pokud by Evropa náhle chtěla s námi začít válku a sama by ji začala, skončila by tak rychle, že by Rusko nemělo s kým vyjednávat,“ řekl Putin.

Následně pohrozil, že Ukrajině zablokuje přístup k moři v reakci na útoky dronů na tankery ruské „stínové flotily“ v Černém moři. Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha prohlásil, že Putinovy výroky ukazují, že není připraven válku ukončit.

Prezident Zelenskyj v Dublinu prohlásil, že vše bude záviset na rozhovorech v Moskvě.

„Nebudou žádná snadná řešení... Je důležité, aby vše bylo spravedlivé a otevřené, aby se za zády Ukrajiny nehrály žádné hry,“ řekl.

Trump opakovaně prohlásil, že chce ukončit válku, ale jeho dosavadní úsilí, včetně summitu s Putinem na Aljašce v srpnu a setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, zatím nepřineslo mír.

Minulý týden se objevil uniklý 28bodový americký mírový plán pro Ukrajinu, který zveřejnila některá zahraniční média. Podle ukrajinských a evropských představitelů se návrh podřizuje hlavním požadavkům Moskvy vůči NATO, tedy ruské kontrole nad pětinou Ukrajiny a omezením ukrajinské armády.

Evropské země poté přišly s protinávrhem. Na jednáních v Ženevě pak Spojené státy a Ukrajina uvedly, že vytvořily „aktualizovaný a zdokonalený mírový rámec“ k ukončení války. Americký prezident Donald Trump později uvedl, že původní americký plán mírového urovnání byl revidován tak, aby zohledňoval postoje Moskvy a Kyjeva, a zůstalo v něm jen několik sporných otázek. Poznamenal také, že plán byl zkrácen z 28 na 22 bodů.

Psali jsme:

Nepotřebujeme povolení Bruselu, vzkázali Maďaři. Jde o Putina
Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody
Trump Ukrajincům: Rusko vede, stejně území získá. Berte dohodu
„A začal jsem pochybovat.“ Zbořil o „světové“ politice ČR od revoluce

 

Zdroje:

https://tass.com/politics/2052541

https://www.reuters.com/world/china/witkoff-kushner-meet-putin-moscow-discuss-an-end-ukraine-war-2025-12-02/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Moskva , Putin , Rusko , zahraničí , Reuters , mírový plán , Politico , Witkoff , Kuschner

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je současná evropská politika vůči Rusku správně nastavená?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Podle vás sněmovna patří teď jen vám?

Proč by každý nemohl vyjádřit svůj názor? Navíc, proč se opět řeší podle mě úplné malichernosti jako je vyvěšování vlajek?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tajemství rychle měkkého lineckého cukroví jako od babičkyTajemství rychle měkkého lineckého cukroví jako od babičky Život pod maskou dokonalostiŽivot pod maskou dokonalosti

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Když nejsou fakta, pracuje fantazie.“ Drsná dohra reportáže ČT o Motoristech

13:47 „Když nejsou fakta, pracuje fantazie.“ Drsná dohra reportáže ČT o Motoristech

„Reportéři vytvářejí dojem napětí bez ověřitelných faktů. Když nejsou fakta, pracuje fantazie. Nepře…