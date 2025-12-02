Rusko a USA. „Časově neomezená“ jednání v Moskvě jsou v běhu

Schůzka nemá žádný jasný časový limit; bude trvat „tak dlouho, jak bude nutné“, vysvětlil Kreml. Podle něj Putin, Witkoff a Kushner projednají dohody dosažené mezi Kyjevem a Washingtonem v rámci hledání mírového urovnání, uvedla agentura TASS.
Těsně před schůzkou Putin varoval Evropu, že pokud vstoupí do války s Ruskem, bude čelit rychlé porážce, a evropské protinávrhy ohledně Ukrajiny odmítl jako pro Rusko absolutně nepřijatelné.
„Jsem rád, že vás vidím,“ řekl Vladimir Putin Witkoffovi a Kushnerovi při jejich úterním setkání.
„Je to nádherné město,“ řekl Witkoff Putinovi poté, co se procházel s Kushnerem a zvláštním vyslancem ruského prezidenta Kirillem Dmitrijevem po Rudém náměstí nedaleko Leninova mauzolea.
Na schůzce v Kremlu byli také Dmitrijev a Putinův poradce Jurij Ušakov spolu s tlumočníky.
Agentura Reuters informovala, že těsně před schůzkou v Kremlu Putin obvinil Evropu ze snahy podkopat Trumpovo mírové úsilí tím, že předkládá návrhy, o kterých ví, že jsou pro Rusko nepřijatelné.
„Jsou na straně války,“ řekl Putin o evropských mocnostech. „Jasně vidíme, že všechny tyto změny směřují pouze k jedinému: k úplnému zablokování celého mírového procesu, ke kladení takových požadavků, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné,“ uvedl. „Pokud by Evropa náhle chtěla s námi začít válku a sama by ji začala, skončila by tak rychle, že by Rusko nemělo s kým vyjednávat,“ řekl Putin.
Následně pohrozil, že Ukrajině zablokuje přístup k moři v reakci na útoky dronů na tankery ruské „stínové flotily“ v Černém moři. Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha prohlásil, že Putinovy výroky ukazují, že není připraven válku ukončit.
Prezident Zelenskyj v Dublinu prohlásil, že vše bude záviset na rozhovorech v Moskvě.
„Nebudou žádná snadná řešení... Je důležité, aby vše bylo spravedlivé a otevřené, aby se za zády Ukrajiny nehrály žádné hry,“ řekl.
Trump opakovaně prohlásil, že chce ukončit válku, ale jeho dosavadní úsilí, včetně summitu s Putinem na Aljašce v srpnu a setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, zatím nepřineslo mír.
Minulý týden se objevil uniklý 28bodový americký mírový plán pro Ukrajinu, který zveřejnila některá zahraniční média. Podle ukrajinských a evropských představitelů se návrh podřizuje hlavním požadavkům Moskvy vůči NATO, tedy ruské kontrole nad pětinou Ukrajiny a omezením ukrajinské armády.
Evropské země poté přišly s protinávrhem. Na jednáních v Ženevě pak Spojené státy a Ukrajina uvedly, že vytvořily „aktualizovaný a zdokonalený mírový rámec“ k ukončení války. Americký prezident Donald Trump později uvedl, že původní americký plán mírového urovnání byl revidován tak, aby zohledňoval postoje Moskvy a Kyjeva, a zůstalo v něm jen několik sporných otázek. Poznamenal také, že plán byl zkrácen z 28 na 22 bodů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská