Rusko pochopí, že barbarství nemá šanci uspět, vykládal Lipavský. Zaorálek se nadechl a trpělivě vysvětloval

Bývalý ministr zahraničí v Sobotkově vládě Lubomír Zaorálek (ČSSD) tvrdí, že by Západ kromě posílání zbraní na Ukrajinu měl také hledat mírové řešení celého konfliktu. Válka totiž podle některých expertů může trvat dlouhé roky, což je pro Evropu bezpečnostní i ekonomické riziko. Podle Zaorálka se všechno vsadilo na jednu kartu, což je úplné vítězství Ukrajiny, ačkoliv to není příliš realistický plán.

Zaorálek ve studiu České televize oponoval ministru zahraničí Janu Lipavskému (Piráti), který má za to, že Západ postupuje v rámci ukrajinského konfliktu správně. „Válka trvá, ty představy, že ta operace bude trvat tři dny, měsíc, půl roku, ty se nenaplňují. Naopak zažíváme fázi, kdy Rusko začíná mohutnou ofenzivu, na druhou stranu Ukrajina dostává stále více sofistikovanějších zbraní, tanků a letadel a je na nás, na Západu, abychom vytrvali v té podpoře,“ uvedl Lipavský a dodal, že cesta Volodymyra Zelenského do Spojených států a do Velké Británie ostatně ukazuje, že ta podpora neutichá.

Západ podle něj také nesmí rezignovat na hledání mírového řešení konfliktu. „Ukrajina přišla s desetibodovým mírovým plánem, a to je něco, o co bychom se měli v našich úvahách opřít. Třeba bod č. 1 je jaderná bezpečnost, aby se zabezpečily jaderné elektrárny a tak podobně,“ prohlásil Lipavský.

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek je ale skeptický v tom, jaké cíle jsou vlastně v tomto konfliktu reálné a zda Západ dělá dost, aby se válka nevlekla několik dlouhých let. „My tady už dlouhou dobu mluvíme o nějakém vítězství, ale přitom mnoho odborníků, i amerických, tvrdí, že tento konflikt nemá vojenské řešení. Ta představa, že můžou Ukrajinci Rusy vyhnat z celého svého území, je nejspíše nerealistická a v současnosti je podle odborníků nereálné přemýšlet i o nějaké ukrajinské ofenzivě, protože teď se bude dlouhou dobu jen bránit,“ spustil Zaorálek.

„Takže ty výhledy jsou skeptické, a to je ten hlavní problém, že se všechno vsadilo na vítězství, které si ale ani dneska neumíme definovat. A další věc je, že se Ukrajině dala celá řada slibů, jako třeba přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, což mně osobně připadá úplně absurdní a nerozumím tomu,“ pokračoval Zaorálek s tím, že se Ukrajině slibuje něco, co může nastat nejdříve za mnoho let.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



„My jsme dneska v situaci hrozící eskalace, a jestliže chcete mluvit o přijetí do Unie, tak musíte nejprve zajistit deeskalaci konfliktu, pak mír a nějaké trvalé dohody, poté proběhne rekonstrukce Ukrajiny, reforma a až teprve poté přijde nějaká integrace. To, že Ursula von der Leyenová jela do Kyjeva s nějakým formulářem, který když tam vyplní, tak vstoupí do EU, to je absurdní. Ten konflikt se zasekl na představě o nějakém vítězství a já se ptám, kde je třeba OSN, která se vždycky angažovala v takových konfliktech, kde je Evropa s tím, že by se skutečně angažovala, a ne jen posílala zbraně,“ zkritizoval Zaorálek evropskou diplomacii.

Jan Lipavský ovšem trval na tom, že Ukrajinci bojují o bezpečnost celé Evropy a jediným správným a také pro bezpečnost Evropy zásadním výsledkem je úplné vítězství Ukrajiny ve své územní celistvosti. „Já bych tu debatu zase vrátil na zem. Ukrajinci bojují doslova na život a na smrt, aby zůstali suverénní, demokratickou zemí, která si bude sama rozhodovat o svém osudu. Oni si zvolili, že chtějí být součástí západního světa, a tak je naprosto v pořádku, že jim podáváme pomocnou ruku. Je to rozhodnutí civilizačního charakteru, a pokud necháme Rusko, aby porušovalo chartu OSN, aby pokračovalo v násilí a agresi, tak potom se to může stát dalším zemím ve střední Evropě, a proto je v našem zájmu, abychom nadále pomáhali,“ trval na svém Lipavský.

„A vítězství znamená, že se Ukrajina ubrání ve své územní celistvosti, a to si nemyslím, že je nějaký nepochopitelný požadavek, a poukazuje to na míru ruské arogance a agresivity. Ukrajina je početný národ a já věřím tomu, že i se spojeneckou pomocí se podaří vytvořit takovou situaci, kdy Rusko pochopí, že jeho barbarská politika nemá šanci uspět,“ vyjádřil naději Lipavský a dodal, že co se týká OSN, ta je zablokována, tam má Rusko právo veta v Radě bezpečnosti a jakékoliv návrhy dávají ze stolu.

Jan Lipavský Piráti



Takové odpovědi ale Zaorálka vůbec neuspokojily, protože podle něj pouhé dodávky zbraní do konfliktu nestačí a je třeba hledat i jiná řešení. „Ale jak dlouho to bude trvat? Podle expertů může válka trvat klidně desítky let. A ta naše vojenská pomoc? Vždyť my nejsme schopní reagovat rychle, ty slíbené tanky jako třeba abramsy přijdou někdy na konci roku, leopardy také nejsou ještě připravené, a pokud bude ta ofenziva na konci února, tak ta technika na Ukrajině ještě nebude. Takže my nejsme schopní dostát svým slibům, to bychom si měli konečně přiznat,“ burcoval Zaorálek.

„Není správné, že dodávka zbraní je ta jediná karta, kterou hrajeme. Že vsázíme veškerý kapitál na tohle. Ale o tom míru se vlastně vůbec nejedná, jediný se o to nějak pokoušel Erdogan, OSN zajistila tu akci s obilím a záporožskou elektrárnou, ale jinak těch diplomatických snah není mnoho,“ pokračoval bývalý ministr zahraničí.

Tomu vadí také to, že vyhnání Rusů z Ukrajiny není úplně reálným cílem a žádný jiný se zatím v diskusích neobjevil. „My posíláme zbraně a říkáme, že nemáme žádný cíl, že ten určují Ukrajinci. Ti by ale bez západních zbraní, zejména těch amerických, měli úplně jiné cíle, naše rozhodnutí vlastně určuje, jak dlouho oni vydrží. Takže musíme si říci, co je vlastně tím reálným cílem. Chceme dobýt Moskvu? Nebo co je vlastně cíl? Vyhnat Rusy z Ukrajiny není podle mnoha expertů reálné, tak proč na tom vlastně trváme jako na jediném řešení?“ pokládal Zaorálek řečnické otázky.

„Je to boj o bezpečnost Evropy, o bezpečnost států střední Evropy, a to se nás přímo dotýká. Pokud by Rusko pochopilo, že nemusí respektovat hranice suverénních států, tak by ta bezpečnost v Evropě byla ohrožená,“ stál si za svým Lipavský.

Podle Zaorálka je ale bezpečnost ohrožená tak jako tak, zejména v případě trvajícího konfliktu na kontinentě. „Ale vždyť ta bezpečnost je ohrožená už teď, a pokud by válka trvala dalších mnoho let, tak bude to ohrožení trvat i nadále. Evropa se tím konfliktem už mění a také celá její strategická síla ve světě, podívejte se na ceny energií, které nás čekají, to budou dvě procenta HDP navíc. To je to, s čím budeme žít, vy tady mluvíte o bezpečnosti Evropy, jako kdyby stačila tahle strategie, a já tvrdím, že Evropská diplomacie je v tomto konfliktu úplně nulová,“ prohlásil Zaorálek, načež Lipavský vytáhl oblíbenou paralelu s Mnichovem.

„Stejnou argumentaci měli evropští lídři v roce 1938, když prodali Československo Hitlerovi, aby zabránili válce. Tohle poučení musíme brát vážně, nechceme dopustit další Mnichov, musíme se zachovat principiálně. Nesmíme ustoupit z principu, že se hranice mění silou. Na tohle my přece nesmíme přistoupit,“ opakoval Lipavský.

„Já ale nemluvím o nějakém Mnichovu, já řeším, že evropská diplomacie spí, o tom míru se nijak nevyjednává, vy se tváříte, jako kdyby bylo všechno v pořádku. Tady v tom konfliktu umírají stovky lidí denně a jediné, co my děláme, že posíláme zbraně. Já neříkám, že je nemáme posílat, ale že máme aktivně hledat i jiná řešení celého konfliktu. Nesmíme vsázet všechno jen na jednu kartu,“ uzavřel debatu Zaorálek.

