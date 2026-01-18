Rusové Ukrajincům dělají zimu horší než kdy předtím

18.01.2026 7:37
autor: Miloš Polák

Ruské síly se řadu měsíců důsledně zaměřují na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V tuhé zimě je to opravdu problém. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vydal jasný příkaz. Ukrajinu možná čeká další personální zemětřesení. Prezident také svým lidem sdělil, že i Američané musí skutečně pochopit, jaká je situace. Ve skutečnosti je zlá. I tajné služby Ukrajiny bijí na poplach.

Rusové Ukrajincům dělají zimu horší než kdy předtím
Foto: pixabay.com
Popisek: Topení - ilustrační foto

Ukrajinci jsou na tom zle. Teploty klesají pod bod mrazu a lidé na Ukrajině si leckde mohou topit jen malou část dne. Víc ukrajinská energetická síť nezvládne. Ale mráz panuje celý den. Zelenskyj k této velmi složité situaci vydal příkaz.

„Dnes jsem vedl podrobnou koordinační schůzku o všech otázkách souvisejících s mimořádnou situací v energetickém sektoru po ruských úderech. Úkolů je mnoho a situace je po této noci a úderech provedených šahídy v Kyjevské oblasti extrémně obtížná. … Děkuji každému partnerovi, který je nyní připraven pomoci Ukrajině s vybavením. Existují opatření na dovoz generátorů a dalšího vybavení. Všechna rozhodnutí maximálně urychlujeme. Samostatně – ohledně Kyjeva. Zapojeny jsou všechny vládní struktury a ministerstvo vnitra rozmístilo další asistenční body. Jsou zde také rozhodnutí týkající se všeho, co může být potřeba, včetně teplého jídla pro lidi. Je třeba být mnohem aktivnější. Ukrajinské ministerstvo energetiky, ministerstvo pro rozvoj obcí a území a další musí ověřit vše, co se týká vytápění v obytných budovách, protože značný počet budov v Kyjevě je stále bez tepla,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Ukrajinu navíc možná čeká další personální zemětřesení. „S ministrem obrany Ukrajiny jsme hovořili o operacích protivzdušné obrany, o hodnocení důsledků úderů a okolností každého ruského útoku. Všechno, co nepřítel dělá, musí být analyzováno do detailů – a naše protiopatření, naše ochrana, musí být výrazně posílena. A tak se to stane. Budou také rozhodnutí, která budou nezbytná pro změnu našeho obranného systému, včetně personálních rozhodnutí,“ naznačil Zelenskyj.

Zelenskyj také oznámil, že ukrajinská delegace je opět v USA a chystá se americkou administrativu zpravit o tom, jaká skutečně je situace. „Hlavním úkolem ukrajinské delegace je prezentovat úplný a přesný obraz o tom, co se děje a co ruské údery způsobují. Mezi důsledky tohoto teroru patří diskreditace diplomatického procesu: lidé ztrácejí víru v diplomacii a ruské útoky neustále podkopávají i omezené možnosti dialogu, které existovaly dříve. Americká strana to musí pochopit,“ konstatoval.

Nakonec Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina byla napadena, že vždy si přála opět žít v míru. Nikdy nebyla překážkou míru. Už proto, že si nezačala.

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) navíc tvrdí, že Moskva plánuje zaútočit na rozvodny připojené ke třem aktivním jaderným elektrárnám na západě a jihu Ukrajiny, aby Ukrajince zcela odpojila od tepla a elektřiny. O varování HUR informoval server Kyiv Independent. Odpojení jaderných elektráren by pravděpodobně celou krizi posunulo ještě o stupeň výš. Ukrajinci by byli při teplotách pod bodem mrazu zcela odříznuti od elektřiny a tepla.

Elektřina je v jaderných elektrárnách potřebná z bezpečnostních důvodů, například pro chlazení reaktorů. Pokud je aktivní elektrárna odpojena, je pro udržení provozu závislá na záložních dieselových generátorech. Pokud tyto generátory selžou, může k jaderné havárii dojít během několika hodin.

Server Kyiv Independent v této souvislosti podotkl, že Rusko se přímo nezaměřilo na ukrajinské jaderné elektrárny, které provozuje státní firma Energoatom. Poškodilo však a zničilo většinu ostatních ukrajinských výrobních zařízení, včetně tepelných elektráren a vodních elektráren. Vzhledem k nefunkčnosti většiny ostatních výrobních zařízení je jaderná energie hlavním zdrojem elektřiny na Ukrajině. Pokud bude jaderná energie přerušena, Ukrajina s vysokou pravděpodobností nebude schopna vyrobit dostatek elektřiny pro vytápění a zásobování země elektřinou.

Zatímco energetici pracují nepřetržitě na opravě škod, brzdí je mrazivé teploty pod bodem mrazu a neustálé útoky.

„Ukrajině se zatím podařilo vyhnout se úplnému kolapsu energetické sítě, ale ruské údery tlačí zemi čím dál blíž k okraji,“ řekl listu Kyiv Independent Jan Vande Putte, jaderný expert z Greenpeace. „Tohle všechno je strategie Ruska, jak postupovat krok za krokem a zvyšovat úroveň rizika,“ řekl a dodal, že ruská státní jaderná firma Rosatom ví, které rozvodny zasáhnout, aby odpojila ukrajinské jaderné elektrárny. Pokud ukrajinská energetická síť utrpí úplný kolaps, bude extrémně obtížné systém restartovat bez vodních a tepelných elektráren. „Než budete moci jaderným elektrárnám znovu dodávat elektřinu, může to trvat dlouho. To by byla velmi nebezpečná situace,“ řekl Vande Putte.

Tajná služba Ukrajiny (SBU) tvrdí, že Rusko od začátku topné sezóny podniklo 256 úderů na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Od října ruské síly zaútočily na 11 vodních elektráren a 45 největších tepelných elektráren v zemi. Ukrajinský ministr energetiky Šmyhal prohlásil, že na Ukrajině nezbývá jediná elektrárna, na kterou by Rusko nezaútočilo.

Bývalý hlavní poradce Národní bezpečnostní rady Gruzie, bezpečnostní analytik Giorgi Revishvili na sociální síti X napsal, že „útoky zaměřenými na životně důležitou infrastrukturu během drsných zimních podmínek se Rusko snaží destabilizovat společnost a podkopat odolnost a soudržnost obyvatelstva“. „Ukrajinští vojáci se obávají o bezpečnost a blaho svých rodin a domovů a nedostatek elektřiny nebo tepla v mrazivých podmínkách by mohl ovlivnit morálku a bojovou efektivitu,“ doplnil posléze. Nakonec konstatoval, že jedinou cestou, která Ukrajině opravdu pomůže, je posílit obranu napadené země. Pak Rusko pochopí, že ani vytrvalý tlak bránící se Ukrajince nepoloží a budou ochotnější sednout si k jednacímu stolu.

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

