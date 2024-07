Rusové mají převahu šest na jednoho. Ukrajinský hrdina popsal válku dronů

Válka na Ukrajině fakticky začala v roce 2014 a tehdejší poručík Vadym Sucharevskyj byl jedním z lidí, kteří sledovali, jak Rusové na východě země zabírají další metry ukrajinské půdy. Většina ukrajinských vojáků ctila rozkaz nestřílet, ale Sucharevskyj na sebe v jednu chvíli vzal zásadní riziko a když viděl, co Rusové chystají ve Slovjansku, vydal rozkaz ke střelbě. Tím se zapsal do historie. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 34626 lidí

Dnes je plukovníkem a v rozhovoru pro britský The Economist prohlásil, že svou roli vidí v budování a rozvoji ukrajinských dronových jednotek. Sílu dronů prosazuje už dlouho. Tak dlouho, že si ho všimli i jeho nadřízení. A dostal příležitost uvést svou představu v život. Má to ale háček. Jednak nemá dost peněz, a musí jednat opravdu rychle, protože Rusové nepočkají, až se zformuje ukrajinská obrana.

„Plukovník Sucharevskyj, čerstvě dosazený do čela ukrajinských bezpilotních systémových sil, první pozice svého druhu na světě, znovu utváří historii. 39letý velitel dlouho vyčníval jako nový typ vojenského šéfa: technologický nadšenec, jehož zaměření na elektronickou válku a drony upoutalo pozornost těch nahoře. Nyní však musí dokázat vše v nejrychleji se rozvíjející aréně války. Musí tak učinit proti nepříteli s mnohem lepšími zdroji, podporovanému Íránem, Severní Koreou a pravděpodobně Čínou, a v jedinečně náročném prostředí rušení a jiného elektronického boje; a s nízkým a nejistým rozpočtem. Věří, že to dokáže,“ píše The Economist.

Ve své kanceláři má prý Sucharevskyj rozsáhlou sbírku mečů, dýk a modelů, které staví ve volných chvílích. The Economist popsal jeho kancelář plnou nejen modelů, ale také dronů a počítačů. Sucharevskyj vypráví, jak byl v roce 2014 posedlý potenciálem bezpilotních systémů na Donbasu. Uvědomil si prý, že potřebuje oči na obloze, aby pomohl vést dělostřelectvo. A ke skutečnému nasazení dronů došlo na Ukrajině v roce 2016. Ale teprve provedení ruské invaze v plném rozsahu otevřelo dronům nové pole působnosti.

Pole, v němž měli Ukrajinci navrch a s malými stroji ničili ruské jednotky. Problém je však podle plukovníka v tom, že se Rusové rychle učí a dnes mají převahu v donových jednotkách oproti Ukrajincům 6 ku 1.

Těchto čísel si všiml i vojenský analytik Tyler Weaver. „Nestihl jsem to publikovat už včera, zatímco jsem byl škodolibý. Jak plukovník provozující ukrajinský program dronů připustil, že Rusové mají 6krát více dronů než oni a používají je stejně dobře,“ poznamenal s tím, že na jednoho Rusa, kterého usmrtí ukrajinský dron, připadá sedm Ukrajinců zabitých ruskými drony, a to je obrovský nepoměr.

„Ale vynikající taktika a inovace stále udržují Ukrajinu konkurenceschopnou. Ukrajina má tendenci být první ve vývoji a v zavádění nových technologií,“ napsal The Economist. Sucharevskyj tvrdí, že Ukrajinci dokážou upravovat svůj software tak rychle, že někdy disponují obranou i proti dronům, které teprve míří na frontu. Západní spojenci jsou podle jeho vlastních slov udiveni rozsahem práce, kterou se svými dronovými specialisty odvádí. Sucharevskyj má za to, že ukrajinská armáda teď prochází revoluční změnou srovnatelnou snad jen se zaváděním letectva do výzbroje na počátku 20. století. A prý si je vědom toho, že bude trvat, než nová podoba armády zakoření v myslích lidí. Především v myslích důstojníků, kteří ještě leckdy prošli sovětskou školou.

A že, pokud ostatní státy podporující Ukrajinu rychle nezačnou pracovat i s drony, možná je jednou čeká brutální probuzení, dodává v listu The Economist.

Ale současně nový plukovník krotí nadšení. „Vojenské operace stále závisejí na kombinovaných zbraních a další druhy vojsk budou i nadále stejně důležité.“ Drony podle něj poslouží jako doplněk k tradičním silám, nabídnou lepší průzkum a přesnější schopnost úderu při sníženém riziku pro vojáky. Ale že si nelze představovat, že svazy letících dronů, které řídí umělá inteligence, zničí nepřítele na zemi a vyhrají tak válku. Ukrajina už podle Sucharevského využívá AI k řešení situací ztrát spojení mezi dronem a jeho operátorem, ale zatím je to prý využití jen velmi limitované.