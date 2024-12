Rusové postupují, Zelenskyj se dovolává Trumpa. Ty nejmladší na frontu nepošle

Rusové ničí Ukrajinu již 1021 dní. A zdá se, že postupují i u města Časiv Jar, jednoho ze strategických míst na frontě. Město, ve kterém před válkou žilo asi 13,5 tisíce lidí a město dlouho bylo jedním z opěrných bodů, jako bývala např. i Avdijivka, než ji Rusové zničili s pomocí klouzavých bomb.

Časiv Jar odolával agresorům od počátku války, ale teď se zdá, že Ukrajinci svůj boj o město prohrávají.

„Ruské síly údajně pokračovaly v postupu v Časiv Jaru a vstoupily do hlavní budovy žáruvzdorného závodu. Zjevně také vstoupili do severozápadních čtvrtí města, čímž získali kontrolu nad nejméně dvěma bloky domů,“ upozornili analytici z účtu AMK Mapping, kteří obrázek o situaci na frontě již dlouho skládají z otevřených zdrojů.

Russian forces have reportedly continued to advance in Chasiv Yar, entering the main building of the refractory plant. They also apparently entered the northwestern districts of the city, establishing control over at least two blocks of houses. pic.twitter.com/K3u1CCO4Sn — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 9, 2024

Vedle toho prý Rusové obsadili asi 40 procent obce Ševčenko a okolí. „Ruské síly údajně obsadily asi 40 % Ševčenka a dosáhly centra města. Údajně také dobyly lesní prostory na západě,“ upozornili analytici.

Do třetice Rusové pokračují v postupu na Pokrovsk, na další město, které hraje pro Ukrajince roli klíčového tranzitního místa, přes které proudí zásoby na různá místa na frontě.

„Nedávné zprávy od ukrajinského zdroje Deepstate naznačují, že ruské síly pravděpodobně postupovaly na dvou osách ve směru na Pokrovsk. Za prvé, ruské síly pravděpodobně dosáhly řeky Solonyj na jihu. ... Za druhé, ruské síly pravděpodobně postupovaly podél hranice lesa na severozápad a nyní jsou v okruhu 1,35 km od jižního okraje Pishchane,“ přidali další informace analytici.

Russian forces have reportedly captured around 40% of Shevchenko, reaching the town centre. They also reportedly captured the forest plantations to the west. pic.twitter.com/dqDPNV8mZJ — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 9, 2024

Recent reports from the Ukrainian source "Deepstate" suggest that Russian forces have likely advanced on two axes in the Pokrovsk direction.



Firstly, Russian forces likely reached the Solonyi river from the south, seizing the railway line and slightly expanding their control in… pic.twitter.com/PQ14Gvff6A — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 9, 2024

„V médiích se hodně diskutuje o snížení věku Ukrajinců posílaných do první (bojové) linie. Musíme se zaměřit na vybavení stávajících brigád a výcvik personálu k používání tohoto vybavení. Nedostatek vybavení a výcviku nesmíme kompenzovat příliš mladými vojáky,“ napsal Zelenskyj v úvodu své promluvy taktéž na sociální síti X.

Prioritou by podle ukrajinského prezidenta mělo být zajištění raket a snížení vojenského potenciálu Ruska, nikoli posílání mladíků na frontu. Po snížení vojenské síly Ruska má přijít na řadu jednání o míru. O spravedlivém míru. Ten je podle Zelenského schopen dojednat právě Trump.

„Víme, že Amerika má schopnost dokázat pozoruhodné věci – věci, které ostatní nedokázali. Abychom uspěli v ukončení této války, potřebujeme jednotu – jednotu Ameriky, Evropy a každého na světě, kdo si váží bezpečnosti – a také silné pozice a záruky míru. Řekl jsem prezidentu Trumpovi, že Putin se bojí jen jeho a možná i Číny. A to je pravda – pouze rozhodnost může dovést tuto válku ke spravedlivému konci a zajistit trvalý mír. K obnovení řádného mezinárodního pořádku je nyní třeba jednat,“ zvolal Zelenskyj.

There’s a lot of discussion in the media about lowering the draft age for Ukrainians to go to the frontlines. We must focus on equipping existing brigades and training personnel to use this equipment. We must not compensate the lack of equipment and training with the youth of… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 9, 2024

