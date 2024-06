Rusové se nikam nepohrnou, dokud Ukrajince nezlomí. Pak může přijít Vietnam

Že válka na Ukrajině připomíná první světovou válku už bylo napsáno mnohokrát. Nicméně i více než 100 let starý konflikt se nakonec dostal do fáze, kdy se linie začaly pohybovat, protože už byly neudržitelné. Stejnou otázku si analytici kladou i u současné války, tedy kdy dojde ke zlomu.

Jedním z nich je například Tyler Weaver, známý pod přezdívkou Armchair Warlord. Ten tvrdí, že Rusové mohou zahájit ofenzívu na strategické úrovni na Ukrajině v podstatě kdykoliv si budou přát. Ale druhá věc jsou podmínky, tedy co by od ní očekávali a kdy budou vědět, že je čas poslat tanky.

Hlavní podle něho bude, jak úspěšná je ruská snaha rozdrtit síly Ukrajiny. Podotýká, že i přes nadšenou podporu od NATO a numerickou převahu Ukrajiny během většiny války mají Rusové rozhodně pozitivní poměr ztrát proti nepříteli. „Ukrajina si prožívá demografický kolaps zatímco ruská společnost vcelku válku ani nepocítila,“ říká.

Porovnává dvě úspěšné ofenzívy. Jednak operaci Bagration za druhé světové války a pak Ho Či Minovu ofenzívu z roku 1975. Podotkl, že operace Bagration zničila nacistickou skupinu armád Střed. Ale za cenu 180 000 mrtvých. Zatímco Ho Či Minova ofenzíva měla ztráty „jen“ 8 000 a ukončila válku ve Vietnamu. Dle analytika je jasné, kterou variantu Rusové chtějí. „Mají strategický vhled a vidí, že současná Ukrajina jako zkorumpovaný a hluboce nefunkční předsunutý stát podporovaný nekonečnou zahraniční pomocí je mnohem podobnější Jižnímu Vietnamu než nacistickému Německu,“ soudí o ruských analytických schopnostech Weaver.

Takže co se bude dít v praxi? Rusové dle analytika budou nadále metodicky „pošťuchovat“ Ukrajinu, dokud se nějaká část fronty nezbortí do hloubky a pak „přijde peklo“. „To by se mohlo stát poměrně brzy – například nedávné ruské manévry v Charkově měly pravděpodobně tento plán urychlit – ale bez ohledu na to bude ministerstvo zahraničí krátce poté žhavit své vrtulníky,“ naráží analytik na to, jak byla evakuována americká ambasáda v Jižním Vietnamu.

I've pointed out on many occasions that the Russians have the capability to launch a strategic offensive in Ukraine basically any time they want to.



But what I have not addressed is conditions. What would they want it to look like? How would they know when to "roll tanks?"??… pic.twitter.com/SEN7vugAek