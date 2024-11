Rusové straší Orešnikem: Londýn zasažen za 20 minut, Varšava za 12

Ukrajinské síly dostaly po několika letech žádostí svolení využívat západní raketové systémy na cíle v Rusku, což vyvolalo ruskou reakci. Ve čtvrtek ráno bylo ukrajinské město Dněpropetrovsk zasaženo dosud neznámou balistickou raketou. Ukrajinská strana nejprve operovala s informací, že šlo o mezikontinentální balistickou střelu středního doletu RS-26 Rubež. Ve večerních hodinách ruský prezident sdělil národu a světu, že byl ve skutečnosti využit nově vyvinutý raketový systém Orešnik, který nelze zastavit žádným protiraketovým systémem na světě.

„Provedli jsme bojovou zkoušku raketového systému Orešnik v reakci na agresi NATO proti Rusku,“ řekl Putin a upozornil, že tentokrát šlo o nejadernou konfiguraci. Vypálení střely bylo podle něj nutnou ruskou reakcí na použití západních raket na cíle v Ruské federaci. Ukrajinské síly po povolení od USA použily americké rakety ATACMS. „Dnes neexistuje způsob, jak takovým zbraním čelit,“ varoval poté Putin.

Ruský prezident Vladimir Putin 21. listopadu po vypuštění střely Orešnik poukázal na to, že rakety vyrobené v USA a ve Velké Británii zamířily na vojenská zařízení v ruských hraničních regionech Kursk a Brjansk poté, co USA a jejich spojenci v NATO povolili použití jejich zbraní dlouhého doletu k úderům proti Rusku. Podle Putina Rusko v odvetě poprvé použilo své nejnovější nejaderné balistické střely středního doletu Orešnik proti ukrajinskému zařízení obranného průmyslu Južmaš v Dněpropetrovsku (na Ukrajině nazývaném Dnipro). Ruský lídr zdůraznil, že Západ může čelit hrozným následkům, pokud jeho provokativní politika bude dále eskalovat konflikt.

V reakci na Putinova slova zveřejnila ruská média infomapu časů, za jak dlouho je Orešnik schopný zasáhnout hlavní města Evropy. Hlavního města Velké Británie by Orešnik dosáhl za 20 minut letu. Za stejnou dobu by raketa dosáhla Paříže. Berlín by byl zasažen 15 minut po vypuštění raket. Polské hlavní město Varšava by se octla v neřešitelné situaci 12 minut po vypuštění rakety Orešnik. A to s tím, že by rakety byly vypuštěné z ruské raketové základny v Kapustin Jaru.

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj v odpovědi na útok raketou Orešnik řekl tiskové agentuře Reuters, že Kyjev se spojenci už pracuje na vývoji protivzdušné obrany, která by dokázala čelit Orešniku. Zároveň dodal, že svět „musí“ Rusku na použití Orešniku razantně odpovědět, aby donutil Putina neeskalovat a nerozšiřovat konflikt. Útok označil za šíření teroru.

„V reakci na to se ukrajinský ministr obrany podle mého nařízení již schází s partnery, aby zajistili pokročilé systémy protivzdušné obrany – systémy schopné chránit životy před těmito novými hrozbami,“ napsal Volodymyr Zelenskyj na síti X. „Svět musí reagovat pevně a rozhodně, aby se Putin bál rozšíření této války a čelil skutečným následkům za své činy. Opravdového míru lze dosáhnout pouze silou – není jiné cesty,“ dodal.

