Rusům „fandí“ i počasí. Co se doopravdy děje v Pokrovsku

04.11.2025 13:10 | Zprávy

Tuhé boje pokračují v ukrajinském Pokrovsku. Ruští vojáci pronikli hluboko do města a z velké části ho ovládli. Kyjev přiznal problémy a nasadil nové jednotky. Dříve šedesátitisícové město je téměř vylidněné. Ulice a zahrady zůstávají posety mělkými hroby s těly lidí zabitých při ostřelování.

Rusům „fandí“ i počasí. Co se doopravdy děje v Pokrovsku
Foto: Repro Dylan Burns, X
Popisek: Pokrovsk. Hroby v ulicích

Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že v Pokrovsku v Doněcké oblasti probíhá operace, v níž jsou nasazeny další síly speciálních jednotek, jejichž cílem je zabránit ruským pokusům rozšířit palebnou převahu nad logistickými trasami v oblasti.

„Speciální jednotka Tymur z Ministerstva obrany Ukrajiny pokračuje ve své operaci v jednom z okresů Pokrovska v Doněcké oblasti, který je strategicky důležitý pro logistiku na frontě. Probíhají tuhé boje proti ruským okupantům,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.

V prohlášení se dále píše, že cílem operací je zabránit nepříteli v rozšíření jeho palebné výhody nad logistickými trasami v oblasti. „Probíhá koordinovaná spolupráce se všemi složkami ukrajinských bezpečnostních a obranných sil,“ sdělilo ministerstvo.

Kyjev vysadil speciální jednotky vrtulníky na západním okraji města, aby zabránily ruskému postupu a zajistily zásobovací trasy. Rusové tvrdí, že tuto operaci odrazili a zabili 11 ukrajinských vojáků. Video ukrajinské rozvědky ukazuje vojáky vystupující z vrtulníků, drony likvidující ruské okupanty, tankové přestřelky a velitelské stanoviště v akci.

 

 

Pod palbou ruských dronů a dělostřelectva

Podle Moskvy ruští vojáci ničí obklíčené ukrajinské jednotky v Pokrovsku, kde ovládli desítky budov. Ruské ministerstvo v příspěvku na sociální síti Telegram zmínilo, že ve městě bojují vojáci 2. a 51. armády, kteří odrážejí protiútoky ukrajinské strany a zahraničních žoldnéřů.

Pokrovsk, klíčové logistické středisko v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, se stal epicentrem intenzivních bojů. Město, které před válkou obývalo přibližně 60 tisíc lidí, je nyní téměř opuštěné – většina civilistů uprchla před ostřelováním a leteckými útoky. Ruské jednotky pronikly hluboko do města, ovládají jižnější části včetně průmyslové zóny a železniční stanice a snaží se uzavřít ukrajinské síly v kleštích, což by znamenalo největší ruský územní zisk od dobytí Avdijivky.

Ukrajinská armáda naopak trvá na tom, že obrana drží a že situace není zcela beznadějná, přestože přiznává extrémní obtíže. Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ruské jednotky v oblasti převažují v poměru osm ku jedné, což značí rostoucí problémy s logistickými trasami, které jsou neustále pod palbou ruských dronů a dělostřelectva.

Rusům nahrává počasí

Boje v Pokrovsku zintenzivnily koncem října a stále pokračují. Ruské síly využívají špatného počasí – mlhy a deště – k infiltračním akcím malými skupinami pěchoty. Podle ruského ministerstva obrany byly zničeny obklíčené ukrajinské formace poblíž železniční stanice a průmyslové zóny, přičemž jednotky vstoupily do předměstí Prigorodny a zabarikádovaly se tam. Rusko tvrdí, že dobylo desítky budov v jihovýchodní části města a ukrajinské síly se stahují.

Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj potvrdil, že frontová situace je nejtěžší právě v Pokrovsku, ale zdůraznil, že nedošlo k úplnému obklíčení ani blokádě, jak tvrdí Moskva.

„Při procházce ulicemi Pokrovska můžete na předzahrádkách mnoha vyhořelých bytových domů narazit na mělké hroby. Místní obyvatelé, kteří byli zabiti ostřelováním nebo drony, jsou často pohřbíváni co nejblíže ke svým domovům,“ popsal na síti X novinář Dylan Burns.

 

 

Podle analýz Institutu pro studium války (ISW) ruské síly pokročily v jihovýchodní části Pokrovsku, zatímco ukrajinské protiútoky se soustředily na severní okraje, kde se podařilo zastavit ruský postup směrem k Dobropillji. Bojuje se o kontrolu nad výškovými budovami pro lepší nasazení dronů, špatné počasí omezuje leteckou podporu. Ukrajinská 7. rychlá reakční brigáda hlásí, že za uplynulý týden odrazila pokusy o přerušení zásobovacích cest a zlikvidovala 85 ruských vojáků, ale přitom přiznává vysoké ztráty na obou stranách. Ruské útoky jsou podporovány masivním nasazením – odhaduje se přes 100 tisíc vojáků v oblasti – a zahrnuje použití FAB-500 bomb, které likvidují ukrajinské pozice.

Pokrovsk leží na hlavní silniční a železniční ose spojující Doněck s Dniprem a slouží jako „brána do Doněcku“. Jeho pád by Rusku otevřel cestu ke Kramatorsku a Slovjansku, posledním velkým ukrajinským baštám v oblasti, a ohrozil by celou západní část Doněcké oblasti. Experti z Atlantic Council upozorňují, že ruský postup odhaluje personální krizi v ukrajinské armádě. Muži se vyhýbají nasazení na frontu, často raději emigrují. Přesto ukrajinské velení trvá na obranné strategii, která má způsobit Rusku maximální ztráty. Podle ukrajinských zdrojů jsou ruské brigády jako 155. námořní pěchota již bojově neúčinné kvůli vysokým ztrátám. Boje v Pokrovsku tak nejen testují vojenskou vytrvalost obou stran, ale i politickou vůli Západu podporovat Kyjev v dlouhodobém konfliktu, který trvá již přes tři roky. Zatímco Moskva slaví pokroky, Kyjev zdůrazňuje, že žádná čtvrť města není plně pod ruskou kontrolou, a boje budou pokračovat s neúprosnou intenzitou.

Psali jsme:

Zoufalý výsadek. Ukrajina už nemůže, ukázalo se u Pokrovsku
VIDEO Ukrajinský výsadek narazil na ruské drony
„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit
Panika na Ukrajině před schůzkou Trump–Putin

 

Zdroje:

https://<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="mod_russia/58142" data-width="100%"></script>

https://t.co/nA9rPkAqZa

https://t.co/XaxjFKJe3m

https://t.co/xCJMg7yGuG

https://twitter.com/DylanBurns1776/status/1985325458242855350?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nexta_tv/status/1985614881056281058?ref_src=twsrc%5Etfw

https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2025/

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/11/04/8005712/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , válka , Pokrovsk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podaří se Rusům dobýt Pokrovsk?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Samuel​ Volpe byl položen dotaz

Dezinformace

Dobrý den pane poslanče, hodně politiků operuje s pojmem dezinformace, ale dokážete aspoň vy tento pojem definovat? Protože podle mě za to mnozí označují jen jiný názor, mnohdy jen proto, že neodpovídá tomu jejich. A problém také vidím v tom, že se dost informací potvrdí třeba až časem nebo naopak, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

13:45 Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem

Zpráva o smrti kardinála Duky v některých lidech vzbudila to nejhorší a internet zaplavily reakce ve…