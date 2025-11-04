Rusům „fandí“ i počasí. Co se doopravdy děje v Pokrovsku

Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že v Pokrovsku v Doněcké oblasti probíhá operace, v níž jsou nasazeny další síly speciálních jednotek, jejichž cílem je zabránit ruským pokusům rozšířit palebnou převahu nad logistickými trasami v oblasti.
„Speciální jednotka Tymur z Ministerstva obrany Ukrajiny pokračuje ve své operaci v jednom z okresů Pokrovska v Doněcké oblasti, který je strategicky důležitý pro logistiku na frontě. Probíhají tuhé boje proti ruským okupantům,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.
V prohlášení se dále píše, že cílem operací je zabránit nepříteli v rozšíření jeho palebné výhody nad logistickými trasami v oblasti. „Probíhá koordinovaná spolupráce se všemi složkami ukrajinských bezpečnostních a obranných sil,“ sdělilo ministerstvo.
Kyjev vysadil speciální jednotky vrtulníky na západním okraji města, aby zabránily ruskému postupu a zajistily zásobovací trasy. Rusové tvrdí, že tuto operaci odrazili a zabili 11 ukrajinských vojáků. Video ukrajinské rozvědky ukazuje vojáky vystupující z vrtulníků, drony likvidující ruské okupanty, tankové přestřelky a velitelské stanoviště v akci.
Battle for Pokrovsk: HUR special forces landed from helicopters and broke through the front— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
Ukraine’s HUR published footage from Pokrovsk. The video shows troops landing from helicopters, drones taking out Russian occupiers, tank firefights, and a command post in action.… pic.twitter.com/nA9rPkAqZa
Pod palbou ruských dronů a dělostřelectva
Podle Moskvy ruští vojáci ničí obklíčené ukrajinské jednotky v Pokrovsku, kde ovládli desítky budov. Ruské ministerstvo v příspěvku na sociální síti Telegram zmínilo, že ve městě bojují vojáci 2. a 51. armády, kteří odrážejí protiútoky ukrajinské strany a zahraničních žoldnéřů.
Pokrovsk, klíčové logistické středisko v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, se stal epicentrem intenzivních bojů. Město, které před válkou obývalo přibližně 60 tisíc lidí, je nyní téměř opuštěné – většina civilistů uprchla před ostřelováním a leteckými útoky. Ruské jednotky pronikly hluboko do města, ovládají jižnější části včetně průmyslové zóny a železniční stanice a snaží se uzavřít ukrajinské síly v kleštích, což by znamenalo největší ruský územní zisk od dobytí Avdijivky.
Ukrajinská armáda naopak trvá na tom, že obrana drží a že situace není zcela beznadějná, přestože přiznává extrémní obtíže. Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ruské jednotky v oblasti převažují v poměru osm ku jedné, což značí rostoucí problémy s logistickými trasami, které jsou neustále pod palbou ruských dronů a dělostřelectva.
Rusům nahrává počasí
Boje v Pokrovsku zintenzivnily koncem října a stále pokračují. Ruské síly využívají špatného počasí – mlhy a deště – k infiltračním akcím malými skupinami pěchoty. Podle ruského ministerstva obrany byly zničeny obklíčené ukrajinské formace poblíž železniční stanice a průmyslové zóny, přičemž jednotky vstoupily do předměstí Prigorodny a zabarikádovaly se tam. Rusko tvrdí, že dobylo desítky budov v jihovýchodní části města a ukrajinské síly se stahují.
Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj potvrdil, že frontová situace je nejtěžší právě v Pokrovsku, ale zdůraznil, že nedošlo k úplnému obklíčení ani blokádě, jak tvrdí Moskva.
„Při procházce ulicemi Pokrovska můžete na předzahrádkách mnoha vyhořelých bytových domů narazit na mělké hroby. Místní obyvatelé, kteří byli zabiti ostřelováním nebo drony, jsou často pohřbíváni co nejblíže ke svým domovům,“ popsal na síti X novinář Dylan Burns.
While walking on the streets of Pokrovsk, you can find shallow graves in the front yard of ma y burnt out apartment buildings. Often, local residents who are killed by shelling or drones are buried as close to their homes as possible to avoid the dangers of body evacuation. https://t.co/XaxjFKJe3m pic.twitter.com/xCJMg7yGuG— Dylan Burns ????????? (@DylanBurns1776) November 3, 2025
Podle analýz Institutu pro studium války (ISW) ruské síly pokročily v jihovýchodní části Pokrovsku, zatímco ukrajinské protiútoky se soustředily na severní okraje, kde se podařilo zastavit ruský postup směrem k Dobropillji. Bojuje se o kontrolu nad výškovými budovami pro lepší nasazení dronů, špatné počasí omezuje leteckou podporu. Ukrajinská 7. rychlá reakční brigáda hlásí, že za uplynulý týden odrazila pokusy o přerušení zásobovacích cest a zlikvidovala 85 ruských vojáků, ale přitom přiznává vysoké ztráty na obou stranách. Ruské útoky jsou podporovány masivním nasazením – odhaduje se přes 100 tisíc vojáků v oblasti – a zahrnuje použití FAB-500 bomb, které likvidují ukrajinské pozice.
Pokrovsk leží na hlavní silniční a železniční ose spojující Doněck s Dniprem a slouží jako „brána do Doněcku“. Jeho pád by Rusku otevřel cestu ke Kramatorsku a Slovjansku, posledním velkým ukrajinským baštám v oblasti, a ohrozil by celou západní část Doněcké oblasti. Experti z Atlantic Council upozorňují, že ruský postup odhaluje personální krizi v ukrajinské armádě. Muži se vyhýbají nasazení na frontu, často raději emigrují. Přesto ukrajinské velení trvá na obranné strategii, která má způsobit Rusku maximální ztráty. Podle ukrajinských zdrojů jsou ruské brigády jako 155. námořní pěchota již bojově neúčinné kvůli vysokým ztrátám. Boje v Pokrovsku tak nejen testují vojenskou vytrvalost obou stran, ale i politickou vůli Západu podporovat Kyjev v dlouhodobém konfliktu, který trvá již přes tři roky. Zatímco Moskva slaví pokroky, Kyjev zdůrazňuje, že žádná čtvrť města není plně pod ruskou kontrolou, a boje budou pokračovat s neúprosnou intenzitou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.