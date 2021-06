STAN: Děti už testovat jen kvalitními testy

Koalice Pirátů se Straosty je tu s plánem, jak bezpečně vrátit děti na podzim do škol. Taky prý bude potřeba nahradit žákům dlouhý výpadek v prezenční výuce. Vláda Andreje Babiše by se měla poučit ze svých chyb. Testovat ve školách by se mělo prý jen kvalitními testy. Poslanec Gazdík by chtěl vzdělávací kempy a identifikaci znevýhodněných žáků. Řeč byla i o školství pro 21. století. Pirát Ferjenčík mluvil o výuce „různorodých kolektivů“. Údajně to pomůže snížit rozdíly mezi žáky.

reklama

Anketa Je třeba zpřísňovat covidové restrikce? (Ptáme se od 30.6.2021) Ano 29% Ne 68% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1777 lidí

„Kvůli neschopnosti vlády byly naše školy zavřené téměř nejdéle v celé EU. Společně se Starosty jsme přitom již v březnu předložili kabinetu plán pro bezpečný návrat žáků do škol. Vše dopadlo extrémně negativně na naše děti, kdy až 50 tisíc žáků vypadlo z on-line výuky. Velký nápor to představovalo i pro rodiče a učitele. To se nesmí opakovat. Vyzýváme proto znovu vládu k přípravě na podzim.“ Prohlásil Pirát Mikuláš Ferjenčík. Koalice Pirátů se stanaři prý dlouhodobě tlačí vládu k tomu, aby se děti ve školách testovaly skutečně kvalitními neinvazivními testy. Pokud se epidemická situace opět zhorší, musí být dle Ferjenčíka vzdělávání prioritou.

„Dlouhodobě navrhujeme posílit pravomoci ředitelů škol, aby měli prostor pro vlastní nastavení rotací tříd, využití méně početných skupin či venkovní výuky s tím, že jim bude i v této souvislosti zajištěna dobrá metodická podpora. Klíčové je také posílit distribuci ochranných prostředků do škol,“ vypočítával Pirát s tím, že pokud se situace na podzim skutečně zhorší, plošné restrikce by se měly využít jen jako jedna z posledních možností. Vláda by se také údajně měla poučit ze svých chyb při zavádění distanční výuky.

Podle poslance Starostů Petra Gazdíka se žáci a vlastně celé školství stalo dokonce obětí neschopnosti vlády. „Na rozdíl od většiny zemí se děti do škol v uplynulém školním roce takřka nedostaly a absence otevřených škol bude mít do budoucna fatální důsledky. Již v uplynulých měsících jsme proto navrhovali například letní vzdělávací kempy i opatření pro zajištění doučování v průběhu dalšího školního roku.“ Ministerstvo školství bezplatné vzdělávací kempy podle Gazdíka sice zajistilo, ale prý neudělalo nic pro to, aby podpořilo účast hlavně znevýhodněných skupin žáků. „Právě v této souvislosti bychom považovali za více než žádoucí zapojit školy, které by i ve spolupráci s místními sociálními službami pomohly tyto skupiny dětí a žáků identifikovat,“ dodal poslanec.

Psali jsme: Pirátka: Starý bílý muž vraždil. Ale nebezpečí jsou migranti a Piráti

Pirát šlápl do... střelce z Prahy. „Zbraně pryč.“ A měl ostudu

Piráti a Starostové ale představili i dlouhodobější plány. Vzdělávání by prý chtěli posunout do 21. století. „Pokud nám voliči dají důvěru, zajistíme, aby na vzdělávání šlo dlouhodobě minimálně 5 procent HDP. Investice do škol a našich dětí se nám totiž mnohonásobně vrátí. Výuka musí žáky připravit na život a bavit je – chceme proto modernizovat její obsah, zvyšovat atraktivitu výuky a klást větší důraz na aplikaci znalostí, hledání řešení a rozvoj praktických dovedností. Musíme dát také učitelům prostor pro jejich další profesní rozvoj, ulehčit školám od papírování,“ uvedl dále Ferjenčík.

Koalice by také chtěla podpořit tvorbu jakýchsi didaktických postupů, které umožní vzdělávat „různorodé kolektivy“ a posílit zpětnou vazbu žáků ve výuce. „I to může pomoci snížit rozdíly mezi žáky, které současný systém vytváří,“ dodal Pirát závěrem.

Psali jsme: „Česko, ptej se velmocí, co dělají.“ Umělec Klus má pro vás vzkaz po tornádu Vyšetřujete ch*joviny a do ČR proudí kriminálníci. Vzkaz elitě policie Strana „Trikolora Svobodní Soukromníci“ představila stínovou vládu. Občané mají právo mít na skutečnou alternativu Stínová vláda pravice pod vedením Majerové. Některá jména dobře znáte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.