SŽDC převzala budovu žižkovské Kliniky

Správa železnic už na místě má najatou bezpečnostní agenturu, která se bude starat o bezpečnost budovy. Zástupci organizace podle Luhana dům převzali do 10:45. „Můj výkon tady v zásadě končí, dostává se to do gesce SŽDC a už si ten objekt musí chránit sama,“ vysvětlil exekutor. Dodal, že kdyby nyní někdo chtěl do objektu vstoupit, bude to už SŽDC řešit běžným způsobem, tedy pravděpodobně nahlášením na policii.