Sabotáž ve Finsku? Kolem Ruska se vznáší vážné obvinění

Do finských vodárenských věží do čističek se letos v létě podle informací vloupali vetřelci. Cílem podle spekulaci bylo prozkoumaní prostředí pro budoucí útoky či vyvolání obav veřejnosti, že jejich pitná voda není bezpečná. Vyřazením úpravy vody z provozu nebo přidáním kontaminantu by mohl útočník pitnou vodu rázem proměnit ve zdroj nejrůznějších onemocnění.

Finské úřady dosud nezadržely žádného podezřelého. Vloupání je však ukázkovým příkladem nevojenské agrese, kterou Rusko dovedlo k dokonalosti. Stejně jako koordinovaná sabotáž, která vyřadila z provozu francouzské železniční tratě právě v době, kdy měly začít olympijské hry, a jen několik dní poté, co francouzská policie zatkla ruského občana v souvislosti s podezřením na spiknutí s cílem způsobit „destabilizaci“ během her, píše měsíčník Foreign Policy.

Útoky na vodu ve Finsku začaly ve městě Porvoo na jižním pobřeží. Zde úřady oznámily, že se někdo dvakrát pokusil vloupat do městské vodárenské věže. Poté ohlásilo pokusy o vloupání do vodárny také město Sipoo nedaleko Helsinek, rovněž na jižním pobřeží Finska. S jižním pobřežím Finska bezprostředně sousedí Finský záliv, kudy proplouvají lodě do Petrohradu a zpět.

Do poloviny července bylo zaznamenáno na jedenáct pokusů o vloupání do finských vodárenských věží a čističek. „Dosud hlášená vloupání nebyla závažná a nebyla namířena proti nejkritičtějším objektům, které jsou lépe zabezpečeny. Znepokojující ale je, že počet vloupání vzrostl právě v tomto okamžiku,“ uvedl generálporučík ve výslužbě Arto Raty.

Vzhledem k tomu, že během několika týdnů došlo k tak nápadné sérii útoků, připravuj se finské úřady na další možné útoky. Několik městských úřadů se rozhodlo posílit bezpečnost kolem svých vodárenských zařízení, počínaje větším oplocením a větším počtem kamerových systémů.

Podle spekulací má největší zájem vyvolat mezi Finy obavy právě Kreml. „Společnosti zabývající se úpravou vody prohlásily, že vloupání nejsou normální situací, a to lidi znepokojuje,“ řekl generálmajor ve výslužbě Pekka Toveri, bývalý šéf finské vojenské rozvědky, který je nyní poslancem Evropského parlamentu. „A jedním z cílů ruské agrese v šedé zóně je vyvolat strach. Nemáme žádné důkazy, které by ukazovaly, kdo za těmito akcemi stojí, ale ve spekulacích samozřejmě prst ukazuje na východ,“ doplnil Toveri.

Finsko má podle agentury Reuters rovněž podezření, že ruské plavidlo v pátek narušilo jeho teritoriální vody. Vláda uvedla, že k incidentu došlo ve východní části Finského zálivu, který je součástí Baltského moře.. „Pohraniční stráž incident vyšetřuje a v průběhu vyšetřování poskytne další informace,“ uvedlo finské ministerstvo obrany ve svém prohlášení.

Finský deník Helsingin Sanomat citoval hlavního vyšetřovatele pohraniční stráže Pettera Stauffera, který uvedl, že se jednalo o plavidlo pro průzkum mořského dna, které působilo v rámci flotily ruského námořnictva v Baltském moři. Stauffer listu řekl, že loď byla z oblasti eskortována plavidlem finské pohraniční stráže a že incident trval asi sedm minut, napsala agentura AP.

Vztahy mezi Finskem a Ruskem se zhoršily po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, která přiměla Helsinky, aby se po desetiletích neangažovanosti připojily k vojenské alianci NATO a uzavřely všechny hraniční přechody s Ruskem. Země sdílí pozemní hranici o délce 1 340 km.