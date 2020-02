Šafr: Lipovská? Je svedena ruskou propagandou. Duka s ní pluje proti Západu

reklama

Šafr úvodem připomíná rozhovor Lipovské s moderátorkou Janou Bobošíkovou pro XTV, kdy hovořila o iniciativě Milion chvilek jako o ohrožení parlamentní demokracie. „Z jejího projevu není ani na vteřinu jasné, na jaký veřejný fenomén občanská iniciativa Milion chvilek reaguje. O Babišovi, zneužívání dotací a evropské ostudě našeho státu nezazní ani slovo. Nepoučený divák by mohl nabýt dojmu, že Milion chvilek je nejspíš tvrdě totalitní hnutí s násilnickými sklony. Hana Lipovská v souvislosti s Milionem chvilek naléhavě vyzývá, abychom lépe vychovávali naše děti k demokracii, aby pak nepodléhaly tak děsivým svodům,“ popisuje Šafr a připomíná, že Lipovská také například věští konec eura.

„A právě tuto Hanu Lipovskou nominovali katoličtí biskupové pod vedením kardinála Dominika Duky do Rady České televize. V otevřeném dopise se proti tomuto návrhu postavila řada senátorů, přičemž s obzvláštní razancí proti Lipovské vystupuje Marek Hilšer. Na něj pak ostře reagoval na webu Echo 24 Daniel Kaiser a vyčetl mu drzost, s níž dělá z biskupů ‚senily‘, kteří nevědí, koho navrhli, a bagatelizuje názor Hany Lipovské na veřejnoprávní média. A jak jsme si už na to zvykli, názor na Echu je shodný s postojem Václava Klause juniora, který Lipovskou brání i džentlmensky jakožto křehkou ženu,“ dodává Šafr a sám uvádí, že on se za Duku dlouhodobě stydí a po nominaci Lipovské jeho znechucení narostlo.

„Katolická církev má dostatek velkých a moudrých osobností, které by mohla vyslat do Rady České televize. Jenže Dukova církev, která vyznává zvláštní odrůdu víry, které v církvi říkáme katolicismus bez křesťanství, chce vyslat do veřejné instituce osobu, která šíří absurdní bludy a je hvězdou dezinformačních médií. Její souznění s Okamurou i s mnoha postoji komunistické strany není u Hany Lipovské žádná náhoda. Tyto postoje dobře zapadají do širšího rámce proruské a protizápadní propagandy, třebaže to od ní nejspíš není zlý záměr. Je to svedená osoba a své postoje zřejmě myslí upřímně,“ míní Šafr.

„Není také náhoda, že paní Lipovskou milují prohradní média a sympatizanti Miloše Zemana. Náš přisprostlý prezident je sice neznaboh, ale zato si umíme představit Hanu Lipovskou s Jiřím Ovčáčkem, jak vedle sebe klečí na tridentské mši. Tento druh konzervativců má dost daleko k solidním a střízlivým toryům. Když biskupové prosazují do Rady České televize ostrého kritika občanských protestů proti estébáckému premiérovi, tak by měli vědět, že na Václavské náměstí i na Letnou vyrážely z mnoha míst celé farnosti. Neměli by už dále prohlubovat tragické rozdělení své vlastní církve. Ať paní Lipovskou nominuje Institut Václava Klause,“ uzavřel komentátor.

