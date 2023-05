Salmonela z Ukrajiny. Jen se mlčelo. A Polsko. Odhalena čísla

Mediální prostor i sociální sítě ovládá diskuse týkající se zdravotních rizik spojených s potravinami z Ukrajiny. Výskyt pesticidů a nepovolených látek v ukrajinském obilí objevilo například Slovensko i Polsko a některé evropské země tak posléze pozastavily jeho dovoz. Podívali jsme se proto, co k nám a do ostatních zemích Visegrádské čtyřky z Ukrajiny přišlo v posledních letech. Ze záznamů vyplývá, že pokud jde o jídlo z Ukrajiny a problémy s ním, nejde hlavně o obilí. Jde o kuřecí maso a případy už z minulých let, kdy se o věci mlčelo či nehovořilo. Skloňována je salmonela. Tento problém je však hlášen masivně i z Polska. Odhalená čísla mluví o stovkách případů.

Během nedávných protestů zemědělců, volajících po obnovení ochranářské politiky a zavedení cel či rovnou po úplném zákazu dovozu obilí, zaznívaly obavy zemědělců, že by museli evropským zákazníkům zlevňovat své obilí, ale také argumentace o případech, kdy se v ukrajinském obilí nacházely nelegální pesticidy a jiné zakázané látky, což byl také důvod, proč nakonec vlády některých států během dubna zemědělcům ustoupily a dovoz ukrajinského obilí zatrhly. Takový krok učinily Polsko, Maďarsko, Slovensko a posléze i Bulharsko.



Česko se k takovému postupu odmítlo připojit a stejně jako například Rumunsko – intenzivněji kontrolovat a nikoliv – v aktuální situaci zvýšeného růstu cen – zakazovat dovoz levného obilí. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) posléze na tiskové konferenci ve čtvrtek 20. 4. uvedl, že při kontrolách zboží z Ukrajiny Státní zemědělská a potravinářská inspekce nenašla nic závadného.

Obavy kolem ukrajinského obilí mířícího do Čech se dosud nikterak nepotvrdily, v minulém týdnu však přišla od Státní veterinární správy (SVS) zpráva, že v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na zásilky drůbežího masa a vajec ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí) provedla dosud více než 20 kontrol, během nichž odebrala přes čtyři desítky vzorků drůbežích produktů, a z 25 vyšetřených vzorků byly dva pozitivní. Jedním z nich byly mražené kuřecí prsní řízky z Brazílie a druhým hluboce zmrazené kuře bez drobů z Ukrajiny, zachycený v Pardubickém kraji.



Zadržena byla zásilka o celkovém množství 3498 kilogramů, která měla putovat do prodejen řetězce JIP východočeská, a. s., a v rámci šetření bylo zjištěno, že z kuřat byl dále připravován marinovaný polotovar určený ke grilování. „Při kontrole v provozovně řetězce byly zjištěny a staženy z další distribuce necelé tři tuny kuřat. Ve výrobně polotovarů pak zhruba 700 kusů kuřat. SVS zakázala uvádět kuřecí polotovar na trh a v současné době probíhá stahování produktu z distribuce,“ informoval kontrolní orgán, který před tím již prověřoval 17 vzorků z ukrajinského drůbežího masa a 5 vzorků z tamních vajec.



Záchyt se okamžitě propsal také do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), který slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva v rámci Evropské unie a členů Evropského sdružení volného obchodu. Právě z něho vyplývá, že k nám toto ukrajinské maso putovalo skrze Slovensko či to, že bylo uvedeno, že nejde o vážnou hrozbu.

Podívali jsme se, co k nám z Ukrajiny proudilo i v uplynulých letech a kolik skutečných hrozeb z tamních potravin bylo zachyceno v uplynulých více než třech letech od začátku roku 2020. A předem můžeme avizovat, že obilí není tím, čeho by se čeští spotřebitelé měli bát nejvíce.



Jak totiž ze Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva vyplývá, největším problémem ukrajinských potravin dovozených do Česka je dlouhodobě riziko výskytu salmonel. A to především v mase.



Od ledna 2020 bylo pro Česko vydáno 9 varování před ukrajinskými potravinami, z nichž tři byla závažná.



V dubnu letošního Polsko varovalo před výskytem salmonely v ukrajinském kuřecím, stejně tak bylo v listopadu loňského roku vydáno upozornění pro výskyt salmonely v ukrajinském drůbežím či před výskytem salmonel v květnu 2021 u krmného materiálu.

Vážné riziko bylo zaznamenáno kvůli salmonelám v drůbežím, které zachytila polská hraniční kontrola v únoru 2022, u salmonelou prolezlých vaječných produktů v srpnu 2020, před nimiž tehdy varovala Litva a před chalvou se slunečnicovými semínky, putující přes Německo v červenci 2021.



Salmonelou bylo infikováno také syrové kuřecí maso objevené maďarskou kontrolou v červenci roku 2020 a ještě předtím v červnu téhož roku Poláci objevili u krmného materiálu z Ukrajiny vysušené neaktivní kvasnice.



Z devíti varování týkajících se ukrajinských krmiv a potravin tak hned osm tvořily upozornění z důvodu výskytu salmonel.

Nejen Ukrajina

Nutné je ovšem zároveň dodat, že Ukrajina ani zdaleka není v ohledu dovozu nebezpečných potravin k nám smutným premiantem. Mnohem větší množství varování před hrozbou plynoucí od nebezpečných krmiv a potravin do Čech dorazilo kvůli produktům z Německa. A šlo povětšinou o vážné hrozby pro lidské zdraví. Za stejné období, co před ukrajinskými produkty dorazilo 9 notifikací, kvůli rizikům plynoucí z konzumace německých potravin dorazilo do Česka varování 86.

Zaznamenány byly například ochratoxiny v německém chilli koření. Šlo přitom o typ A, který způsobuje poškození cytoplasmatických organel, a přímo zasahuje do základních metabolických funkcí buněk jako jsou tvorba energie a syntéza proteinů. Dále pak kupříkladu do Česka dorazilo varování před potenciálně karcinogenním N-nitrosodimethylaminem, obsaženém v německém pivě.

Smutné prvenství pak získává Polsko. Před potravinami a krmivy z něj do Česka od ledna 2020 dorazilo hned o 233 více varování, než před těmi ukrajinskými. Celkově za toho období Poláci vyvezli až 242 nevyhovujících či dokonce nebezpečných potravin, které se mohly dostat k nám.



Nejedná se přitom o nijak staré případy. Na počátku května Češi objevili pesticidy v polské petrželi. Na konci března pak byly do Česka dodány drůbeží produkty, které byly plné salmonely a byly proto vyhodnocené jakožto hrozba závažná pro lidské zdraví. Stahovat z regálů je ovšem nebylo třeba, jelikož v době hlášení již nebyly na trhu.



Varování před salmonelami v polských produktech, které v tomto roce do Česka mohly dorazit anebo byly rovnou Českem objeveny, přicházely 11. dubna, 24. března, dvě 15. března, 8. března byla hlášena kuřecí stehna nakažená salmonelou. Předtím byla hlášena salmonela v kuřecím z Polska 3. března, 16. února, 11. ledna, 9. ledna v kuřecích křídlech a 6. ledna byla Belgičany objevena salmonela v polském krůtím mase.

Z Ukrajiny již do V4 zamířilo kadmium, pesticidy, fungicidy i látka z nemrznoucích směsí

Pokud pak vše stáhneme na země Visegrádské čtyřky (V4) dorazilo do těchto zemí mezi 1. lednem 2020 a 10. květnem 2023 413 varování před potravinami a krmivy, které mohou vážně ohrozit zdraví. Z toho 15 upozornění přišlo před ukrajinskými produkty vyhodnocenými jako vážné riziko.



V polovině dubna Slováci našli při kontrolách pšenice zbytky pesticidů, přičemž již den předtím byl objeven organický slunečnicový olej z Ukrajiny s glycidylestery nad limitem EU, který se mohl dostat do Polska.



11. ledna zaznamenaly nebezpečné látky v pšenici určené pro krmné účely Poláci a týden na to se v Polsku objevil i hrášek s překročenými limity kadmia.

Vážné riziko plynulo též z instantních nudlí, objevených v Polsku v listopadu 2021, v nichž se nacházel ethylenoxid, jenž vzniká jako meziprodukt při výrobě nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, léčiv, plastů a textilu. Stejný problém se s ukrajinskými instantními nudlemi přitom pojil již 21. září toho roku.



V říjnu 2021 byl v Polsku nalezen fungicid Tebuconazole ve špaldové pšenici, používaný k hubení houbových chorob a v červenci 2020 Poláci objevili přítomnost zakázané chemické látky –polyakrylátu sodného – v instantní polévce.



Pro porovnání za stejnou z Polska do V4 dorazilo či přes ně bylo distribuováno 413 závadných potravin či krmiv. Z Maďarska 25 a podobné množství nebezpečných potravin jako Ukrajina vyvezlo v tomto období Slovensko, hlášeno bylo 17 závadných produktů, u nichž bylo uvedené coby země původu. Sousední Německo k nám a do zbylých zemí V4 distribuovalo až 127 vážně nevyhovujících potravin a krmiv.

