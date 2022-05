Schillerová počítala ztráty kvůli inflaci. Smál se jí Síkela, celá TOP 09 a další. Ale trapas! „Má to správně,“ přiznal Kalousek

reklama

„Rodina, která by dosáhla na slavný příspěvek 5000 Kč na dítě, který stále není a navíc je podle expertů protiústavní a porušuje evropské právo, přišla od ledna kvůli inflaci až o 40. 000 Kč. Stále platí tvrzení Zbyňka Stanjury, že nenechá nikoho padnout na kolena?“ zeptala se včera na sociální síti Alena Schillerová.

„Mohu se zeptat na metodiku a vstupní parametry toho výpočtu? Čistě ze zvědavosti. Předpokládám, že k těm 40 000 Kč se došlo nějak přes inflaci, ale zajímalo by mě to konkrétně. Děkuji předem,“ zeptal se jí pak jeden z diskutérů – a Schillerová opravdu zareagovala.

„Počítala jsem to jako meziroční změnu inflace konkrétního měsíce k maximálnímu čistému příjmu rodiny, která má nárok na příspěvek. Inflace - leden 9,9 % (- 8 300 Kč), únor: 11,1 % (- 9 300 Kč); březen 12,7 % (- 10 600 Kč); duben 14,2 % (- 11 800 Kč). Celkem tedy cca 40 000 Kč,“ odvětila Schillerová.

„Tenhle nesmysl vyplodila ministryně financí stínové vlády… Paní poslankyně, nechte to radši na schopných ministrech, kteří ve svých funkcích nejsou kvůli tomu, že podlézali premiérovi,“ napsala pak například včera v reakci TOP 09.

Ostřejší pak byl starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný. „AB je chytrý a schopný chlap. V kombinaci s tím, že je nebezpečný psychopat, je to pro společnost katastrofa. Vy jste úplně blbá, Aleno. Tomáš Řepka vás porazí v pexesu. Já myslel, že 18.3. se rodí jen géniové. Respekt, kam jste s touto výbavou dokázala kariérně dojít,“ napsal včera.

„Paní Alena Schillerová se do historie zapíše třemi věcmi. Rekordním zadlužením naší země, fotkami s pávy a tímto přelomovým výpočtem meziroční inflace,“ reagoval například také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Pane ministře, kdybyste dříve přemýšlel, než začnete psát, tak by to bylo lepší. Nikdo procenta nesčítá. Jen říkám, že každý měsíc bere vaše inflace lidem víc a víc peněz,“ odvětila Schillerová.

„Nevěřím tomu, že si Alena Schillerová píše sama twitterové příspěvky. Pokud ANO, tak pane Bože to jsem zvědavý na revizi rozpočtů předešlých let. Sčítat inflaci každý měsíc, tak to se nepovedlo snad ani studentovi střední ekonomické,“ psal na svém twitterovém profilu také poslanec za KDU-ČSL Jiří Navrátil.

Dnes však přišlo zastání od Ivana Pilipa, někdejšího ministra financí.

„Nedá se nic dělat, považuji za nutné zastat se Aleny Schillerové. Včera tu byla smršť reakcí na její výpočet důsledků inflace. Také jsem se přidal, ale tweet smazal, protože ona to má ve své podstatě správně. Můžeme diskutovat o detailech výpočtu, ale rodina s příjmem 1 mil. Kč (čistého, tady je nepřesnost) opravdu přišla o téměř 40 tis. Kč. Při meziroční inflaci kolem 12 % si totiž za 83 tis. Kč (měsíční čistý příjem) koupí stejný objem zboží a služeb jako rok předtím za 74 tis., měsíční ‚ztráta‘ je tedy cca 9 tis. Ostatně stačí vzít doplatky za plyn, elektřinu a vyšší cenu benzínu a už je to několik snadno spočitatelných tisíc. Pro kontrolu to můžete vzít takto – pokud bude průměrná roční inflace cca 12 %, 4 měsíce jsou z toho 1/3, tj. 4 % a to je z milionu 40 tisíc. No a do třetice: příjem za 1/3 roku je cca 333 tisíc a ty při inflaci okolo 12 % oproti loňsku ztratily na hodnotě – téměř 40 tisíc. Jistě, formulace nebyla zcela přesná a lze diskutovat o řadě souvislostí, ale výpočet sám je plus mínus správně. Tak se omlouvám za kažení zábavy, jen bychom asi měli kritizovat tvrdě, ale objektivně,“ napsal Pilip.

„P. S. 1: Je jedno, jestli rodina ty peníze utratila všechny nebo jen část, na hodnotě ztratily v obou případech,“ zmínil Pilip.

„Jj., mám to stejně. I s tím smazáním. Ona nesčítá procenta (jak se to zdálo na první pohled), ale ztrátu kupní síly příjmu v jednotlivých měsících, což je logicky správně,“ odvětil pak v diskusi také někdejší poslanec za TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

