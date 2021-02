Sedm minut nechali Klause ml. v Partii mlčet. A pak to bouchlo: Tady kolegové mluví o ničem, takže...

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný v první hodině Partie varoval, že když lidé nebudou opatření dodržovat a zvýší se zátěž v už tak přetížených nemocnicích, koronavirové restrikce se budou muset ještě zpřísnit.

Kupka si prý další zpřísnění nedokáže představit.

„Já si nedokážu představit, že Česká republika bude dál fungovat v těch nefunkčních opatřeních, jenom by jich bylo víc,“ kroutil hlavou v úvodu pořadu Kupka. Řešení vidí v rozsáhlém testování ve firmách a v trasování, což jsou disciplíny, ve kterých Česko selhává.

Až to bude lepší, bude podle Kupky třeba otevřít školy.

„Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že za jasných podmínek je třeba otevírat školy, protože ty škody, které vznikají, se opravdu nedají dohlédnout. My víme, že jsou dostupné ty testy, ale stát úplně přestal spoléhat na individuální odpovědnost lidí a říká ‚všechno musíme nařídit‘,“ kroutil hlavou Kupka.

Poslanec Patrik Nacher je momentálně covid pozitivní a je doma v karanténě, takže se připojil do studia na dálku. „Já jsem na to přišel tak, že jsem se nechal otestovat ve Sněmovně. A mě by zajímalo, kolik z kolegů to udělalo,“ uvedl Nacher.

Další problém vidí ve stálé negaci téměř všeho. Napřed se volalo po tom, aby se očkovali významné osobnosti a šly příkladem, ale o měsíc později jsou obviňováni z papalášství, že se nechali očkovat přednostně,“ uvedl Nacher s tím, že když stále permanentně negujeme všechno, není to dobrá cesta.

Po Kupkovi a Nacherovi se dostal ke slovu Klaus mladší a začal zostra.

„Já zase zdravím diváky po čtvrt hodině, co jsem se nedostal ke slovu, tak teď nevím, jestli mám taky hovořit o ničem, jako kolegové, abych vyplnil ten čas, nebo vám rovnou odpovím na otázku,“ vypálil Klaus.

„Pořad začal před 7 minutami,“ usměrnila předsedu Trikolóry moderátorka Tománková.

„Není pravda, že bych mluvil o ničem,“ ohradil se okamžitě Kupka.

„Necháte mě chviličku aspoň domluvit, když mám to slovo,“ rozčílil se na to konto Klaus.

„Pandemický zákon je nesmysl, je to jiný název pro nouzový stav,“ pravil Klaus.

„Ne, ne ne,“ skočil Kupka Klausovi do řeči.

Ale Klaus se nedal zastavit.

„Vy jste ho ve čtvrtek zrušili, ale pak jste ho chtěli nechat pokračovat, tak jste to udělali pod názvem pandemický zákon,“ uvedl.

Kupka oponoval, že Česká republika potřebovala do reality uvést zákon, který by byl konečně schopen situaci řešit a to se podle něj podařilo právě v pandemickém zákonu. „To, že se podařilo prosadit pandemický zákon, který například dává povinnost ministerstvu zdravotnictví, když bude zavádět opatření, tak je přesně popsáno, k čemu to konkrétní opatření je, jaká je reálná míra rizika té konkrétní aktivity, kterou to opatření omezuje, aby tak zdůvodnilo přiměřenost toho opatření. Po tom my voláme od počátku,“ zdůraznil Kupka.

Jedním dechem dodal, že Andrej Babiš (ANO) před voláním opozice zavíral dveře a pokud Patrik Nacher hovořil o negaci všeho, tak podle Kupky tuto negaci předváděl v prvé řadě premiér Andrej Babiš.

Klaus na Kupku znovu uhodil. „Já myslím, že ta vaše strategie je velice pokrytecká. Vy jste napřed chtěli pozlobit pana premiéra Babiše, pak se vaši hejtmani v sobotu lekli, že by to museli řešit, tak chtěli, ať to řeší Babiš, tak jste hledali, jak z toho a podíleli jste se na pandemickém zákonu, což je jen jiný název pro nouzový stav, to si nemusíme nalhávat. Tam se uzavírá ekonomika, jsou tam pokuty, je tam rejstřík trestů. Všechno to, co jste předtím verbálně napadali, jste nyní podpořili. Je to fakt. Vznikla velká lockdownová koalice a nesmíte se z toho vylhat,“ rozčiloval se Klaus.

Kupka okamžitě připomněl, že stejné zákony existují i v jiných zemích a v tomto zákoně jsou sice stanoveny i pokuty, ale pokuty běžné a ne jak to bylo v nouzovém stavu. Vy jste vedle, jak ta jedle,“ uzemňoval Klause Kupka.

Po této slovní přestřelce se znovu dostal ke slovu Nacher. „Tak teďka diváci viděli, jak se moji dva kolegové ze Sněmovny, kterých si jinak vážím, původně ze stejné strany, v přímém přenosu hádali a neshodli se na pojmenování té situace. Já bych řekl, že to krásně popisuje tu situaci,“ uvedl Nacher.

Poté požádal občany, aby dodržovali opatření i bez toho, co zrovna říkají politici nahoře. Pandemii nakonec uzavře očkování a lidé by to podle poslance ANO měli vědět, aby viděli nějaké světlo na konci tunelu. „Já bych fakt chtěl všechny poprosit, abychom přestali s tím permanentním zpochybňováním, abychom si řekli, že to necháme na těch odbornících a nebo v tom bude i nějaké politické rozhodnutí,“ požádal Nacher.

Klaus upozornil, že přibližně čtvrtina úmrtí na covid se týká domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou, takže je důležité řešit situaci i tam. „Tam jsme jako společnost velice zaspali,“ varoval.

Jedním dechem dodal, že vláda mohla jít cestou Izraele, Maďarska a jiných zemí, které si sháněly vakcínu sami a nespoléhali na EU. „Tady je ten postoj vlády a nyní už i Pirátů a ODS: čekejte doma, ti zdravotníci jsou přetížení,“ uvedl Klaus.

Kupka zdůraznil, že nemá nic proti vakcínám z různých zemí, přijal by i vakcínu z Ruska, ale jedině v případě, že bude schválena příslušnými evropskými orgány.

Epidemiolog Smejkal: Lockdownu na dva až tři týdny se nevyhneme

„Já si myslím, že to stlačení toho viru na minimum v podobě nějaké velké uzávěry na 14 dní nebo 3 týdny, to bude něco, čemu se nevyhneme. K tomu samozřejmě respirátory, k tomu samozřejmě testování. Ale ve chvíli, kdy se nám zaplnily nemocnice, tak se tomu nevyhneme,“ popsal neradostnou vyhlídku Smejkal.

Podle Klause není celostátní lockdown cesta. „To chcete zavřít i televize?“ ptal se. A připomínal, že různé sektory ekonomiky jsou uzavřeny takřka po celý rok a epidemické situaci to stejně nepomáhá. Nedokáže prý pochopit, proč by lidé nemohli vyrazit do menšího obchodu, když do Kauflandu mohou.

Nacher prohlásil, že by si tedy lidé měli říct, jestli budou věřit epidemiologům, nebo budou permanentně zpochybňovat to, co odborníci říkají.

Ke slovu se dostal také Michal Černý, který prohlásil, že by byl rád, aby se děti vrátily do škol, ale v téhle chvíli o tom pochybuje.

Když promluvil Klaus, konstatoval, že by možná bylo dobré, aby se stát do řešení situace pletl co nejméně.

„Já věřím v to, že kdyby ministerstvo školství nedělalo nic, tak zrovna pan ředitel Černý by na své škole v Klánovicích dokázal přijmout taková opatření, aby se to tam nešířilo. Ten virus se dal zastavit někde v Číně možná před rokem a půl, ale představa, že teď tady všechno zavřeme a obalíme igelitem a ten virus za 14 dní zmizí, ta je nereálná,“ pravil Klaus.

Kupka zdůraznil, že když už vláda říká, že chce otevřít školy, musí také jasně říct, co pro to udělá. Anticovid koalice ODS, lidovců a TOP 09 potřebné kroky na rozdíl od vlády představila. A pak musí každá škola pravidelně dezinfikovat prostory.

Podle Nachera je také třeba dívat se do budoucnosti a zamyslet se nad tím, jak žákům a studentům umožníme dohnat rok distanční výuky. „My nemůžeme přehlížet to, že distanční výuka je něco jiného, než výuka ve školách,“ zdůraznil poslanec ANO s tím, že je třeba probrat i možnost letní výuky dětí o prázdninách.

„Já jsem přesvědčen, že se školy nikdy neměly zavírat, minimálně ne ten první stupeň. Tady hovoříme na dálku s panem poslancem Nacherem a vidíte, jaké s tím jsou problémy. A teď si představte, že učitelka tam má 24 žáků. Stejně tak se nedá všechno ukompenzovat. Kompenzace, to je jako státní plánovací komise, ale často to dostanou známí politiků,“ pravil Klaus.

„Já si myslím, ať se na mě rodiče, kteří to odmítají, nezlobí, že bez testování to nebude možné otevřít. Já jsem viděl výsledky testů, kde těch 10 procent žáků bylo pozitivních. A když my ty děti pustíme do škol, tak ti učitelé se nakazí a nebudou bezpříznakoví. A my pak ty školy budeme muset stejně zavřít, protože děti nebude mít kdo učit,“ upozornil Černý.

