Chodí mu výhrůžky smrtí. Oganesjanův gang si na něj došlápl. Ale on ještě přitvrdí

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Právě kvůli konzervativně pravicovému ukotvení své tvorby nyní čelí velkému tlaku od názorových odpůrců. Že ze sebe udělá „terč“, však Šejna očekával. „Já jsem s tím musel počítat, nemůžeme si lhát. Když říkáme pravicové názory anebo obhajujeme tradiční hodnoty – které jsou aktuálně momentálně pod útokem –, tak s tím přichází i to, že po nás lidi půjdou,“ shrnul s dodatkem, že mu vše ulehčuje, že na svém projektu spolupracuje s kamarády, kteří vědí, že „bojují za správnou věc“.
Mnohé lidi podobného smýšlení dle něj odradí od veřejného vystupování nejen samotná kritika od odpůrců, ale také bezmocnost v případě, že se je druhá strana rozhodne „umlčet“. „Včera mi zablokovali Instagram… Zablokovali ho za to, že sdílím nějaký názor, na což máme právo... A když vám na základě toho, že říkáte něco, co není v rozporu se zákonem, můžou zablokovat váš profil, který třeba máte silně vybudovaný, tak to mnoha lidem dá pocit zoufalství, že můžete dělat, co chcete, ale stejně vás umlčí. A to je ještě ta lepší možnost, mohou vás umlčit horšími cestami,“ popsal.
Tvůrce se setkává i s výhružkami, v nichž se dočítá, že „má skončit“ jako vloni zavražděný americký komentátor Charlie Kirk, který se snažil debatovat s lidmi různých názorů. Zaobírat se podobnými výlevy však dle něj nic neřeší. „Je mi to úplně ukradený… Neřeším, když mi každý anonym napíše: ‚Doufám, že tě zastřelí jako Charlieho.‘ Já se tím prostě netrápím. Já si jedu svoje a vyplácí se to,“ říká.
Odpůrci se snažili profil Restart Česko influencera Adama Šejny zablokovat skrze nahlášení údajného porušení autorských práv. K věci se přihlásil kontroverzní aktivista Mikael Oganesjan a jeho příznivci s tím, že chtějí pokračovat ve snaze o blokaci obsahu mladého influencera, a to včetně jeho videí na platformě YouTube.
Namísto toho, aby se podařilo projekt umlčet, se dle Šejny mají jeho odpůrci připravit na to, že Restart Česko naopak významně posílí. „Rozhodl jsem se na základě toho nabrat mladé lidi, jako jsem já. Mám o to množství žádostí. Vezmu si je pod svá křídla a takových lidí, jako jsem já, tu bude během příštího roku třeba padesát. A to už bude hodně nebezpečné… Docílí přesného opaku a nebude se jim to líbit,“ vzkazuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Šejna svým odpůrcům.
Vzpomenul také, jak se mu podařilo posunout svůj obsah skrze rozhovory na letošní demonstraci Milionu chvilek na Staroměstském náměstí, kterou spolek svolal po slovech prezidenta Petra Pavla, že jej měl údajně vydírat ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Odnesl jsem si odtamtud opravdu cennou zkušenost, a to, že si lidi prostě vždy najdou něco, na co mohou nadávat. A že se vždy najdou lidi, kteří budou chtít jenom nadávat pro tu zábavu z toho,“ popisuje influencer, jaké poznatky si odnesl z debat s některými přítomnými „chvilkaři“. „Prostě si uvědomíte, že proti některým lidem ani nemá smysl bojovat,“ dodává.
Za vtipné Šejna považuje to, že přestože dle něj spolek Milion chvilek a jeho předseda Mikuláš Minář mají bojovat proti lidem, jako je on, tak právě videa z rozhovorů z této demonstrace celému projektu přinesla tak značný dosah, že se mu počet sledujících do měsíce od jejich natočení zdvojnásobil.
Podotýká, že se s ním hovořící lidé na tomto shromáždění z řad příznivců Milionu chvilek dají rozdělit na dvě hlavní skupiny. První část dle něj byli zejména mladí lidé, kteří na něj působili „dezinformovaně“. „Byli tam prostě pro ten fakt, že demonstrují a demonstrují proti něčemu, co jim řeknou média,“ popsal.
Druhou skupinou pak měli být starší lidé, kteří reálně věděli, proč se na místo vypravili, ale nedokázali podle Šejny přijmout, že na místě protestují kvůli „čistý lži“, kterou on sám vidí v důvodu svolávat demonstraci s odkazem na údajné vydírání prezidenta, které však přitom právní experti nepotvrdili.
Proč si Adam Šejna myslí, že jeho vrstevníci často zastávají opačnou stranu politických názorů?
Z čeho má obavy do budoucna a proč mainstreamová média píší to, co píší?
Jaký náhled má na spolek Milion chvilek a co si myslí, že je jeho cílem?
Chce jít do politiky a kterou politickou stranu aktuálně považuje za rozumnou volbu?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v celém rozhovoru s Adamem Šejnou na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz ZDE.
