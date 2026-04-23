„Neměli páru, co se děje.“ Šel mezi studenty stávkující za ČT a zůstal v šoku

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Včera do ulic Prahy vyšli skupiny studentů a dalších lidí protestovat proti vládním záměrům na změnu způsobu financování veřejnoprávních médií. Univerzita Karlova už dříve avizovala, že na tuhle akci dostanou studenti omluvenku. Je to v pořádku?
Dostat omluvenku za to, abys šel demonstrovat, je samo o sobě špatné. Pokud chceš jít demonstrovat, tak běž, ale na úkor své absence. Tímto škola přímo podporuje pouze jeden narativ i přes to, že má být nestranná.
Byl jste se na té akci podívat? Pokud ano, jaké dojmy jste si odnesl? Předpokládám, že jste se s demonstranty bavil…
Byl jsem se na té akci podívat a než jsem byl vyštván lidmi, kteří se mě snaží cenzurovat, tak jsem měl možnost bavit se studenty. Výsledek mých rozhovorů byl takový, že neměli páru, co se ve skutečnosti děje.
Zajímavé je, že volání po zachování koncesionářských poplatků znělo z úst těch, kteří je ve valné většině neplatí. A je vlastně otázkou, nakolik tito studenti vůbec ČT sledují. Co myslíte?
Studenti a děti obecně jsou zmanipulované jednostrannou propagandou. Kdyby si to pořádně nastudovali, tak by zjistili, že platit furt můžou a že to není úplný zákaz.
Vy sám, potřebujete k životu Českou televizi? Berete ji jako spolehlivý zdroj informací, který tu je a můžeme na něj spoléhat?
Já sám ČT nepodporuji, nesleduji ji a podporovat ji rozhodně nechci.
Kde se vlastně podle vás vzala teze, že bez České televize a Českého rozhlasu by nemohla fungovat česká demokracie? Tak je to zde výraznou mediální většinou podáváno.
Stalo se to neustálou propagací ČT jako jediným nezávislým zdrojem, a to i přes to, že si stranu vybrali.
Milion chvilek pro demokracii opět bije na poplach, tentokrát téměř hystericky s hesly jako „Ruce pryč od médií veřejné služby” apod., okamžitě sbírají podpisy. Má to nějakou celospolečenskou váhu? Nebo jinak, mělo by ji to mít?
Milion chvilek chce pouze vybrat peníze, protože vidí příležitosti. Ředitel ČT po schůzce s Babišem řekl, že ČT není v ohrožení.
Odbory ČT i ČRo hrozí stávkou, podobně jako v roce 2001. Mluví se o tom, že bude okupační stávka. Jak s tímto ze strany vlády naložit?
Ať si stávkují, jejich práce je tak zaujatá, že by se pauza od nich hodila.
Nedávný rozhovor provozovatele projektu Restart Česko Adama Šejny pro ParlamentníListy.cz:
