Senátor ODS: Když se dívám, pro jaké šílenosti Piráti hlasují a jak se vyjadřují...

„Když se dívám pro jaké šílenosti hlasují Piráti v Evropském parlamentu či jak se vyjadřují k politické situaci, obávám se, že koalice ODS s Piráty by fungovala velice obtížně. Politicky s nimi nesouhlasím téměř v ničem. Budou-li v Evropském parlamentu takto tlačit na pilu, budou to paradoxně oni, fanatičtí europeisté, kteří přispějí k rozpadu EU,“ vysvětlil PL.cz senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS). „Co si ale opravdu neumím představit, je, že ODS by byla partner ve vládě s Andrejem Babišem. To si myslím lze zcela vyloučit,“ objasnil.

Povolební situace je při současných preferencích stran ve hvězdách. Stále je však ve hře – pokud v dalším průběhu kampaně zaberou – koalice dvou koalic. Přitom však mezi Piráty a ODS jsou větší názorové rozdíly. Může tedy jejich případná vládní spolupráce fungovat? „Vždy platí, že koalice se dělají po volbách. Pravda, my jsme pod tlakem veřejnosti a bývalého volebního zákona udělali koalice už před volbami, ale opravdové vyjednávání začne, až se po volbách přepočítají hlasy na mandáty,“ je si vědom senátor Tomáš Jirsa. „Když se dívám, pro jaké šílenosti hlasují Piráti v Evropském parlamentu či jak se vyjadřují k politické situaci, obávám se, že koalice ODS s Piráty by fungovala velice obtížně. Ale opakuji, že koalice se dělají až po volbách a předpokládám, že ve Sněmovně bude více potenciálních koaličních partnerů. Se zájmem čtu, jak se konzervativnější STAN vyjadřuje, že ‚máme jiné voliče než Piráti‘, nebo že ‚nemusíme jezdit na mítinky společně s Piráty‘ a podobně. Tam to ideologické, respektive stranické spojení není příliš pevné,“ povšiml si.

Jaký má názor na Piráty? „Respektuji je jako existující politický názor, který odpovídá asi nejvíce německým Zeleným a bohužel silnému proudu v Evropském parlamentu. Politicky s nimi nesouhlasím téměř v ničem. Budou-li v Evropském parlamentu takto tlačit na pilu, budou to paradoxně oni, fanatičtí europeisté, kteří přispějí k rozpadu EU,“ vysvětlil PL.cz Jirsa, který v nedávném článku pro deník Právo vyjádřil své silné výhrady a obavy ke zveřejněným plánům Evropské komise k Velké zelené revoluci, jak ji nazývá.

„Evropská unie se rozhodla vydat společné dluhopisy za 750 miliard eur (přes 19 bilionů korun) a těmito penězi chce financovat zelenou cestu k bezuhlíkové ekonomice. A na splácení těchto dluhopisů chce použít nové evropské daně,“ popisuje a vyjmenovává, které to jsou. „Půjde o již známé emisní povolenky, které budou uplatněny v námořní dopravě a ve stavebnictví. Nové daně pro velké nadnárodní firmy. Uhlíková daň na dovoz zboží, která má zabránit přesouvání výroby do zemí, které nesnižují, ale naopak zvyšují uhlíkové emise. Daň pro velké digitální firmy. A také nové zdanění leteckého paliva. K tomu je třeba připočítat plány na zrušení automobilů se spalovacími motory, odstavení uhelných a někde i jaderných elektráren a mnoho dalších ambiciózních plánů komise.“

Velká zelená revoluce: Chudí ještě více zchudnou

„Nemusíte být absolvent vysoké školy ekonomické, aby vám došlo, že nové evropské daně na financování zelené revoluce budou zdražovat zdražování téměř všeho. Zdražování bude baleno do krásných slov o odpovědnosti k planetě a budoucím generacím (to si pamatujeme ještě z komunismu) a skrýváno jinými důvody, protože Evropa si dobře pamatuje masivní protesty Žlutých vest ve Francii proti ‚ekologické dani‘ z benzínu,“ konstatoval dále. Podle Jirsy bude součástí „Velké zelené revoluce“ naprostá závislost na ruském plynu a obavy energetiků o nedostatek elektřiny z důvodu vypínání evropských uhelných a jaderných elektráren a přesunu k nestabilním obnovitelným zdrojům. „A toto vše riskujeme, přestože Evropská unie přispívá k celosvětové produkci CO2 zhruba 9 procenty a státy jako Čína (podíl na světové produkci CO2 27 procent) každoročně mnohonásobně navýší svoji produkci CO2 o vše, co EU za cenu obrovských nákladů uspoří,“ upozornil.

„Osobně považuji plány představitelů Evropské unie (Komise a Parlamentu) za daň z blahobytu. Lidé ve vedení EU nikdy nepoznali bídu či nedostatek, žijí ve slonové věži naprostého dostatku a za každou cenu chtějí dělat (za cizí peníze) dobro, nejlépe předělat a zahraňovat svět. A tato situace je živnou půdou pro nejrůznější zelené věrozvěsty, kteří v ochraně planety našli svá revoluční témata,“ uvedl Jirsa a doplnil: „Návrhy Komise jsou odtržené od reálného života, nekonzultované s průmyslem, typické sociální inženýrství. Moje generace 60 plus v bývalé východní Evropě, která na vlastní kůži zažila reálný socialismus, většinou vidí ve Velké zelené revoluci ideologii, a tak jako lpění na ideologii vedlo k pádu komunismu, ekonomické důsledky zelené ideologie mohou vést k pádu EU. Nepřeji si to, ale jeden z důsledků zelené revoluce zcela jistě bude, že chudí ještě více zchudnou a zchudne i střední třída.“

Vraťme se však do současného předvolebního souboje, respektive situace po volbách. Jakých překvapení se můžeme dočkat? „Zvláštní. Kamkoliv člověk přijde, slyší: Nejpravděpodobnější variantou povolebního uspořádání má být vláda ANO s ODS. Možná bez Andreje Babiše coby premiéra. Možná dokonce s premiérem z řad ODS, i když bez Petra Fialy, píše v úvodu svého komentáře s názvem Babiš může vládnout s ODS, ale má to své podmínky, na Seznamu Zprávy Jindřich Šídlo.“ Lídři Spolu tuto variantu vehementně popírají. Podle Šídla o tuto koalici bude – pokud mu to volební výsledky dovolí – usilovat Andrej Babiš. „Není třeba zvláštního pozorovacího talentu, aby si člověk všiml, že Babišova negativní kampaň je zaměřena výhradě na koalici Pirátů a STAN. S myšlenkou na tyto strany premiér vstává a uléhá. O ODS, respektive celé koalici Spolu, jsme od něj neslyšeli skoro ani slovo,“ všímá si.

Je tato spolupráce doposud nesmiřitelných soupeřů po volbách skutečně reálná? „Po volbách je možné téměř všechno, bude potřeba stabilizovat veřejné finance a postavit se proti bláznivinám typu New Green Deal a Šílenství davů, což je název nové knihy Douglase Murraye, kterou si dovoluji čtenářům doporučit. Bude potřeba dostavět Dukovany a Temelín a cenově stabilizovat energetiku a teplárenství. A plno dalších standardních vládních úkolů, pro které se bude hledat koalice. Co si ale opravdu neumím představit, je, že ODS by byla partner ve vládě s Andrejem Babišem. To si myslím lze zcela vyloučit,“ objasnil senátor a starosta Hluboké nad Vltavou.

Potřebujeme politiky slušné, vzdělané, výkonné, a to Petr Fiala je

Jsou však v ODS lidé, kteří o takovéto spolupráci uvažují? Spekulovalo se v této souvislosti s výrazným jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. „To jsou takové řeči. Martin Kuba je schopný člověk, byl výborný ministr průmyslu a obchodu. Na jihu všichni oceňujeme, jak vykonává práci hejtmana, ale Martin do Poslanecké sněmovny přece nekandiduje. Že si mnozí myslíme, že má Martin před sebou velkou politickou budoucnost, to ano. Je to schopný a pracovitý (a to slovo pracovitý je velmi důležité) politik,“ vysvětlil Tomáš Jirsa.

V Praze je jedničkou koalice Spolu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, což se údajně některým odeesákům nelíbí? Co o tom ví senátor z Hluboké? „Co si v Praze upekli, ať si v Praze sní. Ale vážně. Praha v posledních letech Topku hodně volila a je to pro koalici Spolu asi pragmatické politické rozhodnutí. A já ho respektuji. Nevím, může-li se to mezi progresivními topkaři ještě říkat, ale je to i docela hezká ženská,“ okomentoval. A jak vidí kampaň předsedy ODS Petra Fialy, který ji na sociálních sítích rozjel hodně v osobní rovině? „Já Petra Fialu velmi respektuji, mám ho lidsky rád, a pokud mohu, vždy ho bráním před těmi výtkami, že není razantní a tak. Potřebujeme politiky slušné, vzdělané, výkonné, a to Petr Fiala je.

A jeho kampaň je slušná a výkonná. Uvidíte!“ je přesvědčen.

A celkově kampaň Spolu, kdy v preferencích předběhli Piráty se Starosty? Panuje spokojenost? „No comment,“ okomentoval na závěr pro PL.cz senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.



