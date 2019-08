Sesadit Zemana! znělo z ČT. A co dále?

„Je to obrovská politická a ústavní odpovědnost Poslanecké sněmovny souhlasit s touhleto žalobou,“ cituje Best ústavního právníka Jana Wintra. „Slyšíte, poslanci? Impeachment prezidenta je vaší odpovědností. Řekli to v České televizi!“ podotkl Best.

„Prezident Zeman se, bohužel, pohybuje už třetí měsíc mimo mantinely Ústavy, protože v momentě, kdy odmítl neprodleně odvolat ministra Staňka na návrh předsedy vlády, jak to vyžaduje Ústava, tak se pohybuje v neústavním stavu, kde vlastně v čele Ministerstva kultury nejdřív stál člověk, který se vůbec netěšil důvěře tedy v tom momentě už premiéra, ani svojí strany, potom dokonce nestojí v čele Ministerstva kultury nikdo. Tohle je jenom protahování toho protiústavního stavu," poznamenal mimo jiné Wintr v pořadu Události, komentáře.

Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1157 lidí

Pořad najdete ZDE

Jediný účinný nástroj je podle Wintra ústavní žaloba, protože na kompetenční žalobu teď je pozdě. „Teď už vlastně není žádný spor o výklad kompetencí, ten možná byl v těch prvních červnových dnech, kdy tedy mohlo nebýt úplně jasné, co to je odvolání ministra bez zbytečného odkladu, ale po těch dvou měsících už je evidentní, že ta lhůta byla překročena, že došlo k hrubému porušení Ústavy, že je to velmi nebezpečný precedens, který znamená, že jiné státní orgány mohou začít vykonávat svoji moc úplně svévolně,“ uvedl.

Následně dodal právě onu výše Bestem zmiňovanou větu: „Je to obrovská politická a ústavní odpovědnost Poslanecké sněmovny souhlasit s touhle ústavní žalobou, protože to je skutečně jediný nástroj.“

„Ten prezidentský úřad, a takhle to bude ve všech republikách světa, je rekonstruován tak, že tomu prvnímu občanu republiky se věří, že bude tedy vykonávat ten svůj úřad podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak je i v našem prezidentském slibu. Tudíž i těch nástrojů na jeho odvolání předčasné z funkce je poměrně velmi málo. Jenom proti vyloženě razantním, evidentním hrubým porušováním ústavy existují tyhle nástroje, jako jsou ústavní žaloby nebo to, čemu se ve Spojených státech amerických říká impeachment, a to je ten nástroj,“ poznamenal Wintr a dodal, že je to odpovědností zejména nejsilnější politické strany, která postavila předsedu vlády. Jí by mělo dle jeho slov záležet na tom, aby předseda vlády neoslaboval a zároveň také, aby demokracie fungovala způsobem, jak je to v Ústavě nastavené.

Závěrem se pak Wintr vyjádřil k tomu, co by se stalo, pokud by Ústavní soud rozhodl, že prezident hrubě porušil Ústavu. „Ten ústavní delikt je hrubé porušení Ústavy, tím výrokem Ústavního soudu prezident republiky ztrácí svůj úřad a výkon toho prezidentského úřadu přejde na předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády, a do 90 dnů se budou konat nové prezidentské volby,“ uzavřel Wintr, jenž podle svých slov stále věří, že dobro vítězí a stejně tak politická odpovědnost poslanců.

autor: vef