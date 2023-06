Šest až deset let, než se vyrobí, co Ukrajinci vystříleli. A nový tank Panther. Šéf německé zbrojovky promluvil

VÁLEČNÝ MONITORING Generální ředitel největší německé zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger tvrdí, že pokud chce Evropská unie splnit slib, že dodá Ukrajině do roka milion kusů dělostřelecké munice, budou muset státy sáhnout do vlastních zásob. Ani společné výrobní kapacity Rheinmetallu a španělského Expalu totiž nepřesahují 600 tisíc kusů nábojů ročně. Evropské státy prý navíc pochopily, že aktuálně nejsou jejich armády připraveny na případný válečný konflikt, a tak samy výrazně zbrojí.

Cena akcií německé zbrojovky Rheinmetall se od prosince 2021 ztrojnásobila, v roce 2022 firma zaznamenala rekordní výsledek, který letos určitě ještě překoná. Očekává se růst o 20 až 30 %. Rozhodující je podle Pappergera samozřejmě válka na Ukrajině a s ní spojené zbrojení ostatních evropských zemí. „Žádná země v Evropě není aktuálně dobře připravena na případ, že ji napadne agresor. Vlády to pochopily, a proto poptávka po našich výrobcích roste,“ říká Papperger v rozhovoru pro server rnd.de s tím, že aktuálně jen s německou vládou jedná o zakázkách za desítky miliard eur.

Německá zbrojovka podle Pappergera jen na zakázce na díly do F-35 může vydělávat desítky let, protože bude vyrábět díly pro všechny trhy mimo USA. „Byla to důležitá zakázka, která otevřela dveře. Budeme vyrábět díly pro všechny trhy mimo USA. To zajistí pracovní místa a HDP v Německu na desítky let,“ pochvaluje si Papperger.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Rheinmetall je ale nadále výroba munice, která je v opotřebovávací válce na Ukrajině klíčová. Ani kapacity německé zbrojovky prý nestačí, aby pokryly ukrajinské potřeby. „V oblasti tankové munice máme největší výrobní kapacity na světě. Tam žádný problém není. Jiná situace je u dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. V současné době jsme schopní vyrobit 450 000 kusů této munice ročně, ale jen Ukrajina potřebuje až milion kusů. Se španělským výrobcem Expal, kterého plánujeme převzít v průběhu léta, v budoucnu rozšíříme společnou kapacitu až na 600 000 nábojů. Zbytek budou muset dodat jiní výrobci,“ tvrdí generální ředitel německé zbrojovky.

Jen těžko tak podle něj půjde dodržet slib Evropské unie, že Ukrajině do roka dodá milion kusů dělostřelecké munice. To se prý povede jedině v případě, že evropské státy poskytnou své vlastní zásoby. „V krátkodobém horizontu Ukrajina dostane milion kusů dělostřelecké munice pouze v případě, že evropské armády poskytnou své zásoby. My na straně průmyslu pracujeme na zvýšení výrobních kapacit. Přijímáme zaměstnance, znovu zprovozňujeme zakonzervované stroje, budujeme nové dodavatelské řetězce. Bude však trvat šest až deset let, než budou všechny evropské muniční sklady naplněny,“ upozorňuje Papperger.

Zbrojovka Rheinmetall se podílí na přípravě a údržbě mnoha bojových tanků a bojových vozidel pěchoty pro Ukrajinu. Ukrajinská armáda dodala také například samohybné houfnice PzH2000, na které jsou prý samé pozitivní ohlasy. „Podle našich standardů se hlaveň musí měnit asi po 4 500 výstřelech. Ale Ukrajinci vystřílejí až 20 000 nábojů – to je skoro nemožné. Jiné hlavně by se už dávno prohnuly,“ tvrdí Papperger.

Ten nedávno vyhlásil, že chce na Ukrajině postavit továrnu na bojový tank Panther, který Rheinmetall vyvíjí a ještě ani není připraven k sériové výrobě. „V současné době pracujeme na tom, aby byl Panther připraven k sériové výrobě, a očekáváme, že za patnáct až dvacet měsíců bude připraven ke startu,“ říká Papperger k tanku, který by mohl být novým hlavním bojovým tankem evropských států. Panther prý bude lehčí a mobilnější než Leopard 2, bude mít lepší ochranu a palebnou sílu a bude také digitální a překvapivě levnější. Papperger proto věří, že osloví velké množství států.

