Šetřit? Nemají z čeho, Fialova drahota je o všechno obere. Okamura varuje

19.06.2023 16:40

MONITORING Tomio Okamura (SPD) uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy spoustu znepokojujících statistik a prognóz, které, pokud by se naplnily, zasáhly by do života českých občanů velkou měrou. Poté, čemu byli lidé vystaveni v minulém roce, by to mohl být pro mnohé zásadní zásah do života, který by změnil jejich životní úroveň rapidně k horšímu. Okamurova sumarizace zvyšujících se nákladů a cen byla už tak velmi temná, a to se k rostoucí kriminalitě mají příští rok přidat opět zvýšené náklady na energie.