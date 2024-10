Ševčík: Pravda o dluhu USA a o Trumpovi. Čemu věřit

Miroslav Ševčík byl také u Obecního domu, kde měl projev exprezident Václav Klaus.

Otázka PL

Odpovídal na otázku, kdo by byl pro Evropu a její ekonomiku lepší volbou v amerických volbách, zda Trump nebo Kamala Harrisová. Miroslav Ševčík doufá, že vyhraje Donald Trump a že se nepodaří volby zfalšovat pomocí korespondenčních hlasů. Podotkl ovšem, že volba Trumpa může mít dost silný ekonomický vliv, protože Trump hodlá chránit zájmy a ekonomiku Spojených států.

„Je vysoce pravděpodobné, že udělá alespoň část toho, co slibuje v předvolební kampani, a to je zavedení cel. Například pro Čínu uvažuje o zavedení cel až 60 %, pro země Evropské unie by to mohlo být 20 %. To je samozřejmě velmi silné omezení ekonomiky zemí Evropské unie,“ uvedl a konstatoval, že dopad by byl velmi negativní už jen kvůli tomu, že ekonomika EU je na tom teď mnohem hůř, než v Trumpově prvním mandátu v letech 2016 až 2020. „Je oslabená a ve velmi svízelné situaci v souvislosti se zadlužením,“ připomenul a dodal, že oživení nelze očekávat, když EU trvá na Green Dealu a dalších takových opatřeních.

Věnoval se ale i Spojeným státům, u kterých podotkl, že jsou nejzadluženější v celé své historii, tedy že veřejný dluh vůči HDP je 124 %. Toto „extrémně vysoké zadlužení“ je v hodnotě 35,75 bilionu amerických dolarů. „To je dluh, který představuje v přepočtu na koruny sto ročních hrubých domácích produktů České republiky,“ přiblížil sumu a ještě upozornil, že se americký dluh za posledních 10 let v podstatě zdvojnásobil. Pokračoval, že z příjmů za rok 2024 šlo 23 % jen na úroky z dřívějších dluhů. A z historie přidal fakt, že v 80. letech byl dluh USA vůči HDP okolo 32 %.

Poznamenal, že pro USA je nepříjemné, že neustále posilují země uskupení BRICS, které mají 3,6 miliardy lidí, zatímco tzv. vyspělý svět pouze asi 1,3 miliardy. „To znamená, že to jsou i spotřebitelé. A samozřejmě ta síla té ekonomiky je velmi citelná,“ konstatoval.

„Takže nečekají nás žádné růžové dny, i když vyhraje Donald Trump a bude-li chtít uplatňovat své požadavky ze svého ekonomického programu, tedy bránit vnitřní ekonomiku tím, že zavede cla,“ odhadl. Zmínil ale ještě jednu věc. „Amerika ztrácí, už nemá technologický náskok, jaký měla, a dá se říci, že ji vystřídá v mnoha technologiích Čína, v některých dokonce i Indie či jiné země spojené s posilujícím uskupením BRICS,“ řekl Miroslav Ševčík a rozloučil se s přáním hezkého výročí 28. října.