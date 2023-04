Ševčík vypálil bombu: O 100 000 Kč připravil školu rektor

reklama

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 4% Nezískají 96% hlasovalo: 11381 lidí Rádio Universum pravděpodobně líbit nebude, vzhledem k tomu, že je celkově nespokojen s jeho veřejným vystupováním a jeho odvolání navrhl právě kvůli nespokojenosti s jeho vystupováním, kterým údajně poškozuje jméno fakulty. Sám Ševčík nevidí nic špatného na názorech, které nevyhovují současné vládě. Poukazuje i na to, že si své názory umí obhájit statistickými údaji a čísly, což může všem jen prospívat. „To, že ze mě dělají média to, co v podstatě nejsem, to už je jiná věc. Ale s tím si musí poradit PR oddělení a PR oddělení Vysoké školy ekonomické po novém obsazení jede nepřátelskou politiku jak vůči mně, tak vůči celé fakultě,“ tvrdí.

Psali jsme: „Když ho vyhodí, pokračujeme s podporou.“ Do kauzy Ševčík zasáhla banka

Věra Koukalová, tisková mluvčí VŠE

Zdroj: PR oddělení VŠE

Když se 1. července 2022 stal znovu děkanem Národohospodářské fakulty, vyhověl všem rektorovým požadavkům, včetně toho, že přestal být ekonomickým expertem pro hnutí Trikolóra. Od té doby vystoupil jen na dvou demonstracích, avšak jen v ekonomických nikoliv politických sekcích. Na požadavek rektora však na demonstracích vystupovat také přestal. „I když to považuji za protiústavní požadavek, ale tak, aby byl pan rektor uklidněn, tak jsem to udělal. Těch demonstrací pak bylo několik,“ uvádí Ševčík a vysvětluje, že na demonstraci 11. března byl pouze z důvodu setkání se s rodinnými příslušníky. Václavským náměstím se pouze prošel, poté až od pul čtvrté seděl v restauraci U Vlčáka, v níž seděl až do skončení demonstrace. Při cestě na metro v horní části Václavského náměstí, potkal onoho zraněného člověka, který ho poprosil o pomoc. To, že ho chce rektor za to odvolat, Ševčík chápe jako pochybení na straně PR oddělení, kdy Ševčík nedostal příležitost se ke kauza včas vyjádřit, i přes to, že s rektorem volal a sám mu vše vysvětlil. „A on (rektor Petr Dvořák) věděl všechno, jak to bylo. To, že bohužel zareagoval tak, jak zareagoval, a na základě lživého článku mě chce odvolat, to už je tak,“ komentuje děkan okolnosti, které se „zvrhly ve štvanici na jeho osobu“.

Rektor může děkana odvolat se souhlasem akademického senátu vysoké školy v případě, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti anebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy či fakulty. Mezi zájem školy však podle Ševčíka patří i zachování akademické svobody a není si vědom ani toho, že by neplnil své povinnosti. Rektor se nyní podle Ševčíka uchýlí k tomu, že se ho pokusí odvolat na základě jeho „manažerského selhání“. To Ševčík důrazně odmítá, vezme-li se v potaz, že Národohospodářská fakulta patří mezi nejlepší fakulty VŠE.

Fotogalerie: - PRO k nedělnímu programu

Vztahy s obchodními partnery poškodil rektor podle Ševčíka tím, že nepravdivě informoval o celé kauze. V rozhovoru dále mluví o případu, kdy byl rektorem nucen odmítnout sponzorský dar ve výši 100 tisíc korun od obchodního partnera. Jako důvod daru bylo uvedeno vystupování Ševčíka a jeho obhajování svobody slova, demokracie a principů demokracie v České republice. To se rektorovi nelíbilo. „Protože to bylo sto tisíc… původně jsme jim tyto smlouvy mohli podepsat jako děkani. Když to přišlo na právní oddělení, tak právní oddělení sdělilo, že to nemůžu podepsat, že můžu podepsat pouze do padesáti tisíc, a že pan rektor to nepodepíše, protože je tam ten důvod uveden,“ vypráví Ševčík. Smlouva tedy byla přepsána, dárce však odmítl odstranit část smlouvy, ve které stálo, že si váží děkanova vystupování. Rektor podpis znovu odmítl. „A on řekl, že to tam prostě nechce, takže teď to usnulo na tomto bodě, takže pan rektor v podstatě zavinil to, že národohospodářská fakulta přišla teď o sto tisíc, pokud se nezmění a nebude souhlasit i ten dárce s tím, že se celá ta smlouva bude muset změnit a že tam nebude uvedeno, že to dává díky mému veřejnému vystupování,“ uvádí děkan.

Psali jsme: „Stovky dopisů podpory denně.“ Nová špína na Ševčíka. Toto odmítli tisknout

Ševčík dále odmítá i označení své osoby coby protiukrajinské, považuje to za nesmysl. „A hlavně jsem proti jakékoliv agresi. To znamená, že jsem proti agresi ruské. Proti jakékoliv agresi, která je páchána na nevinných civilních lidech, ale jsem i proti agresi, která je ve vojenském prostoru. To znamená, že zbytečně umírají mladí lidé, a to jak na ukrajinské, tak ruské straně,“ vysvětluje.

Miroslav Ševčík byl děkanem Národohospodářské fakulty už během let 2010-2018, dále dělal proděkana a v roce 2022 byl znovu zvolen děkanem. V rozhovoru uvádí, že v hodnocení ekonomických fakult České republiky, jichž je okolo sedmdesáti, se jeho fakulta během těchto let, kdy byl děkanem, umístila vždy nejhůře na druhém místě. Mainstreamová média však dle jeho slov tyto úspěchy nezajímají a s jejich zveřejňováním se neobtěžují.

Psali jsme: Dražší pivo, voda, teplo... „Že vyřešili krizi?! Nic nevyřešili!“ Ševčík pozval na VŠE známé experty. Fialo, raději nečti Majerová (Trikolora): Vyzýváme k bojkotu České spořitelny Veletoč České spořitelny. Už jí nevadí, pokud Ševčík zůstane na VŠE Odchod z EU? Zde je pravda, ukázal Rajchl. Jde i o Václavák

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.