Šichtařová o mladých atentátnících. Progresivní levičáci nebudou číst rádi

Ze soboty na neděli našeho času byl ve Spojených státech v Pensylvánii spáchán pokus o atentát na republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Útočníkem byl volič republikánů, dvacetiletý student Thomas Matthew Crooks, který byl fanouškem zbraní. Policie jej hned po atentátu zastřelila.

Ekonomka Šichtařová ve svém facebookovém komentáři naráží i na nízký věk střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jímž byl čtyřiadvacetiletý student David Kozák, který loni v prosinci zabil čtrnáct lidí a 25 vážně zranil, sám poté spáchal sebevraždu.

„Dříve častěji bývali atentátníci muži, kteří zabíjeli pro politický názor. Dnes jsou vrazi stále častěji sotva odrostlé děti, které zabíjejí pro svou osobní frustraci ze svého života. Tahle poloviční děcka zabíjejí, protože stále častěji mají mentalitu oběti a považují se za oběť lidské společnosti,“ rozebírá psychiku a motivy mladých atentátníků Markéta Šichtařová, která má jako matka sedmi dětí o mentalitě dnešní mladé generace dobré povědomí.

„Společnost je pak nejlepší rovnou anihilovat, a pokud si tím vydobudou ještě trochu posmrtné slávy, tím líp, protože za svého života nedokázali nic, na co by uměli být hrdí,“ nabízí vhled do myšlení mladých vrahů.

Tahle generace má být podle ekonomky Šichtařové v jistém smyslu skutečně „obětí“ dnešního levicového progresivistického nárokářství, vykořenění z tradičních struktur a hodnot, indoktrinace ve školách.

„Ztratili pevný bod a ideu, ve kterou věřit a za kterou se bít. Na co může být hrdý třeba nějaký dvacetiletý kluk, prošlý inkluzivním školstvím, nejistý si svou identitou, trpící klimatickým žalem, s vědomím, že si dalších třicet let nenašetří ani na byt? Tak si svou slávu vezme jinak – vystřílením školy či atentátem,“ zakončuje Markéta Šichtařová.

Ekonomka Markéta Šichtařová se pro neutěšenou ekonomickou situaci v naší zemi rozhodla, že by chtěla promlouvat do politiky, kandiduje proto do Senátu za Prahu 4, v souboji o tento post se střetne s dosavadním senátorem Jiřím Drahošem, kterého vyzývá k duelu. „V září se utkáme v Praze 4 v senátních volbách. A tak Vás vyzývám: Pojďme se nyní utkat v souboji argumentů, ať mají voliči z čeho vybírat. Nic se nebojte a pojďte do duelu! Kupříkladu XTV ráda duel uspořádá. Pojďte si to se mnou rozdat v klíčových tématech: máme pokračovat v inkluzi ve školství? Máme zakázat spalováky? Máme rozšířit emisní povolenky i na bydlení a dopravu? Máme přijmout euro? Máme se vzepřít migračnímu paktu? A co jste udělal pro Prahu 4? Tak co, pane Drahoši, utkáme se? Vaše Markéta Šichtařová, která vrací pravici obsah. Kde se ODS dávno zpronevěřila svým základům, tam přicházím já,“ uvádí Šichtařová.

Letos se 1. kolo voleb do Senátu uskuteční 20. a 21. září a druhé kolo o týden později.