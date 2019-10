Šílený socialista Timmermans. Tohle všechno na nás prý chystá

11. 10. 2019 8:13

Frans Timmermans usedne do křesla místopředsedy Komise. A tam to podle všeho hodlá vzít od podlahy. Chce se postarat o to, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů nejméně o 50 procent oproti roku 1990. Uhlíkově neutrální se má EU stát do roku 2050. Ale když se Alexandr Vondra (ODS) ptal, kolik to bude stát, Timmermans mu neodpověděl. Možná i proto mu někteří evropští politici říkají „šílený socialista“.