Křesťanský symbol je nevhodný. Srbští fotbalisté dostali obří pokutu

Evropská fotbalová unie UEFA udělila srbskému klubu FK Crvena Zvezda (Červená hvězda) Bělehrad pokutu ve výši 95 500 eur, v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, za incidenty při domácím zápase Evropské ligy. Zápas se odehrál 26. února na stadionu Rajko Mitić proti francouzskému LOSC Lille. Domácí prohráli 0:2 a ze soutěže vypadli.
Nejvyšší část pokuty – 40 000 eur – připadla na velkolepou choreografii, kterou na severní tribuně připravila ultras skupina Delije Sever. Zbývající části sankce tvoří 17 000 eur za používání pyrotechniky, 10 500 eur za házení předmětů a 28 000 eur za blokování veřejných průchodů na stadionu.
Fanoušci vytvořili mozaiku z barevných plachet, znázorňující tradiční srbskou pravoslavnou ikonu. Doplnili ji transparentem s nápisem: „Ať naše víra vede k vítězství.“
UEFA označila tuto choreografii za nevhodnou pro sportovní událost. Poškodila prý pověst fotbalu i samotné organizace. Kontrolní, etický a disciplinární orgán UEFA (CEDB) rozhodl o pokutě 25. března.
Europoslanec: Selektivní vymáhání pravidel odhaluje jasné dvojí standardy
Na rozhodnutí UEFA zareagoval řecký europoslanec Emmanouil Fragkos ze strany Greek Solution, který působí ve frakci ECR. Dne 27. března zaslal oficiální dopis Evropské komisi, v němž vyjadřuje vážné obavy z postoje UEFA k projevům pravoslavné křesťanské víry. Fragkos upozorňuje na selektivní vymáhání pravidel a dvojí standardy při posuzování politických, náboženských či ideologických vzkazů.
„Zaslali jsme dopis evropskému komisaři pro sport ohledně pokuty uložené po incidentu s Crvenou Zvezdou Bělehrad, v němž jsme vyjádřili vážné obavy ohledně postoje UEFA k projevům pravoslavných křesťanů. Selektivní vymáhání pravidel odhaluje jasné dvojí standardy. Nelze si nárokovat neutralitu, když je s vírou zacházeno nerovně,“ vyjádřil se politik na síti X.
?? We have formally submitted a letter to the European Commissioner for Sport regarding the fine imposed after the Red Star Belgrade incident, raising serious concerns about UEFA's stance on Orthodox Christian expression.
SOSP: Křesťanství je nevhodné?!
Případ vyvolal diskusi o hranicích fanouškovských projevů v evropském fotbale, o roli náboženství a národní identity a o tom, zda UEFA skutečně uplatňuje neutrální přístup k různým formám kulturního vyjádření. Dosud nebylo zveřejněno žádné oficiální stanovisko evropského komisaře ani UEFA k dopisu europoslance Fragkose.
Na událost upozornila také česká Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP). Na síti X píše, že srbský fotbalový tým Crvena Zvezda dostal pokutu 95 500 eur poté, co fanoušci vytvořili choreografii s motivem Ježíše Krista. UEFA jim udělila pokutu za „zobrazení sdělení nevhodného pro sportovní událost a poškození pověsti fotbalu i samotné UEFA“.
"Srbský fotbalový tým Crvena Zvezda dostal pokutu 95500 eur poté, co fanoušci vytvořili choreografii s motivem Ježíše Krista. UEFA jim udělila pokutu za „zobrazení sdělení nevhodného pro sportovní událost a poškození pověsti fotbalu i samotné UEFA".
Obraz představoval tradiční pravoslavné tifo Ježíše Krista nebo svatého Simeona Myrotočivého, zatímco text pod ním zněl: „Kéž vás naše víra dovede k vítězství.“
„UEFA přerušovala zápasy kvůli ramadánu a během turnajů otevřeně propagovala kampaně BLM a LGBT. Ale křesťanství je ‚nevhodné‘?! Jaká ostudná hanba,“ publikovala SOSP na síti X.
