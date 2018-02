Šipku do p*dele? Pavel Novotný vyjasnil, proč vzal práci u Jaromíra Soukupa. Fanoušci Zemana se budou divit

Novinář Pavel Novotný celou situaci samozřejmě nenechal bez reakce. Jak je to s jeho angažmá v TV Barrandov, proto svým fanouškům objasnil na své facebookové stránce. „Cítím potřebu vám to vyjasnit a docela mě sere, že jsem to neudělal dřív. Dva měsíce moji hejtři držkují na Mirka Soukupa na třiceti hejtfórech, co že si to vzal do baráku, jakou hyenu a podobně,“ zahájil svůj komentář.

Novotný prý uznává, že „vzít si ho do baráku“ není snadné pro žádného vydavatele. „Do toho mý věrní fuckují mě (převzato i s pravopisem autora, pozn. red.), že jsem na Barrandově a bojím se jít na poštu, že tam mám obsílku z pražské kavárny, ať roztrhám registračku, protože Soukup, protože Zeman, protože Okamura,“ napsal a dodal, že generálního ředitele TV Barrandov Soukupa zná už šest let a stejnou dobu si s ním tyká. „Je to jeden z důvodů, proč jsem nikdy nebyl extrémní hejtr ne Barrandova, ale především jeho samotného. Byl to právě on, kdo mě, mimochodem, během našich několika setkání v minulosti zásadně zformoval v tom, jak vyjednávám a uvažuji o světě médií,“ uvedl.

Soukup ho prý ovlivňoval dávno předtím, než měl prý doopravdy možnost nechat se od něj ovlivňovat. „Mám v píči, že to vypadá, jako bych mu skákal šipku do prdele. Já mám jen plné zuby pochybností mého publika o mé motivaci pracovat pro Barrandov. Peníze? Myslíte? Počkejte až tu nebudu,“ uvedl a vybídl kritiky, ať mu najdou křivé slovo proti Soukupovi pět let zpátky, protože to se jim prý jistě nepovede.

TV Barrandov prý Novotný vnímá jako pole, kde se člověk jeho ražení může a chce realizovat, a je vděčný Soukupovi, že mu k tomu dal prostor. „Křivého slova o něm neřeknu do konce života, dělat pro Soukupa je pro mě radost a neocenitelná zkušenost a já se za Barrandov nestydím,“ uvedl novinář a zmínil, že si této příležitosti mimořádně váží. „Ač nebudu nikdy příznivec Miloše Zemana a nikdy nebudu souhlasit s voličem SPD, jednou kurva pracuju v televizi, která slouží svým zákazníkům, a nebudu se za to stydět ani z jednoho promile,“ sdělil.

„Každý šéf mediální skupiny by se posral, kdyby mu týden co týden napochodoval do studia Miloš Zeman. Vím, co se s křivkami sledovanosti TV Barrandov děje ve chvíli, kdy Mirek toká s prezidentem, do studia naběhne Tomio padesátkrát zopakovat programové body SPD, rozčílí se nám tu Babiš, nebo vejde Ovčáček s fíkusem,“ uvedl a doplnil, že kdyby se na to nikdo nedíval, tak to Soukup nevysílá. „Je to obchodník, ne magor!“ uzavřel.

Novotný přitom dává Zemanovi a Okamurovi s oblibou pořádnou slovní nálož, např: „Miloš Jitrnice není ohrožením demokracie, je to jen ostuda.“ Zajímavě se o prezidentovi vyjadřoval i před druhým kolem prezidentské volby. „Jsem si jist, že Zeman se druhého kola buď nedožije, či ho tam sekne Morava, kde chápou vše vždy o chvilku později, a už jim podle mě došlo, že to i vzhledem ke zdravotnímu stavu, hoven, která mu jdou z pusy, opravdu není ideální prezident a dělá nám na mezinárodním poli ostudu,“ uvedl bulvárník.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz neváhal Zemana posílat i do patřičných mezí. „Ať už jde do prdele, pane redaktore. Honí kampaň rozjebáváním posledních zbytků politické kultury, předvádí zmrdství. Není státotvorný, nespojuje, jedná ve svém zájmu, vyřizuje si účty, chlastá a dělá ostudu. Fuj, hanba!“ rozjel se.

A nešetřil ani Tomia Okamuru, to je podle něj populista a politický podnikatel, kterého volí jen mentálové na duševní úrovni prvoka až řasy. „Tomio už se vidí na ministerstvu školství, aby ne, kdo taky jiný, když z té bandy duševních mrzáků, zvolených za SPD, umí jediný číst, psát a mluvit,“ řekl a dodal, že Český rozhlas s Českou televizi ho správně týrají. „Toho šmejda, opakuji šmejda Okamuru. Je to jen slizký, prolhaný šizuňk, který může oslovit a úspěšně oslovuje jen tu duševně nejzranitelnější část populace,“ uzavřel s tím, že se nemůže dočkat dne, kdy bude pan Fiala premiér, pan Okamura vězeň a pan Zeman mrtvola.

Celé vyjádření Pavla Novotného:

Hele, cítím potřebu vyjasnit si něco ohledně svého angažmá v TV Barrandov. A docela mě sere, že jsem to neudělal dřív. Dva měsíce moji hejtři držkují na Mirka Soukupa na třiceti hejtfórech, co že si to vzal do baráku… jakou hyenu a podobně. Těch pár, co na to má koule, mu to jde vmést na jeho opravdový Facebook. Fajn. Vzít si mě do baráku není snadné pro žádného vydavatele, uznávám…

Do toho mý věrní fuckují mě, že jsem na Barrandově a bojím se jít na poštu, že tam mám obsílku z pražské kavárny, ať roztrhám registračku, protože Soukup, protože Zeman, protože Okamura..

A tak fajn, něco vám povím. Já znám Mirka Soukupa šest let a stejnou dobu si s ním tykám. Je to jeden z důvodů, přiznávám, proč jsem nikdy nebyl extrémní hejtr ne Barrandova, ale především jeho samotného.

Byl to právě on, kdo mě, mimochodem, během našich několika setkání v minulosti zásadně zformoval v tom, jak vyjednávám a uvažuji o světě médií. Ovlivňoval mě dávno předtím, než jsem měl doopravdy možnost nechat se od něj ovlivňovat. Mám v píči, že to vypadá, jako bych mu skákal šipku do prdele. Já mám jen plné zuby pochybností mého publika o mé motivaci pracovat pro Barrandov. Peníze? Myslíte? Počkejte až tu nebudu. Budu mluvit pořád stejně. Najděte mi křivé slovo proti Soukupovi pět let zpátky. Nenajdete ho… I když mi ho každý druhý podsouvá.

TV Barrandov je zkrátka pole, kde se člověk mého ražení může a chce realizovat a jsem vděčný Soukupovi, že mi k tomu dal prostor a je už fuk na jak dlouho. Já o něm neřeknu křivého slova do konce života, stejně jako ho nikdy neřeknu o Antonínu Herbeckovi, nebo Janu Bártovi. Tohle jsou lodivodi s vizí, kteří mě formovali. Dělat pro Soukupa je pro mě radost a neocenitelná zkušenost a já se za Barrandov nestydím. Naopak, jsem pyšný a té příležitosti si mimořádně vážím.

A proto bych rád požádal ty, co to nemohou zkousnout, aby 1. LASKAVĚ DRŽKOVALI NA MĚ A NE NA SOUKUPA a 2. SOUDNĚ ZVÁŽILI, ZDA JSOU SI JISTÍ, ŽE MAJÍ POTENCIÁL KOMPLEXNĚ CELOU VĚC CHÁPAT

Já totiž nevidím svět černobíle. A co jsem měl možnost tady za ty dva měsíce vidět, když jsem se usídlil v Mirkovo Orlím hnízdě? Vidím starého dobrého Mirka uprostřed svého vydavatelsko-televizního impéria, který – jako každý mediální imeprátor – dělá přesně to, co dělá každé komerční médium – SNAŽÍ SE USPOKOJIT SVÉHO ZÁKAZNÍKA! Obsah (dnes už nejen) komečních médií nevytváří ani debilní pisálkové, ani geniální a schopní vydavatelé a majitelé mediahousů – VYTVÁŘÍ HO PŘÍJEMCE!

A ač nebudu nikdy příznivec Miloše Zemana a nikdy nebudu souhlasit s voličem SPD, jednou kurva pracuju v televizi, která slouží svým zákazníkům a nebudu se za to stydět ani z jednoho promile. Každý šéf mediální skupiny by se POSRAL BLAHEM, kdyby mu, týden co týden, napochodoval do studia Miloš Zeman a hodinku se věnoval příjemcům/zákazníkům onoho mediálního domu, nato bene mediálního domu, který si všiml, že (více než, jak se nedávno ukázalo) polovina dospělé populace chce vídat v médiích, kterým jsou nakloněni, nejen Miloše Zemana.

Dostávám denně ty křivky. Když byl táta hvězdnou Novy, viděl jsem po vteřinách na křivkách, co se děje, když konečně dozpívá Csáková/skončí reklama apod a vejde na jeviště otec. Když jsem byl sám na Nově, viděl jsem kurva, co se děje s křivkami sledovanosti Prásku ve chvíli, kdy ohlásím, že hned po reklamě přijde do studia Landa. Nezapomenu když jsme tehdy porazili Ordinaci. Co se dělo? Nebylo to mnou, cheche, to jsme si jen krátce po smrti Ivety pozvali do studia Macuru, souběžně jsem měl před barákem v Uhříněvsi Rychtáři a jel jsem křížový výslech telemostem.

A to samé se v adekvátní míře postavení skupiny JS s křivkami TV Barrandov – televize „třetí volby“ jak se říká- děje ve chvíli, kdy Mirek toká s prezidentem, do studia naběhne Tomio padesátkrát zopakovat programové body SPD, rozčílí se nám tu Babiš, nebo vejde Ovčáček s fíkusem..

A kecy o tom, že není soudný, že není moderátor. Tak to ani hovno, přátelé. V živém vysílání. 5 pořadů. Na obrazovce 4x týdně v druhém primetimu. A teď jedno tajemství - kdyby se na to nikdo nedíval, NEVYSÍLÁ TO, Mirek je OBCHODNÍK, ne magor! Plus dodám ještě jednu zajímavost.. Pamatujete ty jeho začátky.. Jel bez čtecího.. Asi frajeřina, touha dělat to jinak než „ne České“… nevím, ale jel bez čtecího zařízení.. kdo z vás to ví?:-)

No nic... Já nevím, zda budu pro Soukupa dělat ještě sedm let, sedm měsíců nebo sedm minut, kdo prošel Empresou, ten ví. Ale vím, že za Mirka a jeho svět budu kopat i poté stejně, jako jsem kopal za své předchozí vydavatele a svým kavárenským hejtrům, kteří mi nadávají do Čurdů a druhou rukou mi lajkují konsekvence fightu s Kristelovou, bych rád vzkázal, že si za Mirkem Soukupem a TV Barrandov stojím. On je všechno jen ne nesoudný pitomec. Zaměstnává tu několik set lidí a vytvářejí obsah pro několik set tisíc lidí a mě neskutečně baví se na tom podílet.

Připsal bych „nebudu o tom pod textem ani diskutovat“, ale to bych byl alibista, mám totiž ban na Facebooku. Proto jsem se tak rozepsal, nepovedu a nemohu technicky vést žádné disputace.

Děkuji za pozornost…

autor: nab