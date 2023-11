Šíří se obrázek, kolik toho Rusové mají. Hašek vytočený, další příznivci Ukrajiny taky

reklama

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 10920 lidí

Grafika, kterou Papadopulos sdílel, byla vytvořena analytikem a bývalým redaktorem ukrajinského Forbesu Volodymyrem Dacenkem. Podle ní Ukrajina v prvních deseti měsících roku 2023 obdržela průměrně 28 tanků měsíčně, zatímco Rusko jich ze skladů vytáhlo nebo vyrobilo ve stejném období průměrně přibližně 100.

Obrněných vozidel (AFV) nebo bojových vozidel pěchoty získala Ukrajina 35 měsíčně, Rusko znovu asi 100.

Rusko si vede lépe i v počtu samohybných houfnic. Za měsíc jich průměrně získávalo v tomto roce okolo padesáti, Ukrajina pouze sedm.

Ukrajinskou armádu pak ta ruská předčí i v tažném dělostřelectvu nebo v počtu raketometů. Ty na Ukrajinu nebyly dodány vůbec. Dělostřeleckých granátů a raketových střel má Rusko taktéž více.

Další grafika pak ukazuje, že dodávky zbraní na Ukrajinu se rapidně zmenšují od prosince 2022.

Rozdíl mezi počtem zbraní, které byly letos dodány Ukrajině a těmi, které získalo (nebo vytáhlo ze skladů) Rusko.



Rusko vede v každém možném ukazateli. Není téměř možné, aby Ukrajina v tomto rozložení sil zvítězila. Nálada mezi vojáky klesá. pic.twitter.com/2Op9UAC5io — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) November 17, 2023

Ke sdílenému příspěvku Andrease Papadopulose se na síti X vyjádřil i starosta obce Tetín a člen hnutí STAN Matěj Hlavatý. „Už od včerejška přemýšlím jen nad touto zprávou. A musím říct, že to ve mně strašně vře. Kde je to ponaučení z historie? Kdy se sakra už probereme?! Jestli znovu přijde situace z roku 2014 a my budeme slepě koukat na to, jak si Rusko přijde a ukrojí si kus jiného státu a my s tím nic neuděláme, tak jsme úplně selhali,“ zlobil se na sociální síti na nedostatečné dodávky zbraní na Ukrajinu s odkazem na anexi Krymu.

Česká republika by podle jeho názoru měla začít s dodávkami a výrobou zbraní dřív, než bude pozdě. „Za dva roky jsme nebyli schopni nastartovat odpovídající dodávky a výrobu zbraní? Kdy jako začneme? Až budou u našich hranic? Nebo až budou stát na hranicích s Německem?“ napsal a osočil lídry ze strachu o pokles volebních preferencí, „zatímco jinde bojují o svou suverenitu a svobodu“.

Už od včerejška přemýšlím jen nad touto zprávou.

A musím říct, že to ve mně strašně vře. Kde je to ponaučení z historie? Kdy se sakra už probereme?!

Jestli znovu přijde situace z rok 2014 a my budeme slepě koukat na to, jak si Rusko přijde a ukrojí si kus jiného státu a my s… https://t.co/FdajnjdziB — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) November 19, 2023

„Jestli to teď znovu poděláme, tak to poděláme na pěkně dlouhou dobu. Rusko se svých plánů nevzdá,“ uzavřel výstražně svůj příspěvek starosta.

Jako další se ke grafice vyjádřil i Dominik Hašek. NATO by se podle jeho názoru mělo stydět. „Jestli tato čísla opravdu odpovídají realitě, tak se celé NATO musí stydět za neskutečné sobectví a neochotu podporovat napadenou zemi,“ napsal a smekl před Ukrajinci za jejich kuráž v boji proti vojenské převaze.

Jestli tato čísla opravdu odpovídají realitě, tak se celé NATO musí stydět za neskutečné sobectví a neochotu podporovat napadenou zemi????. Zároveň třikrát smekám až na zem všem Ukrajincům za to, že se dokáží bránit takovéto obrovské převaze?????? https://t.co/cFbSwVzCbQ — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 17, 2023

Politolog Petr Boháček grafiku komentoval slovy, že vyzbrojením Ukrajiny šlo předejít ruskému vítězství. „Místo toho jsme se rozhodli, že v dalších letech budeme žít v nebezpečnějším prostředí a čelit ruské hrozbě nás bude stát mnohonásobně víc,“ předpověděl politolog.

Mohli jsme Ukrajinu vyzbrojit a předejít tak částečnému vítězství Ruska a jeho vojenskému vzrůstu. Místo toho jsme se rozhodli, že v dalších letech budeme žít v nebezpečnější prostředí a čelit ruské hrozbě nás bude stát mnohonásobně víc. https://t.co/iKvMtoBc7q — Petr Boháček (@petrtheczech) November 17, 2023

Psali jsme: Stačilo říct „jednat s Ruskem“ a „už žádné zbraně“. A byl oheň na střeše. Otázky se zvrhly Jana Černochová naštvaná. Proč to v ČT říkáte? Zkouší nový trik, aby na obranu šla dvě procenta Problém pro Ukrajinu: V Polsku jim blokují kamiony. Jde o živobytí Nemáte očkování? Už nevadí. USA prosí vojáky, které vyhodily, aby se vrátili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama