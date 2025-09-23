Šíří se volební petice Halíka, Putny a jiných. A s ní divné věci

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Organizátorem petice je Filip Grygar, docent z Katedry filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Na Wikipedii je u jeho jména uvedeno, že je členem Masarykova demokratického hnutí.
Do sněmovních voleb zbývá už jen 10 dnů. Ostře formulované prohlášení akademiků může zapůsobit například na váhající voliče. Těm je text určen, jak napovídá závěrečný apel: „Apelujeme, aby občané volili podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti.“ Podle zdroje ParlamentníchListů.cz je text prohlášení některými akademiky rozesílán i v rámci vnitrofakultních e-mailů studentům. Do schránky ho údajně dostali i studenti prvního ročníku, tedy ti, kteří své vysokoškolské studium začali teprve toto pondělí. Paragraf 2 Zákona o vysokých školách zakazuje na půdě vysokých škol zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí, ale na podobné aktivity nepamatuje. Hromadně obeslat vnitrouniverzitní poštou mladé studenty s politickým apelem není protizákonné.
Text prohlášení akademiků:
Prohlášení akademiků a vědců k současné společenské a politické situaci
Preambule
My, níže podepsaní akademici a vědci napříč obory, cítíme povinnost promluvit. Nelze přihlížet matení historických či politologických pojmů a rostoucímu nacionalismu. Nelze mlčet k vyprázdněným programům populistů, falešných mírotvorců a lživým projevům na sociálních sítích. Zvláště v době války na Ukrajině, která se bytostně dotýká celé Evropy.
Máme na paměti dějiny Evropy, kdy akademické, vědecké a průmyslové elity vícekrát fatálně podcenily politické poměry a kolaborovaly s režimy, jež planými sliby vedly své země k tragickým důsledkům. Dnes je to putinovské Rusko, které se navrátilo k praktikám autoritářského, rozpínavého a terorizujícího státu.
Západní humanistická, vědecká a demokratická racionalita nikdy nebyla schopna čelit světové převaze totalitních a autoritativních režimů pouze cestou diplomacie. V těchto režimech není možná kritika moci, nezáleží na demokratické diskusi, ba ani na lidských životech – mnohdy i vlastních občanů. Takové přesile lze vzdorovat jedině spoluprací, vědeckou i ekonomickou převahou, společenskou a duchovní vyspělostí. Stejně nutná je i technologicky špičková vojenská síla.
V nadcházejících parlamentních volbách nechceme zůstávat jen apolitickými badateli, akademiky či anonymními voliči. Tak jako v každodenním životě vyhledáváme odborníky – lékaře, právníky nebo řemeslníky – a spoléháme na jejich znalosti, je nezbytné naslouchat také těm, kdo se dlouhodobě věnují historii a politické situaci Evropy.
Naším cílem je apelovat na voliče, kteří se běžně politikou nezabývají, a přitom jsou vystaveni bezprecedentnímu tlaku dezinformací a manipulativních kampaní. V následujícím výčtu proto nabízíme základní hodnotová východiska, jež nyní považujeme za zásadní pro další vývoj naší země:
1. Ruská hrozba – Hybridní válka Kremlu ohrožuje hodnoty, jednotu i bezpečnost Západu a celé Evropy včetně nás.
2. EU a NATO – Navzdory kritice jsou pro naši zemi existenčním rámcem; odmítáme svévolná referenda o vystoupení.
3. Obrana a zbrojení – Musíme plnit závazek nejméně 2 % HDP a být připraveni jít výše. Efektivně a transparentně nastavené investice do armády, infrastruktury a výzkumu jsou investicí i do ekonomického rozvoje a prosperující budoucnosti.
4. Ústavní pořádek České republiky, nezávislost soudní moci a veřejnoprávních médií – Pro demokraticky smýšlející občany je nepřijatelné, aby představitelé státu zpochybňovali ústavní pořádek, nezávislost soudní moci a poslání veřejnoprávních médií ve prospěch svých zájmů.
5. Populismus a rozpočtová zodpovědnost – Varujeme před stranami a hnutími, jež krátkodobě slibují vše všem, nahrazují program prázdnými slogany a záměrně vyvolávají strach z migrantů či chudoby. Je nutné zachovat rozpočtovou zodpovědnost, bez ní není možné zajistit stabilitu a dlouhodobou prosperitu země.
6. Podpora Ukrajiny a uprchlíků – Jsme solidární s občany naší země v těžkých situacích i s lidmi, jejichž vlast byla napadena agresorem. Solidarita je základní lidskou hodnotou. Odmítáme xenofobní lži. Ukrajinští uprchlíci rovněž přispívají české ekonomice.
Závěr Apelujeme, aby občané volili podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Demokracie je křehká – ničí ji demagogie, strach a nenávist. Jsme součástí západní Evropy, která stojí na svobodě. Naší povinností je tuto svobodu chránit a prosazovat pravdu ve prospěch budoucnosti naší země.
Signatáři
Abecední seznam profesorek a profesorů s jejich vědními oblastmi
Petr A. Bílek: Vědy o literatuře a kultuře
Ivan Blecha: Fenomenologie a současná česká filosofie
Stanislav Bohadlo: Muzikolog a dramaturg
Svatopluk Civiš: Fyzikální chemie
Fatima Cvrčková: Experimentální biologie rostlin
Filip Čapek: Archeologie a biblická věda
Jan Černý: Buněčná biologie a imunologie
Jaroslav Dršata: Biochemie
Marek Eliáš: Molekulární a buněčná biologie
Libor Grubhoffer: Biochemie a virologie
Tomáš Halík: Sociologie a religionistika
Tomáš Herben: Botanika
Pavel Hošek: Religionistika
Michaela Hrubá: Kulturní dějiny raného novověku
Vladimír Just: Dějiny divadla a médií
Lenka Karfíková: Filosofie a teologie
Filip Karfík: Filosofie a filologie
Zdena Kolečková: Výtvarné umění
Michal Koleček: Dějiny umění a Kurátorská studia
Petr Konvalinka: Statika a materiálové inženýrství
Petr Kubín: Církevní dějiny
Milena Lenderová: Historie a gender historie
Jan Lepš: Rostlinná ekologie
Martin Loebl: Matematika a informatika
Pavel Marek: České politické a kulturní dějiny 19. a 20. století
Petr Mareš: Lingvistická bohemistika
Zdeněk Mikulášek: Teoretická fyzika a astrofyzika
Tomáš Nejeschleba: Dějiny filosofie
Alexandr Němec: Lékařská mikrobiologie
Petr Pávek: Farmakologie
Jaroslav Peregrin: Logika a filosofie
Tomáš Petráček: Sociální dějiny
Karel Prach: Ekologie obnovy a botanika
Martin C. Putna: Literární historik
Jan Royt: Historie umění
Marie Ryantová: Dějiny raného novověku, historiografie a archivnictví
Vladimíra Spilková: Pedagogika, didaktika a vzdělávací politika
David Storch: Ekologie
Josef Špaček: Patolog a neurohistolog
Jan Tachezy: Parazitologie
Jiří Trávníček: Literární teorie, historie a kritika
Jan Trlifaj: Matematika
Petr Urlich: Teorie a dějiny moderní architektury
Jan Valenta: Chemická fyzika
Jan Vevera: Psychiatrie a neurovědy
Petr Weiss: Psychologie a sexuologie
David Zbíral: Religionistika
Radek Zbořil: Materiálové inženýrství a nanotechnologie
Jiří Zlatuška: Informatika
Viktor Žárský: Fyziologie rostlin
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný