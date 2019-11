Sirotci od Šojdrové? Bordel ve sněmovně: SPD byla proti, padala silná slova. Radši nevidět

„Všichni jsme byli v posledních dnech konfrontováni s debatou a s reakcemi pana ministra vnitra Jana Hamáčka, taky pana premiéra Andreje Babiše, v otázce, která se dotýká možného přijetí 40 či více nedoprovázených nezletilých dětí, které se v tuto chvíli nacházejí v řeckých uprchlických táborech či zařízeních, někdy i mimo ně, v zoufalých životních podmínkách. Musím říct, že mě úplně nenaplňuje nadšením situace, kdy řecký ministr vnitra 10. září požádal českou stranu, osobně tedy dopisem ministra vnitra Jana Hamáčka, o to, aby se Česká republika zachovala v této věci solidárně – protože tady se skutečně jedná o symbolickou solidaritu – a aby část těchto dětí, hovoří se tam o čísle 40 – znovu připomínám, jsou to nedoprovázené děti, které v tuto chvíli nemají střechu nad hlavou a velmi nutně, a každý den, kdy jsou mimo sociální prostředí rodiny, každý den, kdy nemohou navštěvovat školy, tak je to v neprospěch těchto dětí – tak aby se o ně dokázala Česká republika solidárně postarat,“ sdělil k tématu v úvodu schůze předseda lidovců Marek Výborný.

„Jsme přesvědčeni o tom, že vláda by mohla a Ministerstvo vnitra by mohlo jednat rychleji než jenom dopisem, odpovědí na dopis, jehož obsah nikdo z nás tady nezná. Podle našeho názoru je velmi jednoduché prostě do Řecka poslat zástupce Ministerstva vnitra, například na úrovni náměstka, který by na místě ve spolupráci s naší ambasádou vše prověřil a řešil konkrétní kroky, jak co nejrychleji těmto dětem před nadcházející zimou skutečně pomoci. Je to výraz solidarity,“ uvedl Výborný.

„Je chybou, když Česká republika v tomto reaguje přinejmenším laxně. Samozřejmě, že nás také mrzí to, že nedopadl avizovaný projekt pana premiéra přímo na území Sýrie. My jsme stále přesvědčeni o tom, že je potřeba pomáhat hlavně na těch místech samotných, kde ty problémy, konflikty vznikají. Také bychom uvítali, kdyby Česká republika více akcentovala v rámci státního rozpočtu právě programy rozvojové pomoci. Bohužel vývoj státního rozpočtu v této kapitole je přesně opačný,“ dodal.

Na jeho slova reagoval lídr SPD Tomio Okamura. „Teď jsme tady slyšeli, že KDU-ČSL, TOP 09 a STAN navrhují pomoc dětem v cizině, cizím dětem. A já bych vás chtěl vyzvat – naopak SPD navrhuje pomoci 2600 dětem, které jsou mladistvé a v dětském věku, které jsou bezdomovci v České republice podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže KDU-ČSL, TOP 09 a STAN říkají: pomozte 40 cizím dětem v cizině. My chceme vyzvat, a přidejte se k nám, přidejte se k SPD, navrhněme pomoci 2600 nezletilým dětem, které jsou podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bezprizorné, na ulici v České republice. K tomu podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí je 24.000 bezdomovců v České republice. Takže my v SPD navrhujeme pomoci našim lidem, kteří jsou ve špatné situaci, a našim seniorům, navrhujeme ty prostředky, které tady navrhuje KDU-ČSL, STAN a TOP 09, to úsilí, které se má věnovat cizincům, my navrhujeme: pojďme se věnovat našim seniorům,“ poznamenal Okamura.

„A ono je to ještě složitější. Protože já jsem si požádal o oficiální stanovisko syrskou vládu a už jsem to oficiální stanovisko, ten dopis, prezentoval v médiích. Protože syrská ambasáda mně odpověděla, a jenom upozorňuji, že se státem Sýrie, se Syrskou arabskou republikou, máme oficiální diplomatické vztahy. Není to nějaký stát, tamhle nějaký hej počkej. Máme normální bilaterální vztahy. A syrská vláda mně prostřednictvím velvyslanectví písemně odpověděla, že adopce syrských dětí je v rozporu s mezinárodním právem a že se jedná dokonce podle syrských zákonů o únos, o únos jejich občanů. Takže KDU-ČSL, STAN a TOP 09 navrhují v rozporu s mezinárodním právem zcela protiprávně únos cizích státních příslušníků,“ dodal Okamura.

„Pro nás jsou na prvním místě čeští lidé, kteří žijí zoufalými životy, čeští občané, senioři, invalidní důchodci, nízkopříjmové rodiny s dětmi, jsou to naši bezdomovci, je to 2600 dětí, které žijí na ulici, o které se tady nikdo není schopen postarat. Vláda také na to evidentně nějakým způsobem nedozírá. Takže to jsou naše priority,“ zopakoval.

„Je vidět, na jakých hodnotách stojí hnutí SPD. Nemá nic společného s hodnotami České republiky a Evropské unie. Pletete hrušky a jablka dohromady. Tady vůbec nehovoříme o tom, že bychom neměli pomáhat našim vlastním rodinám, našim vlastním dětem. Mimochodem, chci vás ubezpečit – já chápu, že SPD nemá téměř žádné starosty a komunální politiky, ale tam, kde fungují na komunální úrovni právě starostové KDU-ČSL, tak tam skutečně nikde takové děti nenajdete, protože my se umíme o ně postarat,“ reagoval šéf lidovců Marek Výborný.

„Hovořit tady o tom, že dochází k porušování mezinárodního práva, to je lež. Není to pravda. Není to pravda, nikdo tady nikdy nehovořil o nějakých adopcích nebo něčem podobném. Má se jednat o dočasný pobyt a dočasnou pomoc. Zeptejte se těch, kteří to skutečně vědí, a těch, kteří skutečně chtějí těmto dětem pomoci. O žádnou adopci, jak vy tady naprosto lživě a nesmyslně se snažíte lidi přesvědčit, nejde. Skutečně ne,“ dodal Výborný s tím, že mu je z Okamurových lží až fyzicky zle.

Hraní na strach lidí

„Je vidět, že je to pro KDU-ČSL, TOP 09 a STAN zásadní téma. Oni nám tady neustále podsouvají migraci. O nic jiného než o migraci nejde. Je potřeba za každou cenu sem dostat nějaké lidi, za každou cenu je potřeba z České republiky udělat multikulturní stát. A když to nejde normálně, jako že všechny země V4 řekly, že žádné imigranty přijímat nebudou, tak to prostě půjde přes sirotky. My říkáme, že máme dost potřebných dětí, které potřebují pomoc v České republice, a že se musíme nejprve poprat s těmi problémy, které máme, a musíme je vyřešit. Takže nehrajte divadlo, prosím vás. Je to normální podpora migrace, multikulturalismu,“ odvětil v následné diskusi poslanec za SPD Radim Fiala.

Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška SPD „hraje na strach lidí“. „Vy se bojíte čtyřiceti dětí? Opravdu si myslíte, že Česká republika není schopna dát pomoc pár dětem? Opravdu jste tak slabí? Opravdu si myslíte, že Česká republika je tak slabá, že se nedokáže postarat o 40 dětí? To je bezpečnostní riziko České republiky? Kdybyste byl aspoň statečný, ale vy jste jenom zbabělý a ještě ke všemu hrajete na strach lidí,“ uvedl.