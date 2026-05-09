Trump odtajnil složky UFO. Každá odpověď přináší nové otázky

Americká vláda zveřejnila první várku odtajněných materiálů k neidentifikovaným anomálním jevům (UAP, dříve známým jako UFO). Vše je dostupné veřejnosti na oficiálním webu
, bez nutnosti bezpečnostní prověrky.
Zveřejnění je součástí programu PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), který nařídil prezident Donald J. Trump už v únoru 2026. Materiály pocházejí z desítek agentur, včetně Ministerstva války (Department of War), Úřadu ředitele národní rozvědky (ODNI), NASA, FBI, Ministerstva energetiky a All-domain
Anomaly Resolution Office (AARO). Obsahují svědecké výpovědi, fotografie, zprávy a videa z celého světa, od 40. let až po současnost (včetně záznamů z let 2020–2026). Videomateriály mají celkovou délku přes 41 minut a zachycují pozorování vojenskými platformami, astronauty NASA i civilisty. Další dávky budou zveřejňovány postupně každých několik týdnů.
Podle oficiálního prohlášení Ministerstva války jde o „bezprecedentní transparentnost“, jakou žádná předchozí administrativa nedokázala zajistit. Prezident Trump v únoru na Truth Social napsal: „Nařizuji ministrovi války a dalším relevantním agenturám, aby začaly identifikovat a zveřejňovat vládní soubory týkající se mimozemského života, UAP a UFO.“ Ministr války Pete Hegseth dodal: „Tyto soubory, dlouho ukryté za klasifikacemi, dlouho živily oprávněné spekulace – je čas, aby je američtí občané viděli sami.“ Vláda zdůrazňuje, že mnoho případů zůstává nevyřešených a veřejnost i soukromý sektor je mohou analyzovat. AARO, které vede vědeckou analýzu UAP, se na procesu aktivně podílí.
Tento krok navazuje na letité debaty mezi americkými představiteli. Bývalý prezident Barack Obama v únoru 2026 v podcastu například prohlásil: „Jsou skuteční, ale já jsem je neviděl“, v souvislosti s mimozemským životem, později to na Instagramu upřesnil, že statisticky je život ve vesmíru pravděpodobný, ale během svého prezidentství neviděl žádné důkazy o kontaktu s mimozemšťany ani o utajování v Area 51. V roce 2021 navíc uvedl, že existují záběry a záznamy objektů na obloze, o nichž „přesně nevíme, co to je“.
Kongresmanka Anna Paulina Luna (R-Fla.), předsedkyně Task Force pro deklasifikaci federálních tajemství, dlouhodobě tlačí na transparentnost. V březnu 2026 žádala videa UAP, označila odtajnění za „velký krok správným směrem“ a prohlásila, že viděla důkazy o věcech „mimozemského původu“. A viceprezident JD Vance se v březnu 2026 na podcastu vyjádřil, že je UFO „posedlý“ a věří, že nejde o mimozemšťany, ale doslova o „démony“ nebo duchovní síly: „Nemyslím, že jsou mimozemšťané, domnívám se, že se jedná o démony.“ Slíbil, že se do spisů UAP podívá hlouběji.
Historie amerických vládních programů zaměřených na UAP sahá až do 40. let 20. století. Po druhé světové válce probíhaly projekty jako Sign, Grudge nebo Blue Book (ukončen 1969), které zkoumaly tisíce pozorování, ale většinu vysvětlily jako pozemské jevy. Následovala čtyřicetiletá pauza, až v roce 2007 vznikl program Advanced Aerospace Weapons System Application Program (AAWSAP) / Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) financovaný americkou vojenskou rozvědkou, který studoval pokročilé letecké hrozby včetně UAP (ukončen 2012). V roce 2020 následovala Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) a v červenci 2022 byl zřízen All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) při ministerstvu obrany, který dnes vede vědeckou analýzu všech domén. Podle oficiální zprávy AARO z roku 2024 většina historických pozorování souvisí s pozemskými technologiemi, testy nebo přírodními jevy, ale některé případy zůstávají nevyřešené.
Transparentnost má i svou odvrácenou stranu. Kritici upozorňují, že řada záběrů může být vysvětlena běžnými jevy, od infračervených artefaktů, optických zkreslení až po senzory vojenských systémů. Na druhé straně se ozývají hlasy, že minulé administrativy aktivně dezinformovaly nebo zpochybňovaly pozorování, aby utajily pravdu. Oficiálně však vláda žádné mimozemské technologie nepotvrdila a mnoho případů zůstává „nevyřešených“. Zveřejnění starších FBI memoárů o „malých bytostech v skafandrech“ vyvolalo další vlnu spekulací, ale bez nových důkazů. Zahraniční reakce nejsou v amerických zdrojích zatím detailně popsány, ale historické záznamy (např. z roku 1948) ukazují, že i spojenci jako Švédsko sledovali podobná pozorování a považovali je za neznámé.
Ale největší pozdvižení vzbudil záznam z roku 2013 pořízený infračerveným senzorem na vojenské platformě amerického Centrálního velitelství (CENTCOM). Videomateriál ukazuje objekt popsaný jako „oblast kontrastu připomínající osmihrotou hvězdu s rameny střídavé délky“. Objekt se pohybuje přes záběr, zanechává za sebou stopu a provádí manévry, které na první pohled neodpovídají známým letadlům. Je jedním z 28 nově odtajněných videí a okamžitě vyvolal největší pozornost veřejnosti. Oficiální popis mluví o „osmihroté hvězdě“, ale analýza zatím není uzavřena.
Americká vláda nyní slibuje maximální přístup veřejnosti.
Zdroje:
