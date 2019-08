Školačka Greta je obětí klimatické mafie. Vytočená Emma Smetana, tato debata se jí totálně vymkla

Moderátorka Emma Smetana si do internetové televize DVTV pozvala dva hosty: ekologa Bedřicha Moldana a klimatického skeptika Vítězslava Kremlíka. Toho se ptala, proč útočí na švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou v osobní rovině. Kremlík odvětil, že se Greta Thunbergová vlastně stala obětí klimatické mafie, která se lidem snaží vnutit něco, co není pravda.

Šestnáctiletá švédská středoškolská studentka Greta Thunbergová dosáhla toho, že o ní a o jejích ekologických aktivitách mluví politici z celého světa. Vymezoval se proti ní i poslanec Václav Klaus mladší, když zakládal Trikolóru. I v Česku je totiž společnost v podstatě rozdělena na dva až tři tábory. Část veřejnosti aktivitu Grety Thunbergové hájí, další lidé ji odsuzují a třetí skupina aktivity mladé Švédky nesleduje.

Moderátorka Emma Smetana proto proti sobě v internetové televizi DVTV posadila ekologa Bedřicha Moldana, zakládajícího člena ODS a TOP 09, který aktivitu Grety Thunbergové vítá, a klimatického skeptika Vítězslava Kremlíka.

Greta Thunberghová tvrdí, že pokud světoví političtí lídři rychle nezačnou něco dělat, může se nám za pár let stát, že značná část planety Země bude v důsledku globálního oteplování neobyvatelná.

Bedřich Moldan, první český ministr pro životní prostředí, nominovaný ještě Občanským fórem, tuto její aktivitu vítá. „Rozhodně si myslím, že je dobře, že existuje, že říká to, co říká, a že dělá, co dělá,“ pravil host.

Kremlík okamžitě oponoval, že se odmítá stydět za to, že někam létá letadlem, k čemuž Thunbergová nabádá. Nepřál by si pro své děti takovou budoucnost, ve které nebudou moci cestovat letadlem, nebudou moct jíst maso a tak podobně.

„My bychom spíš měli být hrdí na to, co se nám podařilo ve 20. století v boji proti chudobě dosáhnout, V době Karla Marxe by nikdo nevěřil, že si jednou dělníci budou moct dovolit létat na dovolenou k moři. Ta jejich (stoupenců Thunbergové) řešení spočívají v tom, že oni nám chtějí snížit životní úroveň, které jsme dosáhli za posledních sto roků,“ oponoval Moldanovi Kremlík.

Emma Smetana diskusi posunula citací z Kremlíkova blogu. „Je ve věku, kdy mnozí stěží umí recitovat básničky, a nedostala šanci naučit se samostatnému myšlení. Přístup k objektivním informacím jí nikdo nedovolí.“ Poté se svého hosta zeptala, zda se mladých lidí bojí, když o nich píše právě takhle. „Bojíte se mladých lidí s názorem, že se uchylujete k takto osobním útokům?“ zeptala se Smetana doslova.

„Aha, takže takto to chcete vést,“ ozval se v reakci Kremlík. „Podívejte se, Greta Thunbergová je dívka, kterou zneužívá její okolí,“ doplnil.

„Jak to můžete vědět?“ zeptala se obratem moderátorka.

„Není to jen tahle dívka. Já mluvím obecně o mládeži, které dneska vštěpujeme, že žijí na umírající planetě, že nemají žádnou budoucnost. Mluvím o celé generaci, které říkáme, že je čeká něco strašného. To je zneužívání dětí, vyhnul se přímé odpovědi Kremlík a zdůraznil, že Thunbergová trpí obsesivně kompulzivní poruchou, což přímo souvisí s tím, jak se vyjadřuje o klimatu. Podle něj se mládežníci nechají snadněji ovlivnit ekologickým alarmismem a jeho propagandou.

„Moldan okamžitě oponoval, že se mladí lidé nestali obětí propagandy. Naopak si uvědomují, že situace je vážná, a žádají politiky, aby s tím něco dělali. Že je naše situace vážná, dokazují mnohé studie a mladí lidé zkrátka jen vyzývají politiky, aby s tím něco dělali.

Emma Smetana poté ještě jednou citovala z Kremlíkova blogu:

„Gretino stávkování tedy nebylo vůbec spontánní reakce na horké léto 2018. Bylo naplánováno profesionálními marketéry zeleného byznysu dávno předtím. Rodiče nejprve křehké dívce zřejmě přivodili duševní poruchu tím, že ji v útlém dětství vystavili apokalyptickému brainwashingu jako v nějaké sektě. A pak ji klimatická mafie využila k získávání investic na zelený byznys,“ napsal klimatický skeptik.

„Když pominu další útok na osobní rovině, tak co máte na mysli onou klimatickou mafií?“ zeptala se moderátorka.

„Aha, osobní útok,“ ozval se Kremlík. „Já myslím ty obchodníky se strachem, kteří napřed vytvoří nějakou vizi apokalypsy a poté nám prodávají údajná řešení, která zaprvé vůbec nejsou řešením, a navíc se na tom obohacují,“ doplnil rozzlobeně.

Poté jeden příklad dal. Za klimatickou mafii považuje např. solární barony, kteří na nás vymáhají klimatické výpalné.

Kremlík zdůraznil, že dospělým lidem neupírá právo myslet si, co chtějí. I proti němu sedící Bedřich Moldan si prý může říkat, co uzná za vhodné, byť se podle Kremlíka ve věci globálního oteplování mýlí, ale pokud někdo začne zneužívat děti, je to problém. Děti popsal Kremlík jako čistý list papíru, kterým lze vštěpit jednostranný pohled na svět už tím, že jim neposkytnete všechny informace. Toto se prý děje např. v Indii.

Podle Kremlíka jsou děti v Indii strašeny. „Podle těch studií Indie už dneska má o 30 procent horší HDP, než by měla, nebýt klimatické změny. Údajně. To jsou ta dramatická čísla, která jsou tištěna v médiích a která jsou vštěpována těm vyděšeným dětem. Skutečnost je ovšem taková, že Indie je prosperující země, Indii stále narůstá výnos zemědělství, z hektaru, a dramaticky tam stále klesá chudoba i míra podvýživy,“ tvrdil host.

Moldan mu okamžitě oponoval. „Jisté je tolik, že Indie velmi výrazně trpí důsledky klimatické změny, protože jsou tam velké monzunové záplavy. Nikdo nemá k dispozici přesnou informaci, kolik to znamená procent HDP. Rozhodně to není třicet, to je podivný údaj, ale každopádně je to negativní. Že je Indie prosperující země, to jsme rádi,“ uvedl Moldan.

O pár vteřin později Moldan dodal, že Greta Thunbergová rozhodně není hlavní tváří dobře propracované mediální kampaně.

Kremlík si však trval na svém. Nepřeje si prý, aby ekologičtí aktivisté lidem zakazovali létat k moři, jíst maso a zneužívat např. produkci biopaliv, čímž prý trpí především třetí země světa.

Moldan se okamžitě ozval, že okolí Grety Thunbergové lidem neříká, že smějí cestovat jen lodí. Pouze prý lidem říkají, že civilizace se sice posouvá kupředu, ale její posuny mají i své negativní důsledky. Kupříkladu ve 30. letech 20. století byly vynalezeny užitečné freony, jenže se také ukázalo, že poškozují ozonovou vrstvu kolem planety. Proto byly v průběhu času zakázány.

Kremlík uznal, že na této úvaze něco je. Rozvoj civilizace s sebou nese i ekologické problémy. které bychom však měli řešit racionálně, a ne klimatickou panikou.

